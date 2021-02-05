«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный оскорбил ветерана

В Бабушкинском суде Москвы идёт заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Обвиняемый — Алексей Навальный, который оставил публичные комментарии к видеоролику RT, посвящённому голосованию по поправкам к Конституции. На связи со стримом «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Николай Стариков, Дмитрий Пучков, Армен Гаспарян, Роман Голованов, Анастасия Кашеварова, Сангаджи Тарбаев.