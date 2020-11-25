«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Трамп не сдаётся. Закон о YouTube. Корпоративов не будет

Новый сезон «Прекрасной России бу-бу-бу» и новые ведущие: Анатолий Кузичев и Надана Фридрихсон. Виталий Серуканов идёт на поправку. В стриме: Дональд Трамп начинает «передачу власти» Байдену, но своё поражение не признаёт. От юристов действующего президента всё ещё ждут доказательств фальсификаций. Гость — @СаняВоФлориде. В Госдуме готовы заблокировать YouTube, Twitter и другие ресурсы за дискриминацию контента российских медиа. Как это будет работать? На связи сенатор Алексей Пушков и депутат Госдумы Антон Горелкин, в студии интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Узнаем, готовы ли россияне жить без YouTube, у блогера Лёхи из деревни, который заставил губернатора Омской области протянуть в его дом интернет. Новый год без огонька: ограничительные меры в связи с COVID-19 лишили артистов «новогоднего чёса». Тусовка разделилась. На связи продюсер Виктор Дробыш.