Герой публикации RT начал проходить процедуру получения гражданства России

Герой публикации RT Георгий Артёмов начал проходить процедуру получения гражданства РФ. Молодой человек вместе со своей матерью Ольгой бежал в Россию с Украины после госпереворота 2014 года. Талантливый скрипач, побеждавший на международных конкурсах, он мечтал получить российский паспорт и поступить в консерваторию в Петербурге. Однако его планам помешала буква «ё» — у них с мамой в украинских паспортах фамилии писались с разницей в две точки. В итоге чиновники отказались признавать их родственниками. После материала RT Артёмовым удалось в суде доказать своё родство.

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«Я был готов к худшему»

16 октября герой публикаций RT Георгий Артёмов смог подать документы для прохождения комиссии на знание русского языка. Это первый из трёх этапов получения гражданства РФ по программе переселения для носителей русского языка.

Ранее Георгий уже пытался записаться на комиссию, однако из-за ошибки паспортистки ему перенесли повторную подачу документов на два месяца. После публикации RT молодому человеку назначили консультацию вне очереди, однако документов не хватило вновь. С третьей попытки бюрократический барьер был пройден.

«Жду не дождусь, когда наконец смогу попасть на экзамен, — рассказывает RT Георгий. — Спасибо RT за помощь и поддержку! Несколько месяцев назад я уже не верил, что у меня что-то получится с документами. Мысленно я уже был готов к худшему».

После комиссии на знание языка Георгию ещё нужно будет сдать экзамен по истории России.

Программа переселения для носителей языка позволяет миновать стадию получения разрешения на временное проживание, и Георгию смогут сразу предоставить вид на жительство. Кроме того, он должен будет подать в консульство Украины заявление об отказе от украинского гражданства. После внесения поправок в российское законодательство стало достаточно копии данного заявления, ответ со стороны Киева необязателен. Последним этапом будет непосредственно получение гражданства РФ.



Полоса препятствий

Ранее RT рассказывал об Ольге Артёмовой и её сыне Георгии. В 2015 году они спешно переехали из Харькова в Санкт-Петербург. Молодого человека ожидал призыв в Вооружённые силы Украины и отправка в так называемую зону АТО, но он себя с автоматом в окопах не представлял, взглядов Киева на конфликт в Донбассе не разделял, а потому вынужден был уехать из страны. Молодой человек всю жизнь занимался музыкой, неоднократно становился лауреатом музыкальных конкурсов и мечтал поступить в консерваторию.

В России Георгий закончил музыкальное училище и недавно успешно поступил в Санкт–Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова.

Его мать Ольга Артёмова вышла замуж и оформила разрешение на временное проживание, а вслед за этим и вид на жительство. У Георгия же легальный статус пребывания в России есть только на время его учёбы, и после окончания консерватории молодой человек должен был бы вернуться на Украину.

Единственным вариантом остаться в России для Георгия стала программа получения гражданства для носителей русского языка.

На Украине у него могут быть серьёзные проблемы из-за уклонения от воинской службы. Поэтому для молодого человека очень важно получить российское гражданство.

«Сейчас я уже меньше опасаюсь за своё будущее,— сказал RT Георгий после того, как подал документы для прохождения комиссии на знание русского языка. — Теперь можно спокойнее заниматься любимым делом и строить какие-то планы».

Одним из условий программы переселения для носителей языка является наличие родственников по восходящей линии из числа граждан РФ или СССР. Поскольку его мать уже получала гражданство и постоянно проживала в России, Георгий имел право начать процесс легализации.

Однако перед Артёмовыми внезапно возник правовой казус: миграционная служба МВД Санкт-Петербурга не признавала их родственниками из-за разницы в написании одной буквы фамилии в их украинских документах. Георгий в них записан как «Артемов», а Ольга — как «Артёмова». Петербургские чиновники требовали от парня поменять документы, а для этого ему нужно было вернуться на Украину.

После публикации RT матери и сыну удалось через суд доказать своё родство. Однако позднее снова возникли проблемы. Представители миграционной службы потребовали от Ольги справку о расторжении предыдущего брака, хотя подобный документ она уже предоставляла в ЗАГС ранее, когда выходила замуж в России.

У Георгия же чиновники потребовали миграционную карточку и другое свидетельство о рождении. Оказалось, что паспортистка в Петербурге допустила опечатку — и по документам он снова числился «Артемовым». Впрочем, после публикации RT эти проблемы были решены. У Артёмовых приняли документы, и они начали процесс оформления гражданства.

RT продолжит следить за развитием ситуации.