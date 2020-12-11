В Нижнем Новгороде суд отказал в изъятии ребёнка из столкнувшейся с травлей семьи

В Нижнем Новгороде прокуратура проверяет действия опеки, собиравшейся лишить родительских прав Инну Родионову. Женщина воспитывает пятилетнюю дочь вместе со своей матерью и уже на протяжении нескольких лет подвергается травле. Неизвестные распространяют сведения, порочащие её семью, а два года назад подожгли приют для бездомных собак, принадлежавший Родионовой. Иск о лишении родительских прав был направлен опекой после нескольких анонимных жалоб, поступивших на семью. Однако, как сообщила RT участвовавшая в процессе юрист, даже поданные самой опекой материалы характеризовали семью положительно. В итоге иск был отклонён судом. Вместе с тем, как выяснил RT, сейчас нападкам подвергаются те, кто не боялся выступать в поддержку Родионовых.

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© Фото из личного архива

В Нижнем Новгороде прокуратура начала проверку правомерности действий опеки, подавшей иск о лишении родительских прав Инны Родионовой, семья которой на протяжении нескольких лет подвергалась травле.

«Организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о семейном неблагополучии. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили RT в ведомстве.

Поджог и анонимки

Ранее RT рассказывал, как в Нижнем Новгороде опека хочет забрать пятилетнюю девочку из семьи, столкнувшейся с травлей. Ребёнок живёт вместе с мамой Инной и бабушкой Натальей.

Несколько лет назад женщин бездоказательно обвинили в жестоком обращении с животными. Активисты, за которыми, по мнению Родионовых, стояла компания ООО «Зоозащита НН», занимавшаяся отловом бездомных животных, писали анонимки во все властные органы, включая опеку, оклеили улицы рядом с работой Натальи Родионовой листовками, подстерегали её на улице.

Позднее неизвестные сожгли принадлежавший Инне Родионовой приют для собак, несколько животных погибли в огне.

По мнению Натальи, преследование также могло быть попыткой свести с ней счёты из-за её активной жизненной позиции. Женщина возглавляет профсоюз музыкальной школы №2, где активно отстаивает права коллектива. Она считает, что иск опеки к её дочери — продолжение кампании, развернувшейся против семьи.

В иске органов опеки указывалось, что на семью периодически поступают анонимные жалобы, а в доме из-за большого количества собак якобы царит антисанитария. Также в качестве основания для изъятия ребёнка было указано, что мама с бабушкой не выполняют рекомендации опеки и не отдали девочку в детский сад.

Однако знакомые семьи уверяют, что всё это клевета. В деньгах Родионовы не нуждаются, хозяйство ведут совместно. Для девочки создали хорошие условия, водят её заниматься в кружки.

Кроме того, соседи и все компетентные органы, включая участкового и отдел по делам несовершеннолетних, дали положительные характеристики семье. В итоге, по словам представляющего интересы Родионовых юриста Альбины Волковой, суд отклонил иск опеки.

«Даже прокурор был на нашей стороне. В отличие от других схожих дел, которые у меня были, тут даже не надо было собирать доказательства. Все материалы, представленные опекой, говорят, что семья положительная. Были хорошие характеристики от участкового, из ОДН, от соседей. Даже неоднократные проверки, которые проводили сотрудники опеки, подтверждали, что ребёнок содержится в нормальных условиях. Нарушений нет. Вообще непонятно, как они решили идти в суд. Не было ни одного основания», — рассказывает она RT.

© Фото из личного архива

Давление продолжается

Между тем, по словам Натальи Родионовой, давление на семью продолжается — теперь под ударом оказались её коллеги.

«Хотя внучку удалось отбить, теперь идёт давление на сотрудников музыкальной школы, которые высказывались в мою защиту», — рассказывает женщина.

Ранее коллеги по своей инициативе неоднократно вступались за Родионову, отправляли письма в её поддержку в разные инстанции.

Теперь нескольких сотрудников школы, которые вступались за своего профсоюзного лидера, отстранили от работы.

В частности, должности лишилась Елена Галицких, заведовавшая фортепианным отделением. Педагог организовала несколько коллективных писем в поддержку Родионовой, а также направляла обращения в прокуратуру.

Кроме того, она жаловалась в администрацию Нижнего Новгорода на недопустимое поведение директора Департамента культуры города Романа Беагона. По мнению Галицких, чиновник открыто хамил Родионовой. Тогда её жалобу признали верной и указали Беагону на недопустимость подобного поведения (документы есть в распоряжении RT). Сам Беагон для комментариев был недоступен.

«Изначально была борьба с нарушениями в музыкальной школе. Из-за этого произошёл накат на мою дочь, на меня, на друзей. Всё из-за того, что я борюсь за соблюдение трудового законодательства. Я понимаю, что из-за меня наказывают близких, но не могу мириться с несправедливостью», — говорит Наталья.

По словам Родионовой, сейчас преподаватели готовятся отстаивать свои интересы в суде.

«Считаем, что снятие с должности заведующих отделениями незаконно, это нарушение устава школы. Мы пытались выйти на директора, решить вопрос коллегиально, но нас проигнорировали», — рассказывает женщина.

Руководство музыкальной школы №2 не смогло прокомментировать ситуацию.