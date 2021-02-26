«Если Родина прикажет, повторим»: дипломат рассказал подробности своего возвращения из КДНР в Россию на дрезине

Видео возвращения российских дипломатов из КНДР на дрезине стало вирусным и облетело весь интернет. Один из них, Владислав Сорокин, рассказал журналистам, тяжело ли было толкать тележку, как отреагировали на оригинальное транспортное средство пограничники и как пандемия коронавирусной инфекции сказалась на работе российской дипмиссии в Северной Корее.

Владислав Сорокин — один из дипломатов, недавно вернувшихся в Россию из командировки в КНДР. Путь домой оказался долгим и тяжёлым: 32 часа на поезде, два часа на автобусе и пеший переход на российскую сторону. Видео с последним этапом путешествия мгновенно разлетелось по интернету и стало вирусным, набрав десятки тысяч просмотров. Дело в том, что до погранстанции дипломатам пришлось добираться пешком по железной дороге, толкая перед собой дрезину с чемоданами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя видео с россиянами, назвал дипслужбу тяжёлой работой. «Послушайте, дипломатическая служба очень терниста, очень сложна, это она кажется такой симпатичной и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряжённая служба», — заявил Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что, как ни странно, для дипломатов это был кратчайший путь домой. Связано это с жёстким карантинным режимом, введённым Северной Кореей: «Мы несколько раз обращались к Пхеньяну с просьбой помочь нашим дипломатам, но, к сожалению, это не первый случай, когда из КНДР приходится выбираться таким образом. Это отношение не к России, а в целом к дипломатическому корпусу, который работает в стране. Главное, что наши дипломаты сохраняют оптимизм даже в такой ситуации. Дипломатическая служба связана не только с приёмами и переговорами в комфортных условиях, но и с такими чрезвычайными ситуациями».

— Владислав, вы сегодня проснулись знаменитым. Каково это?

— Это просто фантастика, конечно. Мы такого совсем не ожидали.

— Как вам такой формат возвращения домой?

— Ничего экстраординарного не произошло. На самом деле, это тот вариант, который мы сами просили у корейской стороны. У КНДР налажен вполне цивилизованный вариант возвращения через Китай. Люди едут на автобусе до границы, пересаживаются в китайский автобус, проходят необходимые процедуры при переходе границы и отправляются дальше. Нам такой вариант не подошёл по разным личным обстоятельствам.

— Откуда вы взяли ту самую тележку? Тяжело ли было её толкать?

— Повозку изготовили специалисты российско-корейского предприятия, которое базируется с корейской стороны границы. Нам её прислали за несколько дней до отъезда наши корейские друзья. Толкать её на самом деле не тяжело. Примерно так же, как тележку в аэропорту.

— Готовы ли повторить что-то подобное?

— Если Родина прикажет, то безусловно.

— Как дети отреагировали на такую поездку?

— Для детей это было большим приключением. Хотя бы потому, что с января 2020 года мы жили в Пхеньяне в условиях ограничений, которые были введены властями из-за эпидемиологической ситуации. Поэтому поездка до границы, ещё и с тележкой, была для детей настоящим путешествием. Они были в предвкушении, спрашивали, как и что будет.

— Как отнеслись к происходящему российские пограничники?

— Вы знаете, у них были такие лица, как будто они каждый день видят эти тележки. Что, конечно, не так. Они нас очень тепло встретили. Помогли с вещами, всё было очень быстро.

— Расскажите немного о себе.

— Вполне обычная у меня биография. Окончил МГИМО, супруга тоже. Сразу после института поженились. В КНДР я проработал три с половиной года. Дочка у нас родилась во время этой командировки.

— Северная Корея — закрытая страна. Расскажите о том, как там ведётся борьба с коронавирусом.

— Это была одна из первых стран, которая закрыла границы из-за коронавирусной инфекции ещё в январе 2020 года. Внутри страны обязательно ношение масок, причём везде, даже в сельской местности. Дезинфекция рук — в любом здании и транспорте. Естественно, запрет на массовые собрания. Северокорейское общество очень дисциплинированно, поэтому все карантинные меры неукоснительно соблюдаются.

— Изменилась ли как-то работа российской дипмиссии в условиях пандемии?

— Конечно, изменилась. Самое главное — нет ротации дипломатического состава (временно, конечно). Также нет делегационного обмена. Плюс были введены все карантинные меры, в том числе ограничение передвижения по стране, возникла нехватка каких-то продовольственных товаров.