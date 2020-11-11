Прокуратура отстояла в суде право ветерана на денежную выплату после запроса RT

Герой материала RT 89-летний ветеран Николай Радько из Рязанской области выиграл суд у Пенсионного фонда, который отказывался назначить пенсионеру ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей ко Дню Победы. Кассационный суд встал на сторону Радько, оставив в силе решение первой инстанции о назначении пенсии, которое ранее отменил областной суд. Кроме того, после запроса RT в Генпрокуратуру РФ ветерану начислили все положенные ему по закону надбавки, благодаря чему его пенсия увеличилась в три раза.

© Фото из личного архива

Прокуратура Рязанской области защитила права ветерана Великой Отечественной войны Николая Радько на получение мер государственной поддержки. Ему пришлось судиться с Пенсионным фондом РФ за ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей в честь Дня Победы.

Суд первой инстанции признал за Радько право на получение денег. Однако ПФР обжаловал это решение. RT направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить правомерность отказа Пенсионного фонда в выплате надбавки Радько.

Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой прокурором Рязанской области было внесено кассационное представление на определение апелляционной инстанции.

«Решением Второго кассационного суда общей юрисдикции кассационное представление прокурора удовлетворено, решение районного суда о признании права ветерана на получение выплаты оставлено в силе», — сообщили RT в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве также отметили, что прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

«Адвокат нам сообщил, что кассационный суд встал на сторону деда, — рассказал RT муж дочери ветерана Александр. — Он, конечно, был очень рад, когда узнал о победе. Немного был расстроен, что всё это только сейчас случилось, а не раньше. В любом случае для нас была очень важна эта победа. Столько мы сражались с системой, так долго собирали информацию по архивам, судились. Я уже и не верил, что мы что-то докажем в высшей судебной инстанции, а тут вот как получилось. Благодарим всех, кто нам помог».

По словам Александра, семья ветерана уже подала ходатайство на взыскание судебных издержек с Пенсионного фонда РФ.

Пенсия увеличилась в три раза

Напомним, в апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил ветеранам ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Согласно указу от 24 апреля 2019 года №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», право на выплату имеют все категории лиц, указанные в пп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» без исключений, в том числе военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

© Фото из личного архива

Николай Радько в 1951 году служил в 260-м стрелковом полку Министерства государственной безопасности (МГБ). Подразделение занималось ликвидацией бандформирований на территории Эстонии. У Радько имелись документы, подтверждающие его участие в борьбе с бандподпольем в Прибалтике.

Однако в управлении Пенсионного фонда Сасовского района Рязанской области Николаю Радько отказали в начислении данной выплаты, заявив, что она положена только ветеранам, воевавшим с 1941 по 1945 год.

Несмотря на то что районный суд вынес решение признать за Радько право на получение 10 тыс. в честь Дня Победы, Пенсионный фонд подал на это решение апелляцию, и оно было отменено в Рязанском областном суде.

В ПФР настаивают, что используемые в названии указа словосочетания «некоторым категориям граждан» и «из числа лиц» в содержательной части означают, что нормы документа распространяются только на тех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые имели непосредственное отношение к событиям ВОВ.

«Действующие формулировки указа №186 были бы избыточными, если бы предполагалось распространить его на всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе принимавших участие в событиях, которые не относятся к Великой Отечественной войне, но указаны в приложении к федеральному закону № 5-ФЗ «О ветеранах». Соответственно, критерием права на данную выплату является участие в событиях в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. В связи с этим выплата устанавливается не всем ветеранам, а только отдельным лицам, перечисленным в указе», — комментировали RT в ПФР.

В марте в ведомстве также отмечали, что Николай Сергеевич получал все выплаты и льготы по линии ПФР, полагающиеся ему в соответствии с законом.

Однако, по словам мужа дочери ветерана Александра, после того как Генпрокуратура РФ отреагировала на публикацию RT, пенсия Николая Сергеевича увеличилась в три раза.

«Весной после первой публикации, когда в дело вмешалась Генпрокуратура, сразу же был дан сигнал, и все социальные службы посетили дедушку, — рассказывает Александр. — Просмотрели, в каких условиях он живет, в чём нуждается. Выдали ему огромную бумагу о том, что ему положено по закону: льготы, поездки, лекарства — целый список. Помимо того что у деда было удостоверение ветерана, его признали также участником войны. Дали соответствующий документ и увеличили размер пенсии. Кроме того, оформили ему I группу инвалидности. Выяснилось, что всё это время он имел на неё право и не знал об этом. В итоге после начисления всех положенных по закону надбавок пенсия у него выросла в три раза».