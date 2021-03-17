Матери-одиночке удалось оформить опеку над сыном с тяжёлой инвалидностью

После публикации RT 49-летней Альбине Усмановой удалось оформить опеку над своим недееспособным сыном. 25-летний молодой человек тяжело болен: не может ходить, разговаривать и даже самостоятельно есть. Чтобы получать дорогостоящее лекарство, в 2011 году семье пришлось переехать в Москву из Стерлитамака. Однако когда Альфред стал совершеннолетним, из-за бюрократических нюансов матери не удавалось оформить над ним постоянную опеку. Вскоре после выхода материала RT проблема разрешилась.

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После публикации RT 49-летней Альбине Усмановой удалось оформить опеку над тяжелобольным недееспособным сыном. Ранее женщине отказывали в оформлении статуса из-за якобы отсутствия у неё необходимых документов.

«В понедельник, 15 марта, мне позвонили и сказали прийти за распоряжением о назначении опекуном. В этот день как раз истекал срок моей временной опеки над Альфредом, и я очень сильно боялась, что его заберут у меня и отдадут в ПНИ», — рассказывает RT Усманова.

В Москву за лекарством

Альбина Усманова, которая в одиночку ухаживает за тяжелобольным сыном.

У молодого человека диагностирован целый ряд тяжёлых заболеваний: он не может ходить, разговаривать и даже самостоятельно глотать. Помимо этого, молодой человек страдает психическим расстройством в форме умственной отсталости с указанием на отсутствие нарушений поведения, связанной с хромосомными нарушениями.

До 2011 года семья жила в Башкирии, но из-за отсутствия возможности получать необходимые сыну лекарства мать перевезла его в Москву.

«Нам сказали, что в региональном бюджете на нас нет денег, препарат очень дорогой, неделя приёма обходилась в несколько сот тысяч рублей», — вспоминает Альбина.

Чтобы получать необходимые лекарства в Москве требовалась прописка, и Альбина приобрела долю в коммунальной квартире в Восточном Измайлово. Но фактически семья жила в Савёловском районе в квартире, которую по договору безвозмездного срочного пользования жилым помещением предоставила Марфо-Мариинская обитель.

В 2011 году Альфред был включён в регистр жителей Москвы для обеспечения необходимыми ему лекарственными препаратами, а спустя два года также стал получать паллиативную помощь в фонде «Вера».

В 2017 году Альфреда признали недееспособным. Однако, по словам матери, ей никто не объяснил, что над сыном полагается оформить опеку.

«Сама я об этом даже не задумывалась. Мы жили одной семьёй. Я родная мать, какие нужны ещё документы, чтобы ухаживать за сыном?», — говорит она.

О том, что нужно оформить статус опекуна, Усманова узнала в 2020 году, когда хоспис «Дом с маяком», оказывающий Альфреду паллиативную помощь, потребовал документы.

Альбина подала бумаги в органы опеки Савёловского района по месту фактического проживания. Там ей оформили только временную опеку на полгода, а для оформления постоянной затребовали рекомендацию из Восточного Измайлова — по месту регистрации.

В свою очередь, сотрудники службы опеки в Восточном Измайлове отказались давать рекомендацию без справок о соответствии жилья санитарным нормам и об осмотре квартиры, в которой семья никогда не жила.

Опека сама запуталась

После того, как ситуацией заинтересовался RT и направил запросы в соответствующие ведомства, дело сдвинулось с мёртвой точки.

13 марта 2021 года, за два дня до истечения срока временной опеки, сотрудники соцслужбы проверили ещё раз место фактического проживания семьи Усмановых. А уже 15 марта Альбину пригласили в опеку Савёловского района.

«Я даже не сразу поняла, что все мытарства с оформлением документов закончились, — говорит Альбина, — Полгода меня мутузили, требовали какие-то справки, говорили, что заявление не по форме оформлено, нужен осмотр квартиры по месту регистрации. А потом за день сделали межведомственный запрос и всё решилось».

В департаменте соцзащиты Москвы задержку с оформлением опеки объяснили тем, что Альбина не сразу представила все необходимые документы.

«После неоднократных разъяснений о порядке назначения опекуном 10 марта 2021 года мать предоставила все необходимые документы. После этого было оперативно подготовлено заключение, и уже 15 марта издано распоряжение об установления опеки над совершеннолетним недееспособным мужчиной», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в департаменте соцзащиты Москвы, место регистрации семьи никак не влияло на вопрос оформления опеки.

Альбина, впрочем, говорит, что от неё требовали как раз акт осмотра жилья по месту регистрации.

Помогающий семье юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор считает, что представители опеки сами усложнили весь процесс.

По его словам, мать, как близкий родственник, для установления опеки должна была подать только заявление, паспорт, и медицинское заключение о своём здоровье.

«С 8 января 2021 года требование о предоставлении медзаключения утратило силу. Таким образом, все необходимые документы у опеки были. Но они вместо того, чтобы дать Усмановой статус опекуна, стали выдвигать дополнительные требования. Запутали её, запутали сами себя и друг друга. В итоге 15 января они продлили Усмановой предварительную опеку вместо того, чтобы дать постоянную», — отмечает юрист.

В свою очередь, руководитель общественного центра «Иван Чай» Элина Жгутова считает, что Усмановой помогло внимание СМИ.

«Благодаря неравнодушным журналистам несправедливость становится видна большому количеству людей, что и решает человеческую проблему», — говорит правозащитница.

Сейчас, как рассказывает сама Альбина, с Альфредом снова должен возобновить работу «Дом с маяком». При этом она отмечает, что проблема с жильём по-прежнему остаётся нерешённой. Квартира, которую предоставила Марфо-Мариинская обитель, является временной и договор с ними могут расторгнуть в любой момент.