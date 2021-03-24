Чиновники отказались помогать матери инвалида после закрытия уголовного дела против них

В Зеленодольске (Татарстан) 40-летняя Надежда Панова несколько лет добивалась получения квартиры, пригодной для проживания дочери, прикованной к инвалидной коляске. Когда на ситуацию обратил внимание Следственный комитет и возбудил уголовное дело, сотрудники городской администрации пообещали выделить жильё. Но, как только дело закрыли в связи с примирением сторон, чиновники отказались выполнять свои обещания в полном объёме — выделили лишь половину необходимых средств, а недостающую сумму на покупку жилья и ремонт предложили матери инвалида найти самой.

© Фото из личного архива

Мать-одиночка из Зеленодольска (Татарстан) Надежда Панова добивается выделения квартиры для своей 18-летней дочери Виктории, прикованной к инвалидному креслу.

Хрущёвка, в которой они живут, непригодна для проживания инвалида-колясочника. Из-за слишком узких дверных проёмов Вика не может доехать ни до кухни, ни до туалета. На прогулку девушку выносит мама на руках с третьего этажа, поскольку пандуса в доме нет.

Панова судилась с городской администрацией, писала жалобы и обращения к республиканским властям, однако чиновники отказывались признавать квартиру не отвечающей требованиям для проживания инвалида.

В итоге в 2020 году Панова обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации и дать оценку правомерности действий чиновников.

© Фото из личного архива

После проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Женщина рассказывает, что после начала следственных действий чиновники связались с ней и сообщили, что готовы пойти на уступки.

Взамен, по словам Пановой, её попросили подписать заявление об отсутствии претензий, чтобы уголовное дело можно было закрыть в связи с примирением сторон.

«Мы тогда договорились, что я отдаю свою квартиру и мне меняют её на пригодную в новостройке с учётом всех требований. Кроме того, администрация обещала сделать ремонт, — рассказывает RT Панова. — Но как только я подписала необходимые документы и дело закрыли, отношение ко мне тут же поменялось. Они сказали, что в полном объёме средства выделить не смогут, а дадут мне 1,435 млн рублей (половина необходимой суммы). Остальные деньги я должна добавить сама. Делать ремонт они не будут».

По словам матери-одиночки, дом будет сдан в ноябре 2021 года. После этого срока бронь на квартиру для Пановых будут держать три месяца.

После этого женщина попыталась возобновить уголовное дело и обратилась снова в Следственный комитет. Однако там сообщили, что сделать это можно только через суд.

«На мои обращения в администрацию мне отвечают, что я должна скорее взять 1,435 млн, пока есть деньги, и соглашаться на то, что есть. Предложили мне другие квартиры в хрущёвках, где условия такие же, как в нашей. Советуют продать участок, который мне когда-то выдавали под строительство. Только я его арендую у города. Как я могу его продать? Но и строить я на нём не могу — он находится в красной зоне», — рассказывает RT Панова.

Квартира не по норме

Ранее RT рассказывал, как чиновники в Зеленодольске в 2012 году выделили матери-одиночке с двумя детьми-инвалидами квартиру, непригодную для их проживания.

Надежда Панова с детьми на тот момент жила в двухкомнатной квартире родителей, где кроме неё ютились брат и сёстры Надежды со своими семьями. Мать-одиночка имела право на внеочередное жильё, но обеспечивать её отдельной жилплощадью никто не спешил.

На семью из трёх человек, двое из которых инвалиды (у дочери — ДЦП, у сына проблемы со зрением) чиновники, по словам женщины, предлагали комнату в общежитии размером 18 кв. м.

После многочисленных жалоб администрация всё же выделила Пановой двухкомнатную квартиру.

«Квартира была совершенно убитой, но радость от того, что у нас появится свой угол, затмевала всё», — рассказывает RT женщина.

© Фото из личного архива

Поэтому, по её словам, она не сразу обратила внимание на особенности конструкции — слишком узкие дверные проёмы, в которые не проходит инвалидное кресло. Когда Панова это поняла, было поздно.

Чиновники наотрез отказывались признавать квартиру непригодной для инвалида-колясочника. Женщине сообщили, что у администрации «возможности создать условия для проживания инвалида-колясочника не имеется».

Панова обращалась в прокуратуру, дошла до Верховного суда республики Татарстан, но с мёртвой точки дело сдвинулось только после обращения в Следственный комитет. Как говорит Панова, после возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных должностных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

После этого, как говорит мать-одиночка, администрация Зеленодольского муниципального района предложила ей новое жилое помещение, пригодное для проживания инвалида-колясочника, по договору мены. Взамен женщина должна была отписать администрации свою двухкомнатную квартиру.

© Фото из личного архива

Тогда же, по словам Пановой, чиновники стали уговаривать её отказаться от претензий, чтобы закрыть дело в связи с примирением сторон.

«А теперь выясняется, что выполнять обещания никто не собирается, — говорит Панова. — Я уже на грани отчаяния».

По её словам, сейчас она планирует обращаться к президенту и в Генпрокуратуру РФ.

В администрации Зеленодольского муниципального района RT не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.