«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Дело о клевете на ветерана. Заседание продолжается. Навальный в суде. 12 февраля

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RT
В прямом эфире следим за ходом заседания Бабушкинского суда Москвы, который рассматривает дело о клевете на ветерана. Ведущие: Виталий Серуканов, Константин Придыбайло. Алексея Навального обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который появился в ролике RT. Ранее Навальный не признал вину и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Потерпевший Игнат Артёменко требовал от Навального одного — принести извинения.
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