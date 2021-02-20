«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: приговор Алексею Навальному. Дело о клевете в адрес ветерана

Узнаем в прямом эфире решение суда по делу о клевете Навального на ветерана и обсудим его с гостями. Обвинение просит назначить Навальному штраф в размере 950 тыс. рублей и приобщить новый приговор к уголовному делу по факту хищения средств в Yves Rocher. Ранее была рассмотрена апелляция о замене условного срока на реальный: решение суда признано законным.