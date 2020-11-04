В Краснодарском крае многодетная семья с двумя детьми-инвалидами добивается положенного жилья

В Новороссийске многодетная семья Устименко почти шесть лет доказывает, что имеет право на получение квартиры вне очереди. Двое из трёх детей Устименко инвалиды. У младшего сына — ДЦП, а у старшего восьмилетнего — тяжёлая форма эпилепсии. С таким заболеванием, согласно приказу Минздрава РФ, мальчик должен быть признан нуждающимся в отдельном жилье. Однако, по словам Устименко, чиновники отказывают в выделении квартиры. Прокуратура уже опротестовала это решение.

© Фото из личного архива

У 35-летней жительницы Новороссийска Натальи Устименко трое детей, двое из которых инвалиды. У старшего сына, восьмилетнего Миши, тяжёлая форма эпилепсии, у младшего Вани, которому 1,5 года, — ДЦП. У трёхлетней дочки Маши со здоровьем всё в порядке. Сейчас Наталья ждёт четвёртого ребёнка.

Живёт семья Устименко в квартире родителей мужа. Помимо них и родителей, там ещё проживают брат, а также сестра со своей семьёй — всего 12 человек.

© Фото из личного архива

По закону чиновники должны были предоставить отдельное жильё семье почти шесть лет назад, когда старшему сыну поставили диагноз «эпилепсия в тяжёлой стадии».

Согласно приказу Минздрава России от 29 ноября 2012 года №987н, эпилепсия с частыми припадками входит в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

«Под понятием «частые» подразумевается четыре и более приступов в месяц. У моего сына их бывает до восьми в сутки. В прошлом году после приступа он впал в кому и несколько дней пролежал в реанимации. В феврале 2015 года врачебная комиссия подтвердила Мише диагноз и выдала заключение, что ребёнок с такой формой заболевания должен проживать отдельно (документ имеется в распоряжении RT). Но жильё мы так и не получили, — рассказывает RT Устименко.

Хождение по кабинетам

По словам Натальи, сразу после заключения врачебной комиссии она обратилась в администрацию города Новороссийска. Главный специалист управления жилищной политики Елена Агафонова и её начальница Елена Гнедая попросили собрать необходимые документы, но необходимого перечня не выдали, говорит Наталья.

«Я два месяца собирала необходимые справки. Только принесу одни, они говорят, что нужны другие, которые потом по факту оказывались ненужными. Несколько раз им этот пакет документов собирала, а в итоге мне заявили, что жильё не положено», — жалуется Устименко.

Женщина ещё несколько раз пыталась собрать необходимые документы, но, по её словам, снова получала отказы.

В 2019 году Устименко смогла попасть на приём к заместителю главы города по социальной политике Наталье Майоровой.

Чиновница, по словам Устименко, выслушала её рассказ, а затем вызвала к себе в кабинет Агафонову и Гнедую и поручила им помочь со сбором документов для подачи иска в суд, чтобы доказать, что семьи, проживающие в одной квартире, ведут раздельное хозяйство.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ, обязательным условием для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении является проживание в квартире, занятой несколькими семьями, когда его заболевание делает невозможными его проживание с посторонними.

«Правда, помощи мы не дождались, все справки делали сами. А когда подали иск в суд, чиновницы всеми способами стали затягивать дело и утверждать, что жилья нам якобы не положено», — рассказывает RT Наталья.

Нарушений прав не допущено

27 января 2020 года судья Октябрьского райсуда города Новороссийска постановил считать юридически установленным факт, что семьи, проживающие в одной квартире, ведут раздельное хозяйство.

© Фото из личного архива

Устименко подали через МФЦ заявление о признании их семьи малоимущей и постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении.

«Но в положенный по закону срок в 30 дней нам ответа не дали. Нас снова стали гонять по кругу, требовать новые и новые справки, и только через полгода, 26 июня, нас поставили в очередь 6006-ми по счёту», — говорит Наталья.

18 июля 2020 года Устименко подали заявление о том, что они имеют внеочередное право на получение жилья из-за тяжёлой формы болезни сына. Однако в официальном ответе, пришедшем на два месяца позже установленного срока, им сообщили об отказе.

«Обязательным условием для признания гражданина нуждающимся является проживание в квартире, занятой несколькими семьями. Сам факт наличия у гражданина заболевания, включённого в Перечень, не является основанием для предоставления его семье жилого помещения вне очереди», — говорится в документе.

После этого Устименко обращалась к первому заместителю главы города Светлане Калининой, но та, по словам Устименко, посчитала отказ коллег правомерным.

Многодетная мать попыталась добиться приёма у мэра. Но ей заявили, что «приём главы города Новороссийска по данному вопросу нецелесообразен, поскольку нарушений прав не допущено».

Обращение в прокуратуру

23 сентября 2020 многодетная мать обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на действия должностных лиц администрации.

Надзорное ведомство установило, что отказ семье в предоставлении жилого помещения вне очереди является нарушением федерального законодательства, и вынесла протест (документ имеется в распоряжении RT).

«После этого чиновники быстро состряпали постановление о том, что нам действительно положено первоочередное право на получение жилья. Мы его добивались почти шесть лет!» — рассказывает RT многодетная мать.

RT направил в администрацию муниципального образования города Новороссийска официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с выделением квартиры Устименко. Оперативно ответить на него чиновники не смогли.

Однако сразу после отправки запроса, по словам Натальи, ей позвонили из администрации.

«Они позвонили, начали предлагать квартиру, спрашивать пожелания. Предложили в элитном районе, где мы и хотели, и настаивали на том, чтобы посмотреть её в субботу. Якобы, если нам понравится, мы сразу там документы подпишем и получим ключи. Но документов не принесли, сказали, что мы должны писать заявления и опять ждать. Мне кажется, они снова всё затягивают и ждут, когда утихнет вся шумиха», — заключила многодетная мать.

RT продолжит следить за ситуацией.