Мать-одиночка с инвалидностью по зрению доказала в суде своё право воспитывать сына

Суд встал на сторону героини публикаций RT из Санкт-Петербурга Натальи Курбатовой, которую муниципальная администрация хотела лишить родительских прав. Женщину с инвалидностью по зрению обвиняли в том, что она не следит за сыном, а её квартира завалена мусором. Выяснилось, что все протоколы, в которых говорилось об антисанитарии, составлялись на лестничной клетке — в дом чиновники даже не заходили.

© Фото из личного архива

В Санкт-Петербурге суд отклонил иск администрации муниципального образования Гражданка Калининского района о лишении родительских прав 54-летней Натальи Курбатовой. Чиновники требовали забрать у женщины сына из-за ненадлежащих жилищных условий. Однако в суде выяснилось, что протоколы об антисанитарии составлялись без посещения квартиры Курбатовой.

По словам женщины, суду понадобилось пять заседаний, чтобы разобраться в ситуации.

«Делу помогла огласка. Публикация в вашем издании сыграла очень большую роль, без неё бы никто не стал шевелиться. Печально, что эти нападения для опеки проходят совершенно безнаказанно: они даже не задумываются, стоит ли снова лезть, и каждый раз бросаются, потому что ничем не рискуют», — считает она.

Иск на первое сентября

Ранее RT рассказывал о ситуации, в которой оказалась Наталья Курбатова. Женщина — инвалид по зрению, работает в институте полиграфии, где совмещает преподавательскую деятельность с научной, и в одиночку воспитывает десятилетнего сына Михаила.

У ребёнка синдром дефицита внимания, что зачастую становилось причиной конфликтов с соседями.

В 2017 году органы опеки уже пытались изъять ребёнка у Курбатовой и поместили его в приют. После чего, по словам матери, у сына начались проблемы с психикой.

© Фото из личного архива

«Как раз незадолго до изъятия он должен был поступать в школу, прошёл тщательное медобследование, которое ничего не показало. Потом его забрали, а когда вернулся домой, уже стали видны отклонения в поведении», — рассказывает она.

Женщина через суд добилась возвращения сына. Однако 1 сентября прошлого года администрация муниципального образования Гражданка Калининского района Санкт-Петербурга подала новый иск о лишении родительских прав (есть в распоряжении RT).

Чиновники посчитали, что Наталья «в силу состояния здоровья и индивидуальных психологических особенностей не может создавать для сына надлежащих условий проживания, а также организовать учебный процесс вне школы».

В вину матери поставили, что ребёнок невнимателен на уроках и неопрятно выглядит.

Суд не принял справки ОДН

Сама Наталья считает, что во многом поведение сына обусловлено его диагнозом. Из-за СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) и ещё ряда расстройств, по словам матери, мальчик действительно может выйти из дома в неподобающей одежде, возможны обмороки, проблемы с речью.

Кроме того, отмечает женщина в беседе с RT, Миша забывает, куда кладёт вещи, разбрасывает предметы, но заявление в иске, что квартира вся завалена мусором, было неправдой.

Она отмечает, что представители опеки не были у неё дома уже несколько лет, поэтому не могут судить об обстановке в квартире.

Это подтвердилось на суде. Как выяснилось в ходе заседаний, протокол, в котором указано, что «матерью не созданы необходимые условия для содержания ребёнка, в квартире антисанитария», был составлен на лестничной клетке, в квартиру проверяющие так и не попали.

Не приняли и справку инспектора ОДН о том, что квартира находится в антисанитарном состоянии, так как инспектор также не посещала квартиру.

Как оказалось, в качестве доказательств представили фотографии, сделанные в 2017 году.

В итоге суд решил отклонить иск и признал право Натальи самой воспитывать своего сына.

Помощь с ремонтом

На суде женщину поддержала администрация Калининского района. Муниципальное образование Гражданка, сотрудники администрации которого подавали иск против Курбатовой, входит в состав района, но опеку районные власти не контролируют.

В суде представители райадминистрации и учреждений социального обслуживания населения выступали в качестве свидетелей.

«Позиция администрации и социальных служб района была неизменной: семью нельзя разлучать, отношения матери и сына выстроены на любви, уважении и взаимопонимании. Им в первую очередь необходима помощь в преодолении бытовых трудностей, ввиду особенностей заболевания и образа жизни Натальи Курбатовой, и в выстраивании взаимоотношений в социуме с учётом подросткового возраста Михаила», — сообщила RT пресс-секретарь районной администрации Юлия Лебединова.

По её словам, администрация объединила ресурсы учреждений и организаций по разным направлениям, чтобы помочь семье выйти из трудной ситуации.

«Совместно с Курбатовой был разработан план мероприятий по линии образования несовершеннолетнего, получения социальной помощи как Натальей Вениаминовной, так и её сыном, содействия в проведении ремонта квартиры. В настоящее время план реализован частично, согласовывается порядок проведения ремонта в квартире», — отметила представительница администрации. Курбатова сообщила, что с ней уже связались, показали проект, на днях она планирует уточнить детали ремонта и начать выбирать материалы.

Несвойственные функции

Как отметила руководитель общественного центра «Иван Чай» Элина Жгутова, как раз помощь семье, а не атаки с целью забрать ребёнка должны быть прямой функцией опеки.

«В данном случае нужно помочь привести квартиру в порядок, заняться психологической реабилитацией подростка с помощью действительно доброжелательно настроенных психологов, обеспечить матери помощь как инвалиду», — говорит она.

По словам Жгутовой, поручение президента законодательно пересмотреть полномочия органов опеки и попечительства даёт надежду, что опека откажется от «несвойственных ей функций» и займётся помощью семьям.

Хотя сына удалось отбить, суды для семьи продолжаются. Сейчас в суде также рассматривается иск соседей.

Наталья утверждает, что соседей залило из-за внутренних повреждений коммуникаций. Но истцы уверены, что она или Миша специально лили на пол воду, и теперь требуют от семьи возмещения убытков и компенсации морального вреда на несколько сотен тысяч рублей.