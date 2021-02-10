«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: раскол «Яблока»| фонарики Волкова | санкции | февральские протесты в Белоруссии

В сегодняшнем стриме обсудим, как статья Григория Явлинского разделила партию «Яблоко», оценим новый формат протестов от штаба Навального. Также поговорим о подготовке Евросоюзом новых санкций против России и ситуации в Белоруссии, где пройдёт Всебелорусское народное собрание, при этом оппозиция готовит акции протеста. Наши ведущие: Анатолий Кузичев, Надана Фридрихсон, Виталий Серуканов.