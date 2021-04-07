«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный, Соболь и Васильева | Сладков о ДНР

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим репортаж RT о посещении колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. В Москве его соратница Любовь Соболь пришла на заседание суда с видеокамерой, не стала выполнять требования судьи и отказалась от услуг своего адвоката. Мнением о произошедшем поделится корреспондент RT Алексей Репин. Об обстановке в Донецке и ситуации на юго-востоке Украины расскажет журналист ВГТРК Александр Сладков. Наши ведущие: Анатолий Кузичев, Виталий Серуканов, Надана Фридрихсон.
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