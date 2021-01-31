Как проходит несогласованный митинг в Москве
- © Башня Жданова / Telegram
-
31 января 2021
Несколько человек отправились в сторону трёх вокзалов.
-
У станции метро «Красные Ворота» почти нет протестующих, сообщает корреспондент RT.
-
По требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные Ворота». Об этом сообщает Московский метрополитен.
Поезда проезжают эти станции без остановок.
-
-
-
-
Таковы сейчас масштабы акции протеста. Как видно на фото, снятом с высоты, в центре Москвы не многолюдно
-
-
По информации корреспондента RT Георгия Бабаяна, полиция в подземных переходах проводит досмотры на предмет наличия опасных предметов.
-
Полиция просит собравшихся в районе Красных Ворот разойтись, сообщает корреспондент RT.