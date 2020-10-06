В Петербурге мать-одиночку с инвалидностью по зрению хотят лишить родительских прав

В Санкт-Петербурге чиновники подали иск о лишении родительских прав 54-летней матери-одиночки, которая является инвалидом по зрению. Женщина воспитывает сына с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Чиновники считают, что она в силу состояния своего здоровья не может создать надлежащие условия для воспитания ребёнка. При этом социальный работник, который регулярно бывает в доме, говорит, что обстановка угрозы ребёнку не представляет, а между матерью и сыном сложились тёплые, доверительные отношения. Юристы уверены, что оснований для лишения женщины родительских прав нет.

© Фото из личного архива

Администрация муниципального образования Гражданка Калининского района Санкт-Петербурга подала иск о лишении родительских прав 54-летней Натальи Курбатовой.

Женщина является инвалидом по зрению, работает в Институте полиграфии, где совмещает преподавательскую деятельность с научной, и в одиночку воспитывает десятилетнего сына Михаила с СДВГ.

Подарок от чиновников

«Первого сентября в качестве подарка к началу учебного года получила иск о лишении родительских прав. В 2017 году суд уже был, ребёнка вернули, а теперь всё по новой. Наша жизнь похожа на жизнь онкологических больных — даже если сегодня хорошо, неизвестно, что завтра будет», — рассказывает RT Наталья.

В 2017 году сын Курбатовой полгода провёл в приюте, но женщине удалось вернуть его через суд. После пребывания в детдоме у мальчика, по словам Натальи, начались проблемы с психикой.

© Фото из личного архива

«У Миши глубокие нарушения внимания, которые начались после того, как он попал в приют. В шесть лет он поступал в школу, перед поступлением прошли серьёзный осмотр — и ничего не нашли. Когда попал в приют, тоже проверили, всё было в порядке. 29 сентября его выпускают из приюта — и появились странности в поведении. Он мог забыться и начать в школьной раздевалке полностью раздеваться, забывал дорогу, забывал утром, что в школу собирается. Провели серьёзное обследование, и оказалось, что у него нарушено внимание», — рассказывает она.

По словам женщины, пребывание в приюте сильно травмировало ребёнка.

«Он даже название остановки, где находится приют, не переносит. Когда объявляют, у Миши начинается истерика и он выбегает из трамвая», — говорит Наталья.

Ненадлежащие условия

В новом иске, поданном муниципальными чиновниками (есть в распоряжении RT), говорится, что Наталья «в силу состояния здоровья и индивидуальных психологических особенностей не может создавать для сына надлежащих условий проживания, а также организовать учебный процесс вне школы».

В качестве оснований для лишения родительских прав в иске указаны невнимательность Миши на уроках и его неопрятность.

Сама Наталья говорит, что эти особенности поведения связаны с диагнозом сына. У ребёнка целый ряд расстройств, основной из которых — СДВГ (заключение врачей есть в распоряжении RT). Поэтому, по словам женщины, Миша невнимателен, может прийти в школу в неподобающей одежде, возможны обмороки, проблемы с речью.

«Нарушение внимания отрицательно сказалось на его учёбе и в быту. Из-за этого беспорядок. Я постоянно с ребёнком — он вещи кладёт, не помнит куда. Нужен серьёзный контроль, но каждый шаг у десятилетнего ребёнка тоже контролировать нельзя, чтобы не испортить ему жизнь гиперопекой», — объясняет Наталья.

Также в иске указано, что квартира находится в неудовлетворительном состоянии, завалена большим количеством старых вещей, всё очень грязное и тому подобное.

«Действительно, дома бывает беспорядок, потому что ребёнок очень активный, вещи постоянно разбрасывает, за ним уследить тяжело, — говорит Курбатова. — Но то, что у нас горы мусора, воды нет, — неправда. Интересно, откуда они вообще всё это взяли, если специалиста опеки я видела последний раз в 2017 году на суде? В 2019 году видела от него записку и заодно следы от грязных ног на двери — видимо, колотил в дверь, когда меня дома не было».

В 2019 году Наталье в суде уже удалось добиться отмены вынесенного предупреждения по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Как выяснилось в суде, протокол, в котором указано, что «матерью не созданы необходимые условия для содержания ребёнка, в квартире антисанитария» был составлен на лестничной клетке, в квартиру проверяющие не входили и, соответственно, не могли видеть, что там происходит.

Также суд не принял справку инспектора ОДН о том, что квартира находится в антисанитарном состоянии, так как инспектор также не посещала квартиру. Последний раз представители опеки, как говорится в решении суда, были там в 2017 году. Именно эти фотографии и были представлены в качестве доказательства спустя три года.

Заботливая мать

В пресс-службе администрации Калининского района, в который входит Гражданка, не смогли пояснить, почему ребёнка пытаются изъять, поскольку «администрации районов Санкт-Петербурга не наделены полномочиями по опеке и попечительству», но подтвердили, что иск подан и будет рассматриваться в суде.

При этом там отметили, что семью регулярно посещает сотрудник ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района».

«Социальный работник характеризует Курбатову как заботливую и внимательную мать, которая занимается вопросами воспитания, здоровья, развития и обучения своего сына; отмечает наличие тесного взаимодействия и тёплых, доверительных отношений матери с сыном, а также стабильного микроклимата в семье», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники учреждения, по словам представителей пресс-службы, никогда не наблюдали между матерью и сыном грубых, резких или неуважительных взаимоотношений. Мать заботится о сыне, а тот старается ей оказать всестороннюю помощь и поддержку.

По оценке социального работника, обслуживающего семью, бытовая обстановка в квартире не составляет угрозы жизни и здоровью ребёнка. Отмечается, что ввиду особенностей заболевания и образа жизни Курбатова установила удобный для себя порядок вещей в квартире.

«Квартира частично захламлена, необходимое содействие в уборке при согласии Натальи Вениаминовны ей оказывает социальный работник», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

Стоит отметить, что в иске, поданном к Наталье, также говорится о ремонте в квартире, который был проведён при содействие ЦСПСиД, но жильё стремительно пришло в негодность. Сама Наталья утверждает, что сделано всё было отвратительно.

«Идея была хорошая, но ремонт бросили на середине и сделали очень некачественно, я осталась просто на развалах. Первое предложение было залепить потолок огнеопасными плитами, положить на натуральный паркет линолеум. Обои поклеили без подгонки и шпаклёвки, теперь от стен отваливаются, с потолка краска сыпется, ванну засорили, когда решили помыть в ней кисточки. При этом бесплатные были только работы, материалы все я сама покупала», — перечисляет Наталья.

Оснований нет

Юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор отмечает, что в законодательстве есть конкретный закрытый перечень оснований для лишения родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса), но ни одно из них в иске не приведено.

«Даже если предположить, что все упомянутые в исковом заявлении и приложенных документах факты соответствуют действительности и изложены без преувеличений, ни один из них по отдельности (как и все они в совокупности) не позволяет говорить о жестоком отношении к ребёнку, об уклонении от выполнения родительских обязанностей или злоупотреблении родительскими правами. Следовательно, при условии справедливого судебного процесса и квалифицированной юридической помощи матери у неё есть все основания рассчитывать на то, что иск будет отклонён», — поясняет юрист.

По его мнению, органы опеки таким образом хотят обезопасить себя от обвинений в бездействии и безразличном отношении к неблагополучной семье.

Юрист считает, что семья действительно нуждается в помощи социальных служб.

«Необходима бытовая помощь, психологическая и методическая поддержка матери, психологическая работа с ребёнком и школьным коллективом. Кроме этого, необходимы такт, выдержка и деликатность, взаимопонимание и взаимодействие с матерью. Но именно этого, судя по всему, эта семья и не получает», — считает юрист.

Ситуация, к сожалению, достаточно типичная. «Если изучить истории детей, находящихся в детских домах, в 80% случаев мы увидим результаты плохой работы социальных служб. В тот момент, когда семья нуждалась в помощи, она не получала помощи, а получала угрозы, повелительные окрики и давление, которые не улучшали положение», — говорит Кантор.

Руководитель общественной организации «Иван-Чай», член Общественной палаты Элина Жгутова отметила, что «история повторяется из раза в раз».

«Я могу уже заранее предсказать, что в протоколе, они как под копирку от Владивостока до Калининграда. Беспорядок, грязь, тяжёлый запах, ребёнок неопрятен, что такое неопрятен — думайте сами. Всё это берётся с потолка, пишется по одним методичкам», — перечисляет она.

По её словам, речь идёт о представителе незащищённой группы населения, которая нуждается в поддержке государства.

«У нас государство в лице опеки подвергает этих людей наибольшей дискриминации, единственная поддержка — забрать детей в детский дом», — отмечает Жгутова.

Семью уже решили поддержать правозащитники. «Мы включимся в эту историю, будем помогать, иначе матери не выкарабкаться, занялись ей, похоже серьёзно», — заявила Жгутова.