«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный, Соболь и Васильева | Сладков о ДНР

В сегодняшнем стриме обсудим репортаж RT о посещении колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. В Москве его соратница Любовь Соболь пришла на заседание суда с видеокамерой, не стала выполнять требования судьи и отказалась от услуг своего адвоката. Мнением о произошедшем поделится корреспондент RT Алексей Репин. Об обстановке в Донецке и ситуации на юго-востоке Украины расскажет журналист ВГТРК Александр Сладков. Наши ведущие: Анатолий Кузичев, Виталий Серуканов, Надана Фридрихсон.