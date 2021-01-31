Как проходит несогласованный митинг в Москве

В Москве проходит несогласованный митинг. Закрыты семь станций столичного метрополитена. Как сообщают корреспонденты RT, в центре города дежурят сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардия, проход на несколько улиц ограничен. В МВД призвали россиян воздержаться от участия в несанкционированной акции и напомнили о незаконности подобных мероприятий.

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