«Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции»: Мишустин об организации вакцинации от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с производителями отечественных вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На совещании, в частности, обсуждались вопросы, связанные с объёмами производства препаратов и выпуска вакцин в гражданский оборот. RT вёл трансляцию.