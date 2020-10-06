Осуждённый за наркотики московский студент вышел на свободу по УДО

Бывший московский студент Никита Михеенко, осуждённый на семь лет строгого режима по наркотической статье 228 УК РФ, вышел на свободу по УДО. Молодой человек был задержан в 2016 году. В отделении полиции его избили и заставили признаться в сбыте наркотиков. После публикации RT о нестыковках в этом уголовном деле приговор Михеенко был смягчён. А 22 сентября Новомосковский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

RT

5 октября герой материалов RT — бывший студент Никита Михеенко — был освобождён из Новомосковской колонии №6 общего режима. В это учреждение, расположенное в Тульской области, Михеенко был переведён в июле этого года после существенного смягчения приговора кассационным судом: с семи лет строгого режима до четырёх лет и шести месяцев общего режима. А 22 сентября суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Встречать Михеенко к воротам колонии приехали его родственники, друзья и журналисты.

«Суд прошёл 22 сентября, я думала, что через десять дней уже заберу Никиту домой, но его продержали ещё выходные»,— рассказывала RT мать Никиты Раиса Михеенко, с нетерпением посматривая на дверь, из которой должен был выйти её сын.

По словам женщины, дни с момента решения суда ей показались вечностью.

RT

Наконец на КПП открылась дверь, появился Никита, и мать бросилась к нему. Позже она призналась RT, что не может поверить, что Никита едет домой.

Среди встречающих Михеенко был ивановский журналист Андрей Евгеньев. Он также отбывал наказание по наркотической статье. Задержали его на том же месте — около метро «Октябрьское Поле» — те же оперативники из ОМВД «Щукино».

Евгеньев и Михеенко утверждают, что наркотики им подбросили, а полицейские применяли силу, чтобы заставить подписать признание. Сейчас по фактам применения в отношении них насилия возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Сам Никита рассказал RT, что смягчение приговора — это как частичное признание того, что он не виноват.

«Я понимаю, что следствие по ст. 286 ещё продолжается. У суда нет полномочий опираться на одни лишь слова. Пока приговора суда нет, это лучшее, чего можно было добиться. Я вроде как доволен этим, но всё же не до конца. Мы будем продолжать бороться. Спасибо всем, кто был с нами это время и помогал», — пояснил RT Михеенко.

Также он признался, что на суде по УДО не надеялся на положительное решение, так как вину он не признавал.

«Со следующего года я планирую восстановиться в университете. В этом году уже, к сожалению, не успел. А сейчас хочу поехать домой», — рассказал о своих ближайших планах Никита.

Дело студента

Ранее RT рассказывал о том, как Михеенко был задержан в Москве осенью 2016 года около метро «Октябрьское Поле» сотрудниками ОМВД «Щукино».

RT

Согласно протоколам изъятия, в карманах и в рюкзаке Михеенко нашли наркотические вещества. Сам студент утверждал, что свёртки ему подбросили, а чтобы он подписал протокол, полицейские его избивали. В итоге Михеенко был госпитализирован с травмами и смог зафиксировать побои.

Позднее суд отказался отправлять Михеенко под стражу и оставил его под домашним арестом на время расследования, посчитав «доводы полицейских надуманными».

Однако, несмотря на явные нестыковки, отсутствие доказательств и зафиксированные побои, 27 июня 2017 года Михеенко признали виновным и приговорили к семи годам строгого режима по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ).

Как рассказывала RT Раиса Михеенко, до приговора она и поверить не могла, что её сына без доказательств признают виновным.

В 2018 году женщина добилась возбуждения уголовного дела в отношении полицейских по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». А также добивалась признания сына невиновным.

После публикаций в СМИ и общественного резонанса вокруг дел Михеенко и Евгеньева летом 2020 года дело Никиты было пересмотрено.

23 июня Второй кассационный суд общей юрисдикции усмотрел существенные нарушения уголовного и процессуального права. Судья смягчил статью на ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ). Семь лет строгого режима переквалифицировали на четыре года и шесть месяцев общего режима. Михеенко смог подать на УДО.

Между тем по ст. 286 УК РФ Михеенко и Евгеньев до сих пор не признаны потерпевшими и проходят по делу свидетелями. Обвиняемых тоже нет. При этом некоторые из полицейских, участвовавших в фабрикации этих дел, уже уволились со службы.