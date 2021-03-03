Генпрокуратура признала незаконным отказ предоставить жильё инвалиду из Симферополя

Генеральная прокуратура провела проверку после обращения RT по поводу того, что 49-летний инвалид с ДЦП из Симферополя вынужден жить на улице. Городские власти несколько лет отказываются признать Александра Шишацкого находящимся в трудной жизненной ситуации и предоставить ему жильё вне очереди. По результатам проверки надзорное ведомство обнаружило нарушения со стороны администрации Симферополя. Прокурор подготовил судебный иск в интересах мужчины. Юрист Шишацкого отмечает, что даже в случае удовлетворения иска Александру, который передвигается на коляске, придётся жить на улице как минимум следующие несколько месяцев.

Генеральная прокуратура РФ признала необоснованным отказ администрации Симферополя предоставить вне очереди жильё 49-летнему инвалиду с ДЦП. Александр Шишацкий передвигается в инвалидном кресле и больше 15 лет живёт на улице.

Как указывает юрист Шишацкого, его клиент имеет право получить жилплощадь вне очереди, поскольку должен быть признан находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС). Однако в администрации Симферополя отказывают во внеочередном предоставлении жилья, ссылаясь на то, что пенсия Шишацкого превышает прожиточный минимум.

После того как RT написал о ситуации, Генеральная прокуратура провела проверку и выявила нарушения со стороны городской администрации. Ведомство намерено подать в суд, чтобы добиться решения в пользу мужчины.

Внеочередной вопрос

У Александра Шишацкого ДЦП, передвигается он в инвалидном кресле с электроприводом, которое мужчина купил на свои деньги. В Симферополь он приехал в 2003 году из Днепропетровской области. По словам Шишацкого, своей квартиры в городе у него никогда не было: он снимал комнату или жил у знакомых.

В 2014 году Александр получил российский паспорт. Знакомые помогли ему оформить соцпакет и пенсию как инвалиду I группы: для этого его прописали в квартире с семьёй из пяти человек. Мужчина подчёркивает, что никогда там не проживал.

После получения российского гражданства Шишацкий обратился в администрацию Симферополя с просьбой помочь ему решить жилищный вопрос и выделить квартиру или комнату как человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации. Александр отмечает, что ему нужно лишь само жилое помещение — он в состоянии самостоятельно обустроить его и оплачивать все необходимые расходы и коммунальные платежи.

Мужчина настаивает на том, чтобы городские власти признали его находящимся в ТЖС, поскольку в этом случае он будет иметь право получить жильё вне очереди.

В 2017 году администрация Симферополя признала его малоимущим и нуждающимся в жилом помещении по договору социального найма. При этом в ответах городской администрации Шишацкому сообщается, что он имеет право получить жилплощадь только «в порядке общей очерёдности». По состоянию на декабрь 2020 года в этой очереди он занимал 10 624-е место.

В начале 2019 года Центральный районный суд Симферополя отказался удовлетворить иск Шишацкого, в котором он потребовал предоставить жильё вне очереди.

В городской администрации RT пояснили, что сейчас пенсия мужчины не позволяет признать его малоимущим и выделить ему жилплощадь вне очереди.

«Чтобы ему выделили жильё, Александр должен не только находиться в тяжёлой жизненной ситуации, но и быть малоимущим. Но его доходы не позволяют отнести его к этой категории граждан», — пояснила RT начальник департамента жилищной политики Симферополя Елена Ершова.

Шишацкий получает пенсию по инвалидности — 17 350 рублей в месяц. В ожидании квартиры или комнаты он живёт на улице: ночует в платном зале ожидания городского железнодорожного вокзала (12 часов стоят 700 рублей), а день проводит на улице или в магазине, в который можно заехать на инвалидном кресле.

«Выявлены нарушения»

Юрист Сергей Михайлов, который помогает Шишацкому на безвозмездной основе, отмечает, что администрация Симферополя игнорирует право мужчины на то, чтобы его признали находящимся в трудной жизненной ситуации. Если Александр официально получит этот статус, то сможет во внеочередном порядке рассчитывать на квартиру в общежитии из специализированного фонда.

Как пояснил RT юрист, администрация ссылается на то, что пенсия Александра выше прожиточного минимума. Однако, по словам Михайлова, российское законодательство содержит объективные критерии, по которым человек может получить этот статус: инвалидность, отсутствие жилья и невозможность заявителя разрешить трудную ситуацию самостоятельно.

«Александр подходит по всем трём пунктам, которые прописаны в федеральном законе об основах соцобслуживания, но чиновники говорят лишь о его «большой» пенсии», — подчеркнул Михайлов.

В начале этого года RT направил запросы в Генпрокуратуру и уполномоченному по правам человека в Крыму с просьбой разобраться в ситуации.

«Прокуратурой Симферополя выявлены нарушения жилищного законодательства при рассмотрении заявления Шишацкого, в связи с чем главе администрации 15 февраля внесено представление», — сообщили в Генпрокуратуре о результатах проверки.

В городском надзорном ведомстве также подготовили исковое заявление к администрации Симферополя о понуждении предоставить Шишацкому благоустроенное жилое помещение.

«Прокуратура Республики Крым осуществляет контроль за устранением нарушений его прав», — отмечается в ответе Генпрокуратуры на запрос RT.

Юрист Сергей Михайлов также сообщил RT, что 25 февраля он был на встрече с сотрудниками городской прокуратуры и администрации, на которой решался вопрос о том, как помочь Шишацкому.

«Обсуждали несколько вариантов. Один из них — оформить Александра на работу в одно из муниципальных образований, тогда в течение нескольких дней ему бы предоставили жильё как работнику муниципального предприятия. Но ни один работодатель не возьмёт к себе инвалида I группы. Сейчас самый реальный вариант — судебный иск от прокуратуры в интересах Шишацкого. Если иск удовлетворят, то примерно к началу лета Александр сможет заехать в комнату, но если администрация будет его обжаловать, то судебный процесс может растянуться и на полгода», — сказал Михайлов.



По его мнению, чиновники городской администрации плохо понимают, по каким критериям человека следует признать малоимущим или находящимся в ТЖС.

«В 2017 году Александра признали малоимущим, ему сообщили в официальном письме, что он получит квартиру в порядке общей очереди. А на заседании 25 февраля поднимался вопрос о том, чтобы вовсе исключить его из этой очереди, потому что его доход превышает прожиточный минимум, то есть он не малоимущий. Видите, какая путаница выходит», — поясняет собеседник.

Михайлов добавил, что Шишацкий обращался в благотворительные фонды с просьбой помочь ему снять или приобрести жильё, однако там ему отказывали. Мужчина также пытался снять комнату на свои деньги, но в Симферополе далеко не во всех домах есть лифты, пандусы и устройства для его коляски, отмечает Михайлов. Кроме того, арендодатели, по словам юриста, боятся сдавать жильё инвалиду на коляске, поэтому эту зиму и весну Александру приходится проживать на улице.