Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны

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Сергей Гусаров
Алексей Навальный присутствует на заседании Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Дело в отношении Навального завели после публичных комментариев блогера к видеоролику RT, посвящённому голосованию по поправкам к Конституции. Артёменко был одним из героев видео. Ранее суд заменил Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.
Суд рассматривает дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны
  • Сотрудники полиции и представители прессы у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев
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  • 05 февраля 2021

    МИД РФ о присутствии иностранных дипломатов на заседании по делу Алексея Навального: приветствуем стремление поддержать в суде ветерана Второй мировой войны.

  • Как сообщает РИА Новости, адвокаты Навального настаивают, чтобы из зала суда удалили всех журналистов, сотрудников ФССП и конвой.

  • Как сообщает корреспондент RT, суд объявил перерыв на час, чтобы Навальный мог ознакомиться с материалами дела и поговорить с адвокатами.

  • Навальный в суде заявил, что не видел материалы дела. Он попросил полчаса на ознакомление с этой информацией.

  • Защита Навального опоздала к началу процесса по делу о клевете своего подзащитного на ветерана, передаёт корреспондент РИА Новости.

  • Как сообщает специальный корреспондент RT Алексей Репин, Игнат Артёменко присоединился к процессу по видеосвязи. На ветеране форма полковника вооружённых сил, ордена и медали.

  • К зданию суда прибыл сотрудник посольства Великобритании.

    • РИА Новости
    • © Алексей Майшев

  • Процесс начался.

  • Автомобиль с посольскими номерами на парковке возле суда.

  • Отметим, что 2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене наказания Навальному по делу Yves Rocher. Блогеру назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.

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