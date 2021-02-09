Герой публикаций RT получил гражданство России

Герой публикаций RT 22-летний Георгий Артёмов получил гражданство РФ. Молодой человек уехал с Украины вместе с матерью после событий 2014 года. Начинающий музыкант, который побеждал на международных конкурсах, рассчитывал оформить вид на жительство, а затем получить российский паспорт. Однако оказалось, что сделать это непросто. У его матери в украинском паспорте фамилия была написана через «е», а у Георгия через «ё». В итоге родство им пришлось доказывать через суд.

© Фото из личного архива / РИА Новости

22-летний герой публикаций RT Георгий Артёмов получил российское гражданство. Ранее RT рассказывал о талантливом скрипаче, который бежал в Россию вместе с матерью, поскольку хотел продолжать заниматься музыкой, а не воевать в Донбассе против своих соотечественников.

Однако из-за разницы в написании фамилии в паспортах получить российское гражданство оказалось непросто.

«Наконец-то я получил гражданство РФ, и в этом мне сильно помог RT. Благодаря публикациям я оформил вид на жительство. Но из-за ограничений, связанных с пандемией, всё затянулось. Обычно оформление занимает два месяца, а я ждал шесть-семь. Сам паспорт пока не получил. Выдадут 19 февраля», — рассказывает RT Артёмов.

По его словам, сейчас он учится в консерватории. В учебное учреждение он поступил как соотечественник, предоставив паспорт бабушки, которая всю жизнь прожила в СССР.

Между тем, как рассказывает Артёмов, его мать российский паспорт оформить пока не может из-за ошибок в свидетельстве о рождении.

«Она несколько раз заказывала свидетельство о рождении с Украины. Но там не пишут город рождения и отца, при этом пишут отчество Владимировна. Там какая-то местная бюрократия — просят только приезжать. Поскольку такое кривое свидетельство о рождении, она не может подать на гражданство. Она уже полтора года пытается всё исправить через родственников, которые остались там», — поясняет Артёмов.

Две точки над «ё»

Ранее RT рассказывал историю Ольги Артёмовой, которая вместе с сыном Георгием переехала в Россию из Харькова в 2015 году.

© Global Look Press / Фото из личного архива

В разгар боевых действий в Донбассе молодой человек, занимавшийся музыкой, стал получать повестки из военкомата для призыва в Вооружённые силы Украины.

Как рассказывает сам Георгий, воевать он не планировал и взглядов Киева на конфликт в Донбассе не разделял. Он мечтал о карьере музыканта и хотел поступать в музыкальное училище по классу скрипки.

В итоге мать и сын уехали в Санкт-Петербург, где у них жили друзья. В Северной столице Георгий по квоте для иностранцев поступил в музыкальное училище им. Римского-Корсакова.

Мать начинающего музыканта вскоре вышла замуж за россиянина и смогла подать документы на получение гражданства РФ. Между тем сам Георгий в России мог легально находиться лишь до окончания обучения в музыкальном училище. А он планировал продолжать обучаться музыке — собирался поступать в консерваторию.

Единственным вариантом не возвращаться на Украину была программа получения гражданства для носителей русского языка.

Одним из условий участия в программе является наличие родственников по восходящей линии из числа граждан РФ или СССР. Поскольку мать Артёмова уже начала оформлять документы на гражданство, то Георгий мог легализоваться в России по этой программе.

Но в дело неожиданно вмешался правовой казус: миграционная служба МВД Санкт-Петербурга отказалась признавать мать и сына родственниками из-за разницы в написании одной буквы фамилии в их украинских документах.

Георгий в них был записан под фамилией Артемов, а Ольга — Артёмова. Чиновники требовали, чтобы Георгий получил новые документы, но на Украину ему возвращаться было опасно — могли возникнуть серьёзные проблемы из-за уклонения от воинской службы.

Как поясняет Артёмов, при возвращении на Украину его вначале ждал бы разговор с сотрудниками СБУ, которым он должен был объяснить, почему уклонялся от призыва, а затем — либо тюрьма, либо окопы.

В итоге доказывать своё родство переселенцам пришлось через суд. Однако позднее у Артёмовых снова возникли проблемы.

Представители миграционной службы потребовали от Ольги справку о расторжении предыдущего брака, хотя подобный документ она уже предоставляла в ЗАГС ранее, когда выходила замуж в России. Георгия же чиновники попросили предоставить миграционную карточку и другое свидетельство о рождении. Выяснилось, что опять всему виной буква «ё». Паспортистка в Санкт-Петербурге допустила опечатку — и по новым документам он снова стал Артемовым.

После очередной публикации RT эти проблемы были решены. У Артёмовых приняли документы, и они начали процесс оформления гражданства.