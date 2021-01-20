«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Навальный в СИЗО | Байден вступает в должность

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RT
Алексей Навальный вернулся в Россию, его арестовали на 30 суток. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Его сторонники собираются провести несанкционированные акции 23 января. Для чего нужна эта провокация штабу Навального? Обсудим с журналистами Александром Сосновским и Арменом Гаспаряном. В студии — блогер Станислав Ortega Яковлев и адвокат Александр Зорин. На связи секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, который знает, в каких условиях содержат Навального. В США новый президент: Байден вступил в должность. Чего ждать Америке с новой властью демократов? На связи доцент МГИМО Андрей Безруков, а из США в эфир выйдет бизнесмен Михаил Портнов.
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