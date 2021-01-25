В Красноярске студента собираются судить за попытку продать «шпионскую» ручку

В Красноярском крае 18-летний студент Ганжур Тангатов стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте «шпионских» устройств. Следователи заинтересовались юношей, когда тот опубликовал в сети объявление о продаже ручки с функцией видеозаписи. По словам Ганжура, он приобрёл гаджет в интернете, когда учился в школе. Студент уверяет, что у него не было умысла следить за кем-то при помощи этого гаджета.

© Фото из личного архива

18-летний Ганжур Тангатов учится на инженера в одном из университетов Красноярска. По его словам, ручку, с помощью которой можно делать фотографии, он приобрёл на AliExpress, когда ещё учился в школе. Однако устройство не оправдало его ожиданий, и он им толком не пользовался.

Вскоре после поступления в вуз Ганжур решил продать ручку через интернет.

Молодой человек рассказывает, что уже через пару дней нашёлся покупатель, который, как оказалось впоследствии, был сотрудником правоохранительных органов.

16 октября 2020 года юношу задержали при передаче устройства «покупателю».

«Когда мы встретились, подошли четыре человека, сказали, что я задержан. Я в тот момент напугался очень, меня как-то парализовало. Просто пошёл, куда повели. Мне не сразу объяснили, почему меня задерживают. Потом сказали, что, оказывается, эту ручку посчитали «шпионской» техникой, оборот которой запрещён», — рассказывает RT студент.

Уголовное дело и расследование

По словам Тангатова, с момента задержания он подчёркивал, что умысла использовать ручку в незаконных целях у него не было, а о законе, запрещающем оборот специальных технических средств (СТС) для негласного получения информации, он никогда не слышал.

Тем не менее 9 декабря на Ганжура завели уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ. По ней молодому человеку может грозить штраф до 200 тыс. рублей либо ограничение свободы сроком до четырёх лет.

Адвокат Тангатова Константин Беляев в разговоре с RT подчеркнул, что устройство, которое пытался продать его подзащитный, не должно подпадать под действие уголовного кодекса. Юрист напомнил, что ещё в 2019 году в закон внесли примечание, выводящее из-под действия УК приборы, находящиеся в свободной продаже и предназначенные для бытового использования с открыто расположенными элементами управления.

Сторона защиты также не согласна с результатами судебной экспертизы, по итогам которой устройство классифицировали как СТС.

По словам Беляева, на корпусе ручки хорошо видно кнопку, включающую режим записи фото, а во время работы гаджета в режиме фотосъёмки горит заметный световой индикатор. В соответствии с примечанием к ст. 138.1 УК РФ наличие этих признаков говорит о том, что прибор не является специальным техническим средством для негласного получения информации.

Эксперт, изучавший изъятую у Тангатова ручку, пришёл к иным выводам. По его мнению, несмотря на наличие световой индикации, устройство можно использовать для ведения скрытой съёмки.

«Исследуемое устройство по конструктивным особенностям и по внешнему виду соответствует видеорегистратору, встроенному в корпус шариковой авторучки, что скрывает прямое назначение устройства и является средством камуфлирования под предмет другого функционального назначения», — говорится в экспертизе (имеется в распоряжении RT).

В свою очередь, привлечённый стороной защиты независимый специалист в своём отчёте пишет, что устройство не может считаться СТС, поскольку все органы управления устройством, включая индикатор, отражающий режимы работы, открыто расположены на корпусе авторучки. Независимый эксперт также отмечает недочёты в экспертизе устройства, проведённой по запросу следствия.

«Экспертом... не исследовались параметры объективов, а также параметры сохранения и воспроизведения записей, полученных с помощью устройства на предмет возможности восприятия зафиксированной этим устройством информации, что противоречит ст. 8 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 №73-ФЗ, согласно которой «эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объёме», — заключил независимый специалист.

По словам адвоката Константина Беляева, 30 декабря его подзащитного известили о завершении расследования. Однако 19 января следователь удовлетворил ходатайство стороны защиты о проведении повторной экспертизы, в связи с чем расследование было возобновлено.

Угроза отчисления

Тангатов опасается, что уголовное преследование может грозить ему отчислением из университета. Молодой человек надеется, что до суда дело не дойдёт и он сможет продолжить обучение.

«Я сейчас учусь на первом курсе, у меня техническая специальность. Когда на меня завели уголовное дело, следователь позвонил в университет. Я, конечно, попытался объяснить ситуацию руководству вуза, но мне намекнули, что «уголовники» им среди студентов не нужны. Пока я всё ещё учусь, но мне объяснили, что смогу продолжить обучение, если уголовное дело прекратят либо меня оправдает суд. Очень переживаю, что из-за всей этой истории меня отчислят из вуза», — признался Тангатов.

Адвокат юноши считает, что уголовное преследование в отношении Ганжура должно быть прекращено, а на россиян, приобретающих приборы с функцией фото- и видеозаписи для бытового использования, должны перестать заводить уголовные дела. Он также указывает, что ручка, которую купил Тангатов, беспрепятственно прошла через таможню и почту, в то время как «запрещённые устройства выявляют и конфисковывают ещё на этом этапе».

«Он приобрёл устройство в свободной продаже, он не мог знать, что это какой-то запрещённый гаджет. Устройство декларируется как бытовое. Столько времени уже прошло с тех пор, как внесены изменения в закон об СТС, но продолжаются уголовные преследования в отношении граждан. Мы хотим привлечь внимание СМИ к этой проблеме, потому что обидно, что молодому парню, студенту, вот так ломают жизнь», — заключил адвокат.

Напомним, в мае 2020 года Останкинский районный суд Москвы оправдал жителя Зеленограда Дениса Кабреру, которого тоже судили по статье о незаконном обороте «шпионской» техники. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Кабреры стала попытка продать видеокамеры, выглядящие как лампочки накаливания, которые были куплены, чтобы приглядывать за маленьким сыном. В итоге суд признал мужчину невиновным — в его действиях не обнаружили преступного умысла.

После того как Ганжур Тангатов обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему доказать свою невиновность, RT направил соответствующий запрос в управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.