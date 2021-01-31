Как проходит несогласованный митинг в Москве

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RT
В Москве проходит несогласованный митинг. Закрыты семь станций столичного метрополитена. Как сообщают корреспонденты RT, в центре города дежурят сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардия, проход на несколько улиц ограничен. В МВД призвали россиян воздержаться от участия в несанкционированной акции и напомнили о незаконности подобных мероприятий.
Как проходит несогласованный митинг в Москве
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  • 31 января 2021

    Несколько человек отправились в сторону трёх вокзалов.

  • У станции метро «Красные Ворота» почти нет протестующих, сообщает корреспондент RT.

  • По требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные Ворота». Об этом сообщает Московский метрополитен.

    Поезда проезжают эти станции без остановок.

  • Таковы сейчас масштабы акции протеста. Как видно на фото, снятом с высоты, в центре Москвы не многолюдно

  • По информации корреспондента RT Георгия Бабаяна, полиция в подземных переходах проводит досмотры на предмет наличия опасных предметов.

  • Полиция просит собравшихся в районе Красных Ворот разойтись, сообщает корреспондент RT.

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