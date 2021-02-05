Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны
- Сотрудники полиции и представители прессы у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
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05 февраля 2021
МИД РФ о присутствии иностранных дипломатов на заседании по делу Алексея Навального: приветствуем стремление поддержать в суде ветерана Второй мировой войны.
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Как сообщает РИА Новости, адвокаты Навального настаивают, чтобы из зала суда удалили всех журналистов, сотрудников ФССП и конвой.
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Как сообщает корреспондент RT, суд объявил перерыв на час, чтобы Навальный мог ознакомиться с материалами дела и поговорить с адвокатами.
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Навальный в суде заявил, что не видел материалы дела. Он попросил полчаса на ознакомление с этой информацией.
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Защита Навального опоздала к началу процесса по делу о клевете своего подзащитного на ветерана, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Как сообщает специальный корреспондент RT Алексей Репин, Игнат Артёменко присоединился к процессу по видеосвязи. На ветеране форма полковника вооружённых сил, ордена и медали.
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К зданию суда прибыл сотрудник посольства Великобритании.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
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Процесс начался.
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Автомобиль с посольскими номерами на парковке возле суда.
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Отметим, что 2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене наказания Навальному по делу Yves Rocher. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.