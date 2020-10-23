В Свердловской области мать-одиночка борется за участок со строящимся домом

В Свердловской области суд отказал матери троих детей в просьбе выкупить участок с недостроенным домом. Женщина начала строить дом в 2014 году после получения в аренду земли по программе для многодетных семей. В строительство она вложила более 2 млн рублей, включая средства материнского капитала. Но к 2020 году срок договора аренды истёк, а возвести дом мать-одиночка не успела. При этом объект незавершённого строительства не даёт права оформить собственность на землю. В итоге местные власти изъяли земельный участок.

© Фото из личного архива Александры Клюевской

Матери троих детей Александре Клюевской не удалось обжаловать решение суда, отказавшего ей в праве выкупить землю, на которой находится её недостроенный дом. Рассмотрение апелляции матери-одиночки состоялось в Камышловском районном суде 22 октября.

«Сегодня мы проиграли апелляцию — пытались оспорить решение Камышловского районного суда, который в августе отказался позволить мне выкупить участок с моим недостроенным домом, — рассказала RT Клюевская. — Я не собираюсь отдавать чиновникам дом, в который столько уже вложила, который дался с таким трудом».

В августе Александра обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь ей вернуть дом. В 2014 году, когда он был достроен только до первого этажа, Клюевская лишилась работы. Ей пришлось уехать с детьми на заработки в Москву. В 2019 году, вернувшись на малую родину, Александра узнала, что срок аренды участка уже истёк и продлить договор нельзя. Так женщина лишилась мечты о большом доме для своих детей, в строительство которого она вложила маткапитал, собственные сбережения и кредиты.

После публикации RT Камышловская межрайонная прокуратура начала проверку по ситуации, в которой оказалась многодетная мать. Однако Клюевская до сих пор не знает, зафиксировали ли в надзорном ведомстве нарушение её прав и прав её детей.

«В материалах прокурорской проверки они ссылаются на судебную практику РФ, которая по таким случаям, как у меня, вся отрицательная. Положительных решений по подобным делам не было, — вздыхает Александра. — В прокуратуре считают, что шансов отбить свой дом у меня немного, — там говорят, что, даже если недостроенный дом не станут изымать, строиться дальше будет всё равно нельзя».

Продолжение борьбы

В беседе с RT Клюевская подчеркнула, что сдаваться она не намерена. Женщина планирует обращаться в Верховный суд, а также не исключает, что вскоре подаст ещё один иск.

«Мы с адвокатом планируем обращаться в кассацию, Верховный суд, Конституционный суд. Ещё будем снова подавать заявление на продление аренды участка. Если дадут официальный отказ, у нас будет три месяца на то, чтобы направить иск в суд по этому поводу», — пояснила Клюевская.

Её адвокат Денис Канкалов утверждает, что у Александры всё-таки есть шанс вернуть участок, завершить строительство, а затем оформить землю в собственность.

«Мы выяснили, что формально Александра не продлевала договор аренды, заключённый в 2014 году. Когда истёк его срок действия — это был 2017 год — они не оформляли какое-то дополнительное соглашение о продлении аренды, а просто составили ещё один, новый договор аренды. Это не продление. Во втором договоре никак не упоминается предыдущий договор аренды. Юридически это означает, что Александра получила участок в аренду лишь в 2017 году. Сейчас мы хотим это использовать, чтобы реализовать своё право на продление этого договора. Есть неизрасходованный лимит», — объясняет юрист.

Канкалов считает несправедливыми правила, по которым земельные участки предоставляются в аренду. По словам адвоката, они абсолютно одинаковы как для многодетных семей, так и для предпринимателей.

«У нас закон одинаковый и для бизнесмена, и для многодетной матери-одиночки с финансовыми трудностями. Не построил дом, пока не истёк срок аренды, — участок отнимают», — поясняет собеседник RT.

«Объект незавершённого строительства»

Денис Канкалов напомнил, что Клюевской не дают выкупить участок с недостроенным домом, поскольку по закону оформить арендованный участок в собственность может лишь владелец расположенных на участке зданий и сооружений.

Постройка, возведённая на участке Клюевской, пока считается лишь «объектом незавершённого строительства».

На этот момент RT указывали и в Камышловской межрайонной администрации.

«Частью 1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ установлено, что исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках», — объясняли в администрации.

16 октября Александра Клюевская получила аналогичный ответ из областного Министерства по управлению государственным имуществом. Ей объяснили, что всё, на что могут рассчитывать собственники «объектов незавершенного строительства», — однократное продление аренды земельного участка. По мнению чиновников, этой возможностью Александра уже воспользовалась.

«Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершённого строительства. Максимальный срок, на который может быть заключён такой договор, составляет три года», — сообщили в министерстве.