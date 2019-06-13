В Петербурге мать и сына не признают родственниками из-за разницы в написании фамилий

В Санкт-Петербурге семья переселенцев с Украины вынуждена через суд доказывать своё родство. В 2015 году Ольга Артёмова с сыном Георгием переехали в Россию, поскольку парень не хотел воевать в Донбассе на стороне украинских войск. Георгий поступил в музыкальное училище и теперь планирует продолжить обучение в консерватории. Между тем его мать вышла замуж за россиянина и оформляет документы на получение гражданства. На этом основании её сын также мог бы претендовать на российский паспорт как носитель русского языка. Однако МВД не признаёт их родственниками, поскольку в украинских паспортах их фамилии написаны по-разному: у Ольги — через «ё», а у Георгия — через «е».

© Фото из личного архива

В Россию Ольга Артёмова вместе со своим сыном Георгием переехала в 2015 году из Харькова. По её словам, Георгий на Украине планировал после школы поступать в музыкальное училище. Однако внезапно в самый разгар боевых действий на Донбассе молодой человек стал получать повестки из военкомата.

«Ни я, ни сын действий украинских властей на Донбассе не поддерживали и воевать за Порошенко не планировали, — рассказала RT Ольга.— В Харькове далеко не мы одни решили убежать от военкомата. Желающих воевать в АТО мало. А Георгий и так в целом планировал поехать в Россию учиться, но война вынудила нас поторопиться».

Посовещавшись между собой, Ольга и Георгий решили уехать с Украины в Россию. В качестве места жительства был выбран Санкт-Петербург — здесь у Артёмовых были друзья. По квоте для иностранцев Георгий поступил в музыкальное училище им. Римского-Корсакова.

Молодой человек ещё во время учёбы в музыкальной школе на Украине считался одарённым учеником. В России ему удалось победить в двух музыкальных конкурсах.

Не родственники

Между тем в России Ольга Артёмова вышла замуж, получила вид на жительство. Уже через полгода женщина будет подавать документы на оформление гражданства. Получение российского паспорта Ольгой позволило бы Георгию также претендовать на получение гражданства по программе для носителей русского языка. Для участия в программе требуется быть совершеннолетним, владеть языком и иметь близкого родственника по восходящей линии с гражданством РФ или СССР.

Артёмовы собрали все документы и обратились в управление по вопросам миграции МВД по Санкт-Петербургу. Однако там им заявили, что Георгий якобы не родной сын Ольги и участвовать в программе из-за этого не может.

Оказалось, что в украинских паспортах, предоставленных Артёмовыми, у Ольги русифицированный вариант фамилии пишется через «ё», а у Георгия через «е». Разница в написании одной буквы стала для миграционного управления более весомым аргументом для принятия решении, чем другие документы.

По словам Ольги, чиновники посоветовали им вернуться на Украину, поменять там фамилию в паспорте и с новыми документами приехать ещё раз. Вот только проблема в том, что Георгий на родине числится должником в военкомате и его почти наверняка заберут в армию. Его также может ждать неприятный разговоров с СБУ с целью выяснить, почему он четыре года игнорировал повестки.

Альтернативы нет

Сейчас Георгий заканчивает училище и будет поступать в консерваторию им. Римского-Корсакова. Если с первого раза ему это сделать не удастся, то у молодого человека больше не будет законных оснований для пребывания в России. После этого Георгий должен быть депортирован на родину.

Парень рассматривал альтернативные варианты получения российского подданства. К примеру, по его словам, он мог бы жениться на гражданке РФ (девушка у него сейчас есть), но тогда ему всё равно придётся ехать на Украину, чтобы получить справку о том, что он не был женат ранее.

Поэтому, по словам Георгия, вариант с программой для носителей русского языка на данный момент остаётся единственным доступным для него путём получения российского гражданства.

«Мне очень нравится в Питере, — рассказал RT Георгий.— Классный город, много музыкантов, высокая конкуренция и хорошие перспективы для роста. Я мечтаю попасть в Мариинку после консерватории. Здесь у меня уже много друзей, девушка, не хотелось бы сейчас покидать Россию».

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу RT ответили, что 8 мая 2019 года к ним поступило обращение от Георгия Артёмова по вопросу получения гражданства.

Ведомство смогло установить, что он с 2015 года неоднократно находился на миграционном учёте на время обучения в образовательном учреждении и сейчас стоит на учёте по национальному паспорту. 16 мая 2019 в рамках рассмотрения его заявления Артёмов был приглашён в управление на приём. Георгий был опрошен и предоставил необходимые документы.

«К сожалению, предоставленные документы не дали основания для принятия положительного решения. Причины решения были гражданину объяснены, а также были даны рекомендации по дальнейшим действиям»,— говорится в ответе ведомства.

Ольга Артёмова считает возникшую ситуацию абсурдной. Она будет пытаться доказать своё родство с сыном через суд.

«Множество людей с опечатками в документах и ничего, — рассказала Артёмова. — У меня у папы, к примеру, в графе «национальность» стояла «русская», и проблем у него не было никаких. Ему тогда предлагали исправить, но он отшучивался, говорил: «Это теперь моё. Буду в женские бани ходить». Но нам сейчас на самом деле не до шуток. Мы будем пытаться через суд доказать своё родство».

RT продолжит следить за развитием ситуации.