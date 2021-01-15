Житель Симферополя с ДЦП семь лет добивается от городской администрации предоставления жилья

49-летний инвалид-колясочник из Симферополя Александр Шишацкий уже несколько лет живёт на улице. У мужчины нет своего жилья, и он не раз обращался к властям города с просьбой признать его находящимся в трудной жизненной ситуации и выделить жилое помещение. Однако в администрации Симферополя считают, что для этого нет оснований, поскольку пенсия мужчины (17 350 рублей) превышает прожиточный минимум. Подробности — в материале RT.

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Житель Симферополя, инвалид с детства Александр Шишацкий седьмой год добивается от городских властей выделения ему жилплощади. У мужчины ДЦП, передвигается он только на коляске и уже несколько лет живёт на улице. Однако чиновники отказываются признавать его находящимся в тяжёлой жизненной ситуации и выделять жильё, поскольку пенсия Шишацкого превышает прожиточный минимум.

10 624-й в очереди

49-летний инвалид-колясочник Александр Шишацкий из Симферополя — бездомный. Ночует он в платном зале ожидания городского железнодорожного вокзала (12 часов стоят 700 рублей), а день проводит на улице или в местном супермаркете «Ассорти». По словам мужчины, это один из немногих магазинов, куда он может заехать на своём инвалидном кресле с электроприводом.

Александр Шишацкий

В Симферополь Александр приехал в январе 2003 года из Днепропетровской области.

«Я тогда расстался с девушкой, на которой собирался жениться. После этого я сел в поезд и уехал в Крым — думал, что здесь решу свои проблемы», — рассказывает он RT.

Своей квартиры в Симферополе, по словам Шишацкого, у него не было: он жил то у друзей, то снимал комнату. Знакомые помогли ему оформить соцпакет и пенсию как инвалиду первой группы. Мужчина уверяет, что не раз обращался к чиновникам с просьбой помочь с жильём, однако украинские власти отказались выделять квартиру.

В 2014 году Александр получил российский паспорт и после этого обратился к мэру Симферополя с просьбой предоставить ему жильё.

В течение семи лет он регулярно обращается в городскую администрацию с двумя просьбами: признать его находящимся в трудной жизненной ситуации и обеспечить жилым помещением. Последнее заявление властям Симферополя он подавал в декабре 2020 года.

«На основании ст. 40 Конституции РФ я, как одинокий и фактически бездомный инвалид 1-й группы, имею право на жильё и не могу быть произвольно лишён такого права», — пишет Шишацкий в документе (есть в распоряжении RT).

В своём обращении Александр отмечает, что ему нужно лишь само жилое помещение — он в состоянии обустроить его на свои личные средства и оплачивать все необходимые расходы и коммунальные платежи.

В последнем ответе городской администрации за декабрь говорится, что этой категории граждан жилые помещения предоставляются «в порядке общей очерёдности», а Шишацкий состоит на учёте как гражданин, нуждающийся в жилом помещении с марта 2017 года. Там отмечается, что его номер в очереди — 10 624-й.

В документе также говорится, что Шишацкому не могут предоставить жильё по договору специализированного найма, поскольку он не относится к малообеспеченным гражданам: его доход превышает величину прожиточного минимума.

Эту информацию RT подтвердила начальник Департамента жилищной политики Симферополя Елена Ершова. По её словам, Шишацкий не может рассчитывать на получение жилплощади вне очереди.

«Чтобы ему выделили жильё, Александр должен не только находиться в тяжёлой жизненной ситуации, но и быть малоимущим. Его доходы не позволяют признать его малоимущим», — сказала Ершова в беседе с RT.

Чиновники из Департамента жилищной политики сообщили, что направили письмо в Министерство труда и соцзащиты Республики Крым с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы поселить Шишацкого в интернате для инвалидов.

Подходит по всем критериям



От последнего предложения мужчина категорически отказывается.

«Я готов рассмотреть любой вариант, кроме интерната. Я уже жил там, когда мне было 32 года, прекрасно знаю эту систему и считаю, что она не изменилась. В интернате я перестану быть свободным человеком, буду жить под постоянным контролем и по чужой указке. Я ни за что не поеду в интернат», — говорит Александр.

Юрист Сергей Михайлов считает, что администрация Симферополя игнорирует право Шишацкого на то, чтобы его признали находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Администрация ссылается на то, что пенсия Александра выше прожиточного минимума, но по российскому законодательству есть объективные критерии, по которым человек может получить этот статус: инвалидность, отсутствие жилья и невозможность заявителя разрешить трудную ситуацию самостоятельно. Александр подходит по всем трём пунктам, которые прописаны в федеральном законе об основах соцобслуживания, но чиновники говорят лишь о его «большой» пенсии», — пояснил RT юрист, который бесплатно оказывает Шишацкому профессиональную помощь.

По его словам, если Александра признают находящимся в ТЖС, власти Симферополя будут обязаны выделить ему жильё из специализированного фонда — комнату в общежитии. После этого Александра как инвалида-колясочника первой группы уже не смогут выселить.

Что касается интерната, то Шишацкий не обязан соглашаться на это предложение. По словам юриста, Александр не хочет отправляться в соцучреждение, потому что там у него, скорее всего, заберут документы и будут забирать большую часть дохода из пенсии.

«Официально эти деньги идут на его содержание, но в действительности люди в интернатах больше не видят своих денег», — поясняет собеседник.

Александр пытался снять комнату на свои деньги, однако поиск осложняется тем, что не во всех домах есть лифты, пандусы и устройства для его коляски. По словам Михайлова, в Симферополе почти нет инфраструктуры для маломобильных граждан. Кроме того, арендодатели боятся сдавать жильё инвалиду на коляске.

Сейчас Александр получает 17 350 рублей в месяц — это его пенсия по инвалидности. Эти деньги он тратит на ночлег в платном зале ожидания на вокзале, еду, стирку вещей и покупку необходимых лекарств: помимо ДЦП, он страдает от последствий обморожения ног.

У Александра есть 77-летняя мать, которая живёт в его квартире на Украине, однако мужчина считает, что возвращаться в Днепропетровскую область бесполезно: «Я гражданин другой страны». Он продолжает надеяться, что крымские власти помогут ему перестать жить на улице.

RT направил запросы в Генпрокуратуру и уполномоченному по правам человека в Крыму с просьбой разобраться в ситуации и проверить обоснованность отказа Шишацкому в жилье.