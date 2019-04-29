Как многодетные семьи оказываются в безвыходных ситуациях

После публикации RT об Ольге Жегуловой, многодетной матери-одиночке из Краснодарского края, которая пытается прокормить девять детей на пособие в 5 тыс. рублей, на почтовый ящик проекта #НеОдинНаОдин стали приходить письма от других родителей, оказавшихся в сложной ситуации. Они рассказывают, что нуждаются в поддержке государства, однако не могут её получить. Так, в Подмосковье у супругов Дыниных, которые воспитывают 11 детей, накопился долг за услуги ЖКХ на сумму 1 млн рублей. Они не могут оформить положенную им по закону субсидию. А в Татарстане семья Грибачёвых, которая растит восемь детей, из-за юридических формальностей не может рассчитывать на помощь, хотя едва сводит концы с концами. Как заявил RT председатель Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов, необходимо внедрять новые меры поддержки малоимущих многодетных семей.

Алеся Дынина с детьми

© Фото из личного архива

Миллион за ЖКХ

Многодетная мать из Раменского района Подмосковья Алеся Дынина и её муж воспитывают одиннадцать детей. Их совместного дохода едва хватает на еду для семьи из тринадцати человек, а ежемесячное пособие в пересчёте на одного ребёнка составляет всего 1600 рублей.

В 2013 году Дынины получили письмо от коммунальных служб: выяснилось, что им на протяжении нескольких лет неправильно начисляли платежи за услуги ЖКХ. Из-за этой ошибки многодетные родители оказались должны за воду и канализацию более 100 тыс. рублей. Как отмечает Алеся, эта сумма для их семьи неподъёмная.

«Нам забывали вообще всё включать в счета — горячую воду и канализацию. Всё это стало нарастать как снежный ком, и сейчас наш долг по коммунальным услугам — 1 млн рублей. Я даже скидку 50% не могу сделать, потому что нужна выписка из лицевого счёта, а она идёт, естественно, с долгом», — рассказала RT Дынина.

По закону многодетные семьи могут оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ, однако для этого семья не должна иметь задолженностей по коммунальным платежам.

Алеся неоднократно обращалась за помощью и в раменскую соцзащиту, и в местную администрацию. Женщина просила помочь с выплатой долга или хотя бы сделать скидку, предусмотренную для многодетных семей.

В Раменском Управлении социальной защиты населения RT объяснили, что Дынина получает все положенные ей льготы и пособия, и соцзащита может только возместить семье 50% суммы долга, но уже после того, как Дынины его погасят.

«В соцзащите мне ничем не помогают. Даже не могут 50% долга за коммунальные услуги за меня погасить. Говорят постоянно, что у них нет на это денег, и предлагают мне оплатить долг самой, а они мне якобы потом вернут какую-то часть заплаченных денег. Но откуда у меня такие деньги, чтобы даже половину долга самой отдать?» — говорит Алеся.

Заместитель начальника Раменского Управления социальной защиты населения Екатерина Габуния подтвердила RT, что при задолженности семьи по услугам ЖКХ соцзащита может лишь вернуть часть денег, уже заплаченных по долгу.

«Мы выплачиваем таким семьям компенсацию — то есть они платят, а после мы компенсируем эти затраты. В соответствии с установленным порядком в случае задолженности более трёх месяцев выплата прекращается», — поясняет Габуния.

В свою очередь, управляющая компания предлагает многодетной семье постепенно выплачивать долг, однако первый платёж установлен в размере 100 тыс. рублей. У Дыниных такой суммы нет.

Как отмечает Габуния, Дынины могут претендовать на государственную социальную помощь. Эта выплата предусмотрена для малоимущих семей, оказавшихся в подобных ситуациях.

Сейчас семья с одиннадцатью несовершеннолетними детьми едва сводит концы с концами. Алеся и её муж опасаются, что к ним явятся судебные приставы. В итоге женщина была вынуждена устроиться в такси, но работать полный день она не может — дома ждут маленькие дети.

«Просили помощи у опеки — толку ноль. Если мы обращаемся в опеку, слышим один ответ: «А почему у вас нет денег? Так вы не можете растить детей? Так мы у вас тогда их заберём». Я решила, что лучше уж сама, как-нибудь, потихоньку», — рассказывает многодетная мать.

По словам Алеси, из-за тяжёлого финансового положения её семья оказалась на постоянном контроле.

«Опека у нас тут круглосуточно. Даже если в школе какое-то мелкое ЧП у детей, сразу приходит комиссия. Такое ощущение, что многодетные — бич населения», —возмущается женщина.

Восемь детей и никакой помощи

Семья Анны Грибачёвой живёт в Менделеевском районе Татарстана. В 2014 году Анна и её муж приехали в Россию с Украины, а в 2016-м купили дом в деревне Сетяково и завели своё хозяйство. Ещё в Запорожье у супругов родились шесть детей, а в РФ — ещё двое.

Анна Грибачёва с детьми

© Фото из личного архива

У Анны и детей есть российское гражданство, а её супругу до сих пор не удаётся оформить необходимые документы. Муж Грибачёвой вынужден постоянно ездить на Украину, чтобы пересекать границу для продления миграционной карты.

Из-за отсутствия российского паспорта мужчина не может официально устроиться на работу. При этом для оформления статуса малоимущих и получения пособий нужны справки об официальных доходах всех трудоспособных членов семьи. Отец семейства не может получить такую бумагу, и никаких выплат от государства Грибачёвы из-за этого не получают.

По словам Анны, у них практически нет источников дохода. Приехав в Татарстан, семья начала продавать домашнюю молочную продукцию на местном рынке — так удавалось выручать пару тысяч рублей. На постоянную работу Грибачёвы не могли устроиться в том числе из-за уединённости их деревни. Она расположена на пригорке, и зимой даже на машине в соседний населённый пункт добраться крайне проблематично.

Затем Грибачёвы лишились и подсобного хозяйства. Они решили переезжать, чтобы перевести детей из татарской в русскую школу. Продали скот, но покупателя на дом найти не смогли. Позднее Грибачёва добилась, чтобы за её детьми приезжал автобус и отвозил их в Менделеевсккую районную школу.

Тогда же Анна впервые обратилась в местную администрацию с просьбой помочь многодетной семье, которая осталась без средств к существованию. Но тогда ей не удалось ничего добиться.

Недавно Анне и её мужу помог устроиться на работу директор рынка, где она продавала молочную продукцию. Грибачёвых взяли сборщиками мусора. Тяжёлая работа супругов не пугает — им очень нужны деньги. У Грибачёвых умерла одна из коров, а за зиму у семьи накопились долги за отопление и газ.

Семья Грибачёвых

© Фото из личного архива

По словам Анны, её семьёй уже интересовались местные органы опеки, однако она дала понять, что не отдаст своих детей.

«Опека мне предлагала, чтобы я устроила детей в приют, но как бы тяжело ни приходилось нашей семье, нам всё равно удавалось выжить и прокормить детей. Мы не алкоголики, не гуляем, работаем день и ночь, одели-обули детей, сможем и прокормить», — подчёркивает Анна.

Федеральный закон

Ранее RT рассказывал о многодетной матери из Краснодарского края Ольге Жегуловой, в одиночку воспитывающей девятерых детей. Муж бросил семью пять лет назад и ни разу не платил бывшей супруге алименты. Сейчас Ольга пытается прокормить своих детей на ежемесячное пособие, составляющее около 5 тыс. рублей.

После публикации RT историей Ольги заинтересовался Общественный совет при Уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка. Его председатель Андрей Коченов заявил, что организация готова помогать многодетной матери. Он также подчеркнул, что в России необходимо принять федеральный закон о статусе многодетной семьи.

Коченов признал, что пособия для многодетных семей в России небольшие, при этом если многодетные родители получают все положенные им по закону выплаты, а денег всё равно не хватает, им остаётся только искать спонсоров, обращаться в общественные организации.

«Решение может быть только одно — принятие федерального закона о статусе многодетной семьи в России, чтобы многодетные семьи получали гораздо большие выплаты, чем сегодня. Выплаты для семей с приёмными детьми несоизмеримо, в разы больше пособий на родных детей. Это же абсурд — многодетные скоро начнут обмениваться детьми, чтобы хоть как-то выживать!» — подчёркивает эксперт.

Если, например, мать девятерых детей Ольга Жегулова ежемесячно получает 5 тыс. рублей пособий на всех детей, то приёмная семья в Подмосковье, которую недавно навещал Коченов, получает, по его словам, 500 тыс. рублей в месяц.

Председатель Общественного совета по правам ребёнка выразил мнение, что при нынешних объёмах поддержки многодетных семей преодолеть демографический кризис в России будет очень сложно.

«У нас на одного заключённого государство тратит по 200 тыс. рублей в год! И получается, что многодетные семьи, которые стране как воздух нужны, остаются не у дел! И говорить о какой-то эффективной демографической политике в такой ситуации просто не приходится — у нас невыгодно рожать детей, очень сложно, много проблем», — констатировал Коченов.