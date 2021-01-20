«Из-за отсутствия события преступления»: в Краснодаре пенсионера оправдали по делу об убийстве школьницы

В Краснодаре суд огласил приговор Николаю Мишину, ранее обвинённому в убийстве восьмилетней девочки. На основании вердикта присяжных мужчина был оправдан. Ранее, несмотря на заключение экспертизы о гибели девочки от черепно-мозговой травмы, коллегия присяжных посчитала, что факт совершения преступления не доказан.

Краснодарский краевой суд оправдал 63-летнего Николая Мишина по подозрению в убийстве восьмилетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом RT сообщил представитель потерпевшей стороны адвокат Алексей Аванесян.

«Суд постановил оправдать Мишина из-за отсутствия самого события преступления», — рассказал Аванесян.

Это решение суд принял на основании оправдательного вердикта присяжных, вынесенного в ноябре прошлого года. Тогда присяжные не только признали мужчину невиновным, но и пришли к выводу, что не было и самого уголовного преступления — убийства.

Схема для полиции

Восьмилетняя Света Дудина из посёлка Звезда Краснодарского края пропала 20 июня 2016 года. Как установило следствие, в тот день отчим девочки катал её на комбайне, а потом довёз до посёлка и высадил недалеко от дома. Больше родители ребёнка не видели.

Девочку искали полиция и волонтёры из поисковых отрядов, но безрезультатно.

По данным СМИ, первыми под подозрение следствия попали мать и отчим ребёнка, затем полиция задерживала ещё нескольких жителей посёлка, однако эти действия не дали никаких результатов, следствие зашло в тупик.

В конце января 2020 года в соседнем посёлке Первомайский на нескольких зданиях появились рукописные надписи, в которых говорилось о том, как найти тело пропавшего ребёнка. На газовой установке мелом было написано: «20 06 2016 г ребенока загрызли собаки в поле напротив бойни возле лесополосы» (пунктуация и орфография автора сохранены).

Ещё одна надпись появилась на гараже одного из частных домов. Неизвестный нарисовал схему и пометил место, где спрятаны останки. Местные жители обратились в полицию, вечером того же дня тело ребёнка нашли на том самом месте.

Нарисованная схема, на которой точно указано, где закопано тело ребёнка

© СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В течение следующего месяца правоохранители проверяли почерки всех жителей посёлка. Когда очередь дошла до соседа Дудиных Николая Мишина, его задержали: почерк совпал с надписями на зданиях.

На допросе мужчина признался в убийстве ребёнка. По его словам, 20 июня 2016 года восьмилетняя Света несколько раз забегала к нему во двор и мешала ему работать. Он прогонял её и в какой-то момент ударил по голове молотком. Позднее экспертиза установила, что от травмы ребёнок скончался мгновенно.

Согласно признательным показаниям, когда Мишин понял, что Света мертва, он положил её тело в багажник машины, вывез в соседний посёлок и закопал в поле.

«На допросах Мишин точно описал момент убийства. Рассказал, что после того, как девочка упала, он от злости пнул её ногой и сломал рёбра. Позднее экспертиза показала, что именно эти травмы были нанесены ребёнку. На найденных костях также были обнаружены повреждения от комбайнов, которые работали на поле, где было закопано тело. Впоследствии эксперт точно установил, где повреждения от комбайна, а где нет», — рассказал RT старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Оправдать, автомобиль вернуть

В июне 2020 года суд присяжных начал рассматривать дело Мишина. К тому времени мужчина отказался от показаний и заявил, что признался в убийстве под пытками.

Как сообщили RT в прокуратуре, по его заявлению о пытках проводилась проверка, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

На суде Мишин заявил, что девочку якобы случайно сбил на автомобиле его родной брат Владимир, который на момент судебного разбирательства скончался.

По словам пенсионера, в январе 2020 года он зашёл в дом своего покойного брата и обнаружил там записку с его признательными показаниями и схемой, где спрятано тело девочки.

Мишин заявил, что он оставил записи на гараже и газовой установке, чтобы помочь следствию найти труп.

«Эта версия не выдерживает никакой критики, — поясняет RT представитель прокуратуры Антон Лопатин. — Машина, на которой брат якобы сбил девочку, была утилизирована за пять лет до предполагаемого ДТП. К тому же все местные жители говорили следствию, что Владимир Мишин практически не пользовался машиной — она постоянно стояла у него во дворе и зарастала травой».

Николай Мишин во время следственных действий

© СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Присяжные заседатели должны были ответить на два вопроса: было ли преступление и причастен ли к нему обвиняемый.

Коллегия постановила, что самого убийства не было, несмотря на выводы экспертизы. Второй вопрос отпал сам собой. Обвиняемого освободили из-под стражи в зале суда. После этого он вернулся в посёлок и продолжает жить по соседству с Дудиными.

Адвокат матери погибшей Алексей Аванесян считает, что на решение присяжных могло повлиять несколько факторов.

«В рамках уголовного дела местные полицейские в разное время задержали сначала одного жителя посёлка, а затем другого. Оба они дали признательные показания, рассказали, где спрятали тело. В обоих случаях труп не нашли и подозрения с них были сняты», — поясняет Аванесян.

Сейчас, по его словам, эти люди обвиняют сотрудников полиции в том, что их пытали, чтобы заставить признаться в убийстве.

«По закону перед присяжными нельзя говорить о пытках подозреваемых, но адвокат Мишина всё равно это делала. Я думаю, что на присяжных подействовала эта информация, они могли решить, что Мишин просто стал очередной жертвой необоснованных обвинений», — отмечает адвокат.

Он добавляет, что мама погибшей была на судах всего несколько раз, поскольку у неё нет денег, чтобы регулярно ездить в Краснодар из родного посёлка.

«Это также могло произвести неблагоприятное впечатление на присяжных. Они могли предположить, что если бы родители девочки верили в виновность Мишина, то приходили бы на все суды над предполагаемым убийцей их дочери», — говорит собеседник.

Наконец, присяжные могли оправдать обвиняемого, поскольку поверили в иную версию случившегося, считает Алексей Аванесян.

В прокуратуре RT сообщили, что во время следствия оперативники намеренно пустили слух о том, что ребёнка якобы загрызли собаки. Следователь по делу говорил очевидцам, что дело закроют, как только будет найдено тело девочки, поскольку нет оснований полагать, что её убили. Именно поэтому Мишин решил нарисовать схемы и выдать место захоронения, считает гособвинение.

«Мне кажется, присяжные сами поверили в эту версию о том, что девочку загрызли собаки. За четыре года поле, на котором убийца спрятал тело, вспахивали не один раз, поэтому правоохранители обнаружили только фрагменты тела. Однако это не отменяет выводов экспертизы, которая установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма», — говорит собеседник.

19 января этого года Мишин выступил на суде с последним словом. По словам Аванесяна, на этот раз он не упоминал версию о том, что девочку сбил его брат. Пенсионер лишь ещё раз заявил о своей невиновности и согласии с вердиктом присяжных.

20 января суд также постановил вернуть Мишину вещественное доказательство по делу — автомобиль, в котором, по версии обвинения, мужчина вывез в поле тело ребёнка.

В течение следующих десяти дней краевая прокуратура и потерпевшая сторона обжалуют приговор суда. Если апелляционное представление будет удовлетворено, Мишин сможет ходатайствовать о том, чтобы его дело вновь рассмотрела коллегия присяжных, но уже в новом составе.