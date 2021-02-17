«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: расследование RT о финансировании издания «Проект». Оппозиционная тусовка изнутри

В сегодняшнем стриме обсудим расследование RT о финансировании издания «Проект», а также обязанность «независимого» СМИ отчитываться перед американским «Национальным фондом в поддержку демократии» (NED)*. Представим новые подробности и эксклюзивные детали. Беседуем с Константином Придыбайло. Кроме того, журналист RT Алексей Репин поделится мнением о том, как прошло последнее перед приговором заседание суда о клевете Алексея Навального в адрес ветерана. В свою очередь, бывший оппозиционный активист Дмитрий Сидоров объяснит, как снимать акции протеста, чтобы получать за это гранты и расскажет об оппозиционной тусовке изнутри. Ведущие: Анатолий Кузичев, Надана Фридрихсон, Виталий Серуканов.