«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный оскорбил ветерана

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RT
В Бабушкинском суде Москвы идёт заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Обвиняемый — Алексей Навальный, который оставил публичные комментарии к видеоролику RT, посвящённому голосованию по поправкам к Конституции. На связи со стримом «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Николай Стариков, Дмитрий Пучков, Армен Гаспарян, Роман Голованов, Анастасия Кашеварова, Сангаджи Тарбаев.
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