«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: звонок Навального | Артемий Лебедев | новая «корона» Великобритании

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RT
В сегодняшнем выпуске обсудим с журналистом Илиасом Меркури и юристом Ильёй Ремесло историю с «отравлением» Навального. Новый штамм коронавируса. Прямое включение нашего журналиста из Лондона — узнаем, что там происходит на самом деле. Как на карантине удалось стать знаменитостью и сколько нужно «варить контента», спросим у тиктокеров Милана Савича и Зарины. Артемий Лебедев, чья студия разработала капсульную коллекцию юбилейного мерча для RT, подведёт итоги года.
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