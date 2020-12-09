Путин проводит совещание с членами правительства

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Профильной темой мероприятия станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений. С докладами выступят первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минцифры России Максут Шадаев. RT ведёт трансляцию.