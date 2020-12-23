«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: звонок Навального | Артемий Лебедев | новая «корона» Великобритании

В сегодняшнем выпуске обсудим с журналистом Илиасом Меркури и юристом Ильёй Ремесло историю с «отравлением» Навального. Новый штамм коронавируса. Прямое включение нашего журналиста из Лондона — узнаем, что там происходит на самом деле. Как на карантине удалось стать знаменитостью и сколько нужно «варить контента», спросим у тиктокеров Милана Савича и Зарины. Артемий Лебедев, чья студия разработала капсульную коллекцию юбилейного мерча для RT, подведёт итоги года.