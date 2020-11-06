В Новороссийске после публикации RT многодетной семье с двумя детьми-инвалидами выдали квартиру

В Новороссийске после публикации RT многодетной семье Устименко выделили положенную им по закону квартиру. Наталья Устименко с мужем растят троих детей, двое из которых инвалиды. У младшего сына — ДЦП, а у старшего — тяжёлая форма эпилепсии. При наличии такого заболевания, согласно приказу Минздрава РФ, должно предоставляться отдельное жильё. Но семье понадобилось почти шесть лет, чтобы доказать, что они имеют право на получение квартиры вне очереди. По словам супругов, преодолеть бюрократические препоны им помогли публикации RT и прокуратура, которая опротестовала действия чиновников, узнав о сложившейся ситуации.

© Фото из личного архива Натальи Устименко

Многодетной семье Устименко из Новороссийска выдали положенную им по закону квартиру. По словам Натальи, матери троих детей, двое из которых инвалиды, добиваться жилья ей пришлось почти шесть лет.

Она признаётся RT, что даже сейчас, когда на руках ключи и документы, не верит в произошедшее.

«Нам позвонили в среду из администрации и сказали: «Приезжайте за ключами, договор они уже подготовили». Мы так рады! Даже не верится. Конечно, всё это произошло благодаря вашим публикациям и запросам, а также прокуратуре, которая вмешалась в ситуацию. И я благодарю RT за помощь в решении этого вопроса!» — говорит Наталья Устименко.

По её словам, квартиру предоставляет им муниципалитет по договору социального найма. Женщина отмечает, что квартира могла быть даже больше по площади, если бы не пандемия.

«Мой муж — учёный, имеет два патента на изобретения, а весной он должен защитить диссертацию. Из-за коронавируса защиту перенесли. А если бы была учёная степень, то как молодому учёному ему тоже полагалась бы отдельная комната и площадь на каждого члена семьи рассчитывалась не по 13 кв. м, а по 18 кв. м», — поясняет Наталья.

© Фото из личного архива Натальи Устименко

Шесть лет слышали «нет»

Ранее RT рассказывал о многодетной семье Устименко из Новороссийска, которая почти шесть лет пыталась доказать чиновникам, что имеет право на получение квартиры вне очереди.

В семье трое детей, двое из которых инвалиды. У младшего сына Вани, которому 1,5 года, — ДЦП, а у старшего, восьмилетнего Миши, тяжёлая форма эпилепсии. Жила семья Устименко в квартире родителей мужа. Помимо них и родителей, там ещё проживают брат, а также сестра со своей семьёй — всего 12 человек.

Получить отдельное жильё семья должна была ещё в 2015-м — в феврале того года врачебная комиссия подтвердила диагноз старшего сына и выдала заключение, что ребёнок с такой формой заболевания должен проживать отдельно. По словам Натальи, у мальчика бывает до восьми приступов в сутки.

Эпилепсия с частыми припадками включена в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н).

Устименко неоднократно обращались в городскую администрацию. Однако чиновники утверждали, что жильё им якобы не положено, поскольку все 12 человек, живущие в квартире, являются одной семьёй.

Устименко обратились в суд, чтобы доказать, что они ведут раздельное хозяйство с семьями, которые живут с ними в одной квартире. Им это удалось — 27 января 2020 Октябрьский райсуд города Новороссийска постановил считать факт ведения раздельного хозяйства юридически установленным.

Затем они подали через МФЦ заявление о признании их семьи малоимущей и о постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении. Но в положенный 30-дневный срок, по словам Натальи, ответа им не дали, а через полгода поставили в очередь 6006-ми по счёту.

18 июля 2020 Устименко подали заявление о том, что они имеют внеочередное право на получение квартиры. Однако им снова пришёл отказ.

«Обязательным условием для признания гражданина нуждающимся является проживание в квартире, занятой несколькими семьями. Сам факт наличия у гражданина заболевания, включённого в Перечень, не является основанием для предоставления его семье жилого помещения вне очереди», — говорилось в документе.

23 сентября 2020 года Наталья Устименко обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что отказ семье в предоставлении жилого помещения вне очереди нарушает федеральное законодательство, и вынесло протест.

В итоге чиновники подписали постановление, что семья действительно имеет право на выделение квартиры вне очереди. RT направил запрос в администрацию муниципального образования города Новороссийска с просьбой прокомментировать ситуацию, однако оперативного ответа не получил.

Впрочем, по словам Натальи, после запроса сотрудники мэрии «оборвали ей телефон», предлагая квартиры в разных районах города.

«Предложили в элитном районе, где мы и хотели, и настаивали на том, чтобы посмотреть её в субботу. Якобы, если нам понравится, мы сразу там документы подпишем и получим ключи. Но документов не принесли, сказали, что мы должны писать заявления и опять ждать», — говорит многодетная мать.

После публикации RT Наталье позвонили из администрации и сообщили, что все необходимые документы готовы и семья может забрать ключи от их квартиры.