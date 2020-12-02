«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: концерты Басты | антирекорд COVID-19 | Навальный в Германии

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RT
В сегодняшнем стриме: в России обновлён антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. Когда закончится вторая волна и почему до сих пор нет единого лечения? Поговорим с заместителем главврача 52-й больницы Сергеем Царенко. Виктория Боня скажет за всех ковид-диссидентов. Баста дал два больших концерта в Петербурге. Роспотребнадзор после этого закрыл Ледовый дворец, сам факт обсуждали на совещании с премьер-министром. На связи: депутаты Госдумы из Санкт-Петербурга Сергей Боярский и Виталий Милонов. Музыканты Валерий Сюткин и Юрий Лоза поделятся своим мнением. Алексей Навальный пока не возвращается в Россию. Уже у жителей Германии накопились вопросы к нему и немецкому правительству. Что происходит в Германии — узнаем у депутата бундестага Вальдемара Гердта.
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