«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: запрет треш-стримов | свобода слова по-госдеповски | бунт баров Питера

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В сегодняшнем выпуске: в России собираются запретить треш-стримы после смерти девушки во время эфира Стаса Решетникова (Reeflay). Насколько это реально? Обсудим с депутатом Госдумы Василием Власовым, блогером Ильёй Мэддисоном, а также с адвокатом Решетникова. Журналистов, сотрудничающих с МИА «Россия сегодня», обвиняют в нарушении санкций Евросоюза, которые их не касаются, а борцы за свободу слова из проекта «Настоящее время» уволили Тимура Олевского за высказывания о жене Навального. Поговорим об этом с руководителем проекта Baltnews Андреем Стариковым и журналистом Андреем Бабицким. В Санкт-Петербурге несколько десятков ресторанов взбунтовались против ограничительных мер. На связи — создатель «Карты сопротивления» и лидер «барного бунта» Александр Коновалов. Также в эфире будут бизнесмен Андрей Ковалёв и журналист Леся Рябцева. Поговорим о том, с чем столкнулись бары Питера.
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