С какими проблемами в 2020 году сталкивались многодетные семьи в России

В 2020 году российские власти расширили поддержку семьям с детьми. Чтобы помочь им пережить связанный с эпидемией коронавируса кризис, проводились единовременные выплаты, рассматривались возможности для увеличения регулярных пособий. Но особенно дополнительная помощь была необходима многодетным и малоимущим. В преддверии Нового года RT отправил подарки таким семьям и поговорил с родителями о планах на праздники и о проблемах, с которыми продолжают сталкиваться многодетные в России.

© Фото из личного архива

В 2020 году эпидемия COVID-19 заставила российские власти уделить особое внимание семьям с детьми. Чтобы помочь им пережить кризис, в апреле и июне были введены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а на Новый год все семьи с детьми до восьми лет также смогут получить по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка.

Эта поддержка особенно важна для граждан, воспитывающих трёх и более детей. Без серьёзной помощи со стороны государства выжить многодетным семьям очень непросто.

Ранее RT писал о трудностях, с которыми сталкиваются многодетные родители в России. В преддверии Нового года мы решили выяснить, какие проблемы удалось решить и какой помощи всё ещё недостаёт многодетным семьям в нашей стране.

Хотите подарков — ждите проверок

Жительница Краснодарского края Екатерина Голубова в одиночку воспитывает троих детей, сейчас им от трёх до 11 лет. По словам Голубовой, живут они на пособия — это около 10 тыс. рублей в месяц — и пенсию престарелой матери.

При этом многие пособия и льготы Екатерине не могут назначить, потому что есть сложности с признанием семьи малоимущей.

«Мы живём вшестером в квартире, причём я с тремя детьми — в одной комнате. Моя мать-пенсионерка — в другой комнате, а ещё здесь прописаны мои братья. Поскольку мы считаемся одним домохозяйством, то по правилам все должны предоставить справки о доходах, чтобы нашу семью признали малоимущей и назначили дополнительные выплаты и пособия. Но мои братья работают неофициально, а выписываться из дома они, естественно, тоже не хотят», — объясняет RT Екатерина.

дети Екатерины Голубовой

© Фото из личного архива

Женщина подчёркивает, что с радостью пошла бы работать, но вакансий для многодетной женщины в небольшом городе не так много, а надолго оставлять троих детей с престарелой матерью Екатерина не может.

Перед Новым годом семья столкнулась ещё с одной проблемой — местная администрация не хотела выделять семье подарки для детей.

«Я пошла в администрацию, чтобы попросить на детей новогодние подарки. Сначала мне сказали, что многодетным, оказывается, не положено — якобы подарки дают только малоимущим. Меня направили в другой департамент. А там мне говорят, что, наоборот, это малоимущим подарки не положены, их выдают только многодетным. Я писала даже жалобу, но мне никаких подарков так и не дали», — рассказывает Голубова.

Чиновники объяснили Екатерине, что не знают заранее, какой бюджет выделят в этом году на подарки и хватит ли его на все семьи. После жалобы к Голубовым домой пришла с проверкой управдом — её направили сотрудники администрации, чтобы на многодетную мать, потребовавшую подарки, «составили характеристику».

«Запрашивать на многодетную мать характеристику и отправлять домой какую-то проверку из-за новогодних подарков на детей — это, на мой взгляд, странно. А живём мы, конечно, очень небогато. Вот сейчас будет Новый год, и как такие семьи, как наша, к нему готовятся? Что планируют поставить на стол? Ничего», — вздыхает собеседница RT.

Поддержки не хватает

Мать девяти детей Ольга Жегулова, также проживающая в Краснодарском крае, уже рассказывала RT о своей борьбе за дополнительную поддержку от государства. Однако женщина подчёркивает, что, несмотря на помощь, которую она получила после публикаций RT, размер пособий на детей не изменился.

«Нам, конечно, очень помогли журналисты, мы смогли встать на ноги. Но в плане пособий ситуация не особо поменялась. Сейчас выплаты на мою семью составляют 10—12 тыс. рублей в месяц. Но у нас в крае детям из многодетных семей не предоставляют бесплатное питание в школах, так что все эти деньги уходят на завтраки и обеды. В школу у меня сейчас ходят шестеро детей», — говорит Ольга.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Старший сын Ольги — совершеннолетний, он подрабатывает, как и мать, но даже с учётом этого доход на всю семью не превышает 50—60 тыс. рублей в месяц. «В пересчёте на десять человек доход у нас почти в два раза ниже прожиточного минимума», — подсчитала Ольга.

«Как многодетной матери мне выплачивают 210 рублей в месяц. Это постоянная выплата, которая не зависит от возраста детей. Плюс получаю две или три тысячи от губернатора — тоже раз в месяц. А с работой в нашей деревне, Екатериновке, всё очень плохо. Иногда удаётся подработать, но постоянный заработок найти сложно», — рассказывает Жегулова.

Женщина недоумевает, на что должны жить многодетные семьи — особенно в случаях, если детей воспитывает только один родитель. Устроить своим детям праздник, купить подарки к Новому году — всё это сильный удар по бюджету таких семей, констатирует Жегулова.

«Как многодетным семьям, едва тянущим лямку, планировать Новый год? Хорошо, если есть что поставить на новогодний стол, и то не у всех такая возможность есть. Мои дети, конечно, этот праздник очень любят. Они уже вовсю пишут письма Деду Морозу, ждут подарки. Дети ведь всегда хотят праздника», — расстраивается Ольга.

Работа для многодетных

Как и Ольга Жегулова, многодетная мать Галина Алейникова живёт в Екатериновке. Они с мужем переехали сюда из Ростова пять лет назад, здесь у семьи родился третий ребёнок.

© Фото из личного архива

По словам Галины, многие многодетные родители уезжают в деревни и сёла — покупают жильё на средства маткапитала и только после переезда узнают, насколько остро в селе стоит проблема безработицы.

«Пособия мы получали на детей, как и положено, выходило около 12 тыс. рублей. Но этих денег на семью из пятерых человек всё равно не хватало, даже с учётом заработка мужа. Сейчас он, к счастью, официально устроился на постоянную работу, на вахту. Правда, в соседней области — то есть дома его часто нет, я с детьми одна. Когда я вышла из декретного отпуска и пыталась найти работу, оказалось, в нашей деревне её вообще нет. Приходилось работать, например, в поле — травить мышей. Работа очень вредная, люди сами часто травятся, больше двух часов работать нельзя. А платят 300—400 рублей в час. И всё равно идёшь работать, потому что это хоть какие-то деньги», — признаётся женщина.

В октябре Алейниковы оформили новые ежемесячные выплаты для семей с детьми от трёх до семи лет — в Краснодарском крае такое пособие составляет порядка 5300 рублей.

По словам Галины, для многих семей это большое подспорье. Но даже с этой помощью люди не могут позволить себе потратиться на празднование Нового года.

«Мы ничего особенного не планируем. Отмечать будем дома: выехать всей семьёй куда-то из деревни — очень дорого, есть проблемы с общественным транспортом. Подарки для детей в этом году тоже не удалось получить», — говорит женщина.

Пообщавшись с многодетными семьями, RT отправил детям новогодние подарки от проекта «Не один на один».