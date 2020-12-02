В Нижнем Новгороде опека хочет забрать ребёнка из семьи, которая столкнулась с травлей

В Нижнем Новгороде органы опеки через суд добиваются изъятия из семьи пятилетней Нади Родионовой. Девочка живёт с мамой и бабушкой, которые, по мнению сотрудников соцслужбы, не могут создать надлежащих условий для воспитания ребёнка. Однако близкие семьи утверждают, что девочка окружена заботой, а поводом для нападок на семью послужила общественная деятельность. Бабушка является профсоюзным активистом, а мама — зоозащитницей. Ранее семья уже подвергалась травле, а дом, в котором располагался их приют для бездомных собак, был сожжён.

© Фото из личного архива / РИА Новости

В Нижнем Новгороде опека добивается изъятия из семьи пятилетней Нади Родионовой. Девочка живёт вместе с мамой Инной и бабушкой Натальей. Бабушка работает в музыкальной школе, женщины ведут хозяйство совместно и в деньгах не нуждаются.

Как следует из искового заявления (есть в распоряжении RT), с 2016 года на Инну Родионову поступают жалобы о том, что она якобы не занимается дочкой. В квартире, где живёт ребёнок, согласно иску, содержится значительное количество животных, а сама Инна страдает шизотипическим расстройством и говорит, что нигде не работает и не планирует начинать. В иске отмечается, что мама с бабушкой не выполнили рекомендации опеки и не отдали девочку в детский садик.

Адвокат семьи Альбина Волкова считает, что оснований, указанных в иске, недостаточно для изъятия ребёнка у матери.

© Фото из личного архива

«Инна опасности для окружающих не представляет, это подтверждено заключением врача. Её расстройство проявляется в патологической жалости ко всему живому, поэтому она подбирает бездомных собак. Но почти все животные живут в другом месте, поэтому нельзя сказать, что из-за этого ребёнок находится в каких-то плохих условиях. В деньгах семья не нуждается, девочка всем обеспечена»,— поясняет RT Волкова.

Адвокат отмечает, что комиссия опеки с 2016 года неоднократно посещала квартиру Родионовых, но в результате всех проверок условия признали удовлетворительными.

Последнее обследование материально-бытовых условий, которое сотрудники опеки провели 16 апреля 2020 года, также не выявило значимых нарушений. Все проверки, по мнению адвоката, были необоснованными.

«Надя действительно не посещает садик, но при этом бабушка её водит в кружки. Видно, что о девочке заботятся», — говорит Волкова.

Как пояснила RT бабушка Наталья Родионова, отдавать внучку в садик она боится из-за оказываемого на семью давления. «Мне страшно надолго оставлять её одну с чужими людьми», — вздыхает она.

Коллектив встал на защиту

По мнению Натальи Родионовой, иск о лишении родительских прав мог быть попыткой свести счёты с ней либо из-за её активной общественной позиции, либо из-за зоозащитной деятельности дочери.

Наталья Родионова возглавляет профсоюзную организацию в музыкальной школе №2 и является зампредом объединённого профсоюза музыкальных школ города. Её не раз награждали за профсоюзную деятельность.

«Наталья Борисовна всегда вступалась за людей, простых работников. При этом она очень хорошо разбирается в Трудовом кодексе. Профсоюз у нас сильный. Некоторым чиновникам это не нравится», — рассказывает RT коллега Родионовой Елена Галицких.

В музыкальной школе вспоминают, что у Натальи Родионовой не раз возникали конфликты и с бывшим директором школы, и с вышестоящим начальством из городского Департамента культуры.

Сотрудники школы даже отправили письмо губернатору в поддержку семьи.

«Девочка очень хорошая. Наталья Борисовна в неё много вкладывает. Я её видела, очень хороший ребёнок, видно, что о ней очень хорошо заботятся. Мы все в школе были потрясены, особенно когда ей сожгли дом, написали даже письмо губернатору», — рассказывает Елена Галицких.

Организованная травля

По словам адвоката Альбины Волковой, организованная травля семьи Родионовых началась в 2016 году.

«Мама Нади, Инна, работала на Канавинском рынке, а рядом был дом, где пожилой человек держал животных. Инна ему помогала, а потом хозяин умер, животные остались на улице и стали за ней ходить, она же их раньше кормила. Не бросать же. Пришлось поселить в старом домике, который ей от дедушки остался», — рассказывает RT Альбина Волкова.

По словам Волковой, вскоре в интернете Родионовых стали обвинять в издевательстве над животными, писать, что они содержат «живодёрню в Каменном овраге».

«Там всё очень умело подобрали, — вспоминает Альбина Волкова. — Когда я впервые увидела публикации, у самой встали волосы дыбом. Думаю, что за живодёрка, но, когда стала разбираться в истории, поняла, что её несправедливо травят».

На виртуальной войне зоозащитники, по словам Натальи Родионовой, не остановились.

Они стали писать анонимки во все властные органы, в том числе и опеку, оклеили улицы рядом с работой Натальи Родионовой листовками, подстерегали её на улице, пытались ворваться в музыкальную школу, после чего там пришлось ввести охрану.

«Шла кампания, чтобы меня затравить. И коллектив, и я лично обращались в органы правопорядка. Целый год тянулось разбирательство и ни к чему не пришло», — жалуется Наталья Родионова.

Как следует из документов прокуратуры, от Родионовых были жалобы на преследование — указание персональных данных, распространение листовок, порочащих честь и достоинство. Дело было на контроле прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода. Но виновники не были найдены и наказаны.

Нападки на семью и публикации в интернете продолжались почти два года.

В декабре 2018 года неизвестные избили сторожа собачьего приюта в Каменном овраге, а сам приют подожгли. Несколько животных погибли в огне. В их смерти пытались обвинить саму Инну.

Впоследствии решением Ленинского суда это обвинение было снято, а председателю комитета об административных правонарушениях, составившему первый протокол, как следует из решения прокуратуры, вынесли представление.

Альбине Волковой, которая тогда взялась представлять интересы семьи, прокололи шины на автомобиле.

«Это ОПГ какое-то, у меня больше десяти лет практики, но с таким давлением сталкиваюсь впервые», — говорит адвокат.

После пожара Инна пыталась раздать животных, но желающих приютить оказалось мало. Часть собак приходится держать в городской квартире. Но, по словам Родионовой, большинство животных находятся по другому адресу. В квартире с внучкой только две собаки, и говорить о десятках животных и антисанитарии нельзя.

По мнению семьи, за травлей может стоять ООО «Зоозащита НН» и аффилированный с ним фонд защиты животных «Сострадание НН», активисты которого, по словам Родионовой, не таясь, клеили листовки и проводили пикеты у школы.

Адвокат отмечает, что параллельно активисты фонда вели борьбу и с другими приютами, добиваясь их закрытия как мест истязания животных. Волкова не исключает, что таким образом они, возможно, пытались избавляться от конкурентов в сфере контроля за бездомными животными.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зоозащита НН» было зарегистрировано в 2013 году. Организация занимается отловом и стерилизацией бездомных животных. В этом году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания получила четыре госконтракта на 10,8 млн рублей, а за прошлый год выручка составила порядка 32 млн рублей.

Руководит и владеет ООО «Зоозащита НН» предприниматель Владимир Гройсман, он же возглавляет и фонд защиты животных «Сострадание НН». Свою личную заинтересованность в кампании против Родионовых он отрицает, утверждая, что ничего не знает о делах этой семьи.

«Это по своей инициативе делали наши волонтёры. Я только потом узнал из интернета о том, что это было. Не имею никакого представления, и о Родионовых ничего не знаю», — сообщил он.

Он признал, что после пожара Инна пыталась пристроить собак и в его фонд, но там ей отказали. Гройсман объяснил это тем, что она хотела передать им только щенков, оставив у себя взрослых собак.

«Придётся распутать клубок»

Руководитель фонда «Иван Чай» Эллина Жгутова считает, что никаких оснований, чтобы требовать изъятия ребёнка, у опеки нет. «Это, к сожалению, достаточно типичная картина. Опека собрала разрозненные факты (достоверность которых ещё надо проверить). У непосвящённого человека может создаться впечатление, что девочку надо спасать. Но если распутать этот клубок домыслов, то видно, что оснований нет. Ни то, что в квартире проживают животные, ни то, что девочку ни хотят отдавать в садик, ни диагноз мамы не могут быть основанием, чтобы разрушать любящую семью», — уверена правозащитница. Она также заметила, что из-за пробелов в законодательстве у опеки крайне широкие возможности, чтобы изымать детей, чем порой пользуются, чтобы давить для родителей.

«Нередко можно видеть ультиматумы — делайте, как скажем, а то детей заберем», — говорит Жгутова.

Она вспомнила, что уже сталкивалась со схожим случаем в своей практике, когда ребёнка хотели забрать, а единственной причиной было то, что дома находятся десять кошек. Теперь, по её мнению, адвокату Родионовой предстоит кропотливая работа: надо будет последовательно разбить все доводы опеки.

В управлении образования администрации Ленинского района Нижнего Новгорода, в который входит отдел опеки, ситуацию с семьёй Родионовых RT не прокомментировали.