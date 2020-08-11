В Свердловской области у многодетной матери-одиночки забирают участок со строящимся домом

В Свердловской области многодетная мать-одиночка Александра Клюевская борется за земельный участок со строящимся домом, который у неё намерена изъять местная администрация. В 2012 году женщине предоставили землю в аренду по программе для многодетных семей, но срок договора истёк в 2020 году. В строительство дома для своей семьи Клюевская, по её словам, вложила более двух миллионов рублей, в том числе средства материнского капитала. Многодетная мать просила, чтобы ей позволили хотя бы выкупить землю, но ей отказали.

© Фото из личного архива Александры Клюевской

Жительница Камышловского района Свердловской области Александра Клюевская в одиночку воспитывает троих детей. В 2012 году женщина попросила предоставить ей земельный участок для строительства дома по программе для многодетных семей. В соответствии с региональным законодательством, землю таким семьям предоставляют в аренду. В 2014 году, взяв кредит и вложив средства материнского капитала, Клюевская начала строить дом.

«У нас в Свердловской области есть фонд, который помогает многодетным матерям, мне по этой программе выделили деньги на улучшение жилищных условий. И материнский капитал, и деньги, полученные из регионального фонда, мы вложили в строительство дома на предоставленном нам участке. Всего на том этапе я вложила в строительство более двух миллионов рублей», — рассказывает RT Александра.

Ещё до завершения строительства первого этажа многодетная мать лишилась работы. Поскольку в посёлке работы не было, а Александре нужно было выплачивать взятые на строительство кредиты, она вместе с детьми перебралась в Московскую область. Шесть лет Клюевская жила и работала в Щёлково — для женщины эти годы оказались очень нелёгкими.

«Муж нас окончательно бросил, когда мы уехали в Москву — до этого он ещё хоть как-то взаимодействовал с семьёй. Я, одуревшая, осталась там, в незнакомом городе, с тремя детьми на руках. У меня были кредиты на стройку, приходилось платить по сорок тысяч в месяц плюс ещё напоить, накормить и одеть троих детей», — вспоминает Клюевская.

Весной 2020 года она наконец вернулась в Свердловскую область, чтобы достроить дом. Но оказалось, что прав не землю, предоставленную ей в 2012 году, у неё больше нет.

«Договор аренды изначально заключали на пять лет — до 2017, а затем продлили — до 2020 года, — объясняет Александра. — И вот тут-то выяснилось, что по закону допускается только однократное продление аренды. Меня об этом никто не предупреждал. Получается, теперь у меня отнимут участок вместе с недостроенным домом, в который я вложила все свои деньги».

Выкупить нельзя

Когда Клюевская поняла, что может лишиться земли и будущего дома, она стала обращаться за помощью во всевозможные инстанции — и чиновники посоветовали женщине попытаться выкупить участок. Но, по её словам, провести такую сделку в администрации Камышловского района отказались, сославшись на то, что постройка, расположенная на арендуемом многодетной матерью земельном участке, по закону не считается зданием.

© Фото из личного архива Александры Клюевской

«Согласно выписке из ЕГРН, на момент обращения вы являетесь собственником объекта незавершённого строительства площадью 116 квадратных метров. ... В соответствии с действующим законодательством объект незавершённого строительства не обладает статусом здания и не предполагает исключительного права на приобретение в собственность земельного участка, на котором расположен данный объект незавершённого строительства», — говорится в отказе, который Александре прислали из администрации Камышловского муниципального района.

После этого Клюевская обратилась с жалобой в районную прокуратуру. По её словам, в надзорном ведомстве вызвали недоумение сроки, на которые многодетной семье предоставили аренду. Александра утверждает, что обычно в Камышловском районе землю дают на 10—20 лет. Почему ей как многодетной матери договор оформили всего на пять лет — непонятно.

Тем не менее в надзорном ведомстве не смогли помочь Александре — в Камышловской межрайонной прокуратуре констатировали, что «отказ администрации в предоставлении арендуемого земельного участка в собственность является законным».

Подготовка к суду

Сейчас Александра Клюевская с детьми живёт всё в той же маленькой квартире, где её семья ютилась до переезда в Московскую область.

«Мы с детьми живём в квартире в том же Камышловском районе, площадь у нас 46 квадратных метров. Младшим сыну и дочери — они 2010 и 2008 года рождения — приходится уживаться в одной комнатке, и это, конечно, очень тяжело», — признаётся мать.

Александра полагает, что сохранить за собой право на дом и участок она смогла бы, завершив строительство сразу по возвращении в Свердловскую область. На это матери-одиночке потребовалось бы ещё около двух миллионов рублей, но взять эти деньги женщине было негде.

В начале лета срок аренды участка истёк — теперь по закону женщина уже не имеет права вести там строительные работы.

Клюевская отмечает, что условия, на которых многодетным предоставляют участки для жилищного строительства, определяют власти на местах. Например, в июле в Новороссийске приняли закон, по которому семьи с тремя детьми и больше могут получать землю не в аренду, а сразу в собственность. Но в Свердловской области таких изменений пока не было.

Отчаявшись, многодетная мать пошла в суд в надежде обжаловать отказ администрации в предоставлении ей права выкупить земельный участок со строящимся домом. Первое заседание назначено на 13 августа. В Камышловском районном комитете по управлению имуществом RT подтвердили информацию о предстоящем судебном процессе, но отказались говорить о судьбе участка до окончания разбирательства.

Александра также обратилась за помощью в проект «Не один на один» — RT направил в администрацию Камышловского муниципального района и прокуратуру Свердловской области обращения с просьбой объяснить, как можно урегулировать ситуацию с многодетной матерью, которую лишают возможности построить дом для своей семьи.