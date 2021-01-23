«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: несанкционированные акции Навального. Прямая трансляция с Пушкинской площади. 23 января

Следим в прямом эфире за ходом несогласованных митингов сторонников Навального. В нашей студии — Надана Фридрихсон, Константин Придыбайло и Виталий Серуканов, в эпицентре московской акции — корреспондент Георгий Бабаян. Также в гостях: бывший сотрудник ФБК* Пётр Проскурин, телерадиоведущий Алексей Гудошников, журналисты Леся Рябцева и Олег Лурье, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов и публицист Станислав Яковлев. На связи — Мария Баронова, Пётр Лидов, Мария Бутина, Евгений Примаков, Максим Кононенко, Евгений Поддубный, Армен Гаспарян, Антон Вуйма, Екатерина Винокурова и множество других собеседников.