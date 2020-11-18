«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: перемирие в Карабахе | мафия за Байдена | травля школьницы

Новый сезон «Прекрасной России бу-бу-бу» и новые ведущие — Анатолий Кузичев и Надана Фридрихсон. В стриме: российские миротворцы входят в Карабах, а Пашиняну грозит переворот. На связи Арам Габрелянов и Игорь Коротченко. Мафия посадила Байдена в Белый дом? Правда ли, что босс Тощий Джо из Филадельфии помог демократам с фальсификацией? Расскажет Саня Во Флориде. Мама девочки из Кисловодска довела одноклассницу дочери до попытки суицида. В студии Леся Рябцева и Артём Геллер, на связи Валерия Гай Германика.