Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны

Алексей Навальный присутствует на заседании Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Дело в отношении Навального завели после публичных комментариев блогера к видеоролику RT, посвящённому голосованию по поправкам к Конституции. Артёменко был одним из героев видео. Ранее суд заменил Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

Сотрудники полиции и представители прессы у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко

РИА Новости

© Алексей Майшев