Осуждённый за наркотики московский студент выйдет по УДО

Новомосковский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего студента Никиты Михеенко, осуждённого на семь лет по «наркотической» статье 228 УК РФ. Об этом сообщила его мама Раиса Михеенко. Решение вступит в силу в начале октября. Ранее после публикации RT о нестыковках в уголовном деле судья не нашла доказательств вины Михеенко в покушении на сбыт найденных у него полицейскими веществ, и молодому человеку уменьшили срок наказания до 4,5 года.

RT

Новомосковский городской суд Тульской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении московского студента Никиты Михеенко, осуждённого при отсутствии чётких доказательств по «наркотической» статье 228 УК РФ. Об этом RT рассказала его мама Раиса Михеенко.

Как пояснили RT в суде, через десять дней после вынесения решения постановление будет передано в колонию. Затем администрация учреждения должна будет освободить Михеенко.

«Когда мне позвонили и сказали, что всё удовлетворили, я разрыдалась. Все четыре года я надеялась, что его отпустят, но каждый раз меня ждало разочарование. А сейчас наконец-то всё получилось», — рассказывает Раиса Михеенко.

Выбивание признаний

Ранее RT не раз рассказывал о нестыковках в уголовном деле Михеенко. Молодой человек был задержан осенью 2016 года сотрудниками ОМВД «Щукино» около станции столичного метро «Октябрьское поле». Согласно протоколам изъятия, в рюкзаке и карманах студента нашли наркотические вещества.

Сам Михеенко утверждал, что свёртки ему подбросили полицейские, а затем жестоко избили его, пытаясь заставить подписать протокол. В итоге Никита был госпитализирован с травмами.

Однако, несмотря на отсутствие чётких доказательств, зафиксированный факт избиения и свидетельские показания, подтверждавшие невиновность Михеенко, 27 июня 2017 года его приговорили к семи годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ).

Всё это время Раиса Михеенко боролась за честное имя своего сына.

В 2018 году ей удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту избиения Никиты.

Кроме того, выяснилось, что те же сотрудники применяли насилие ещё к одному задержанному, ивановскому журналисту Андрею Евгеньеву. Он был задержан через месяц после Михеенко и тоже утверждал, что наркотики ему подбросили, а затем избивали, заставляя подписать протокол. Осенью 2017-го Андрея осудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ на три года колонии общего режима. 11 октября 2019 года Евгеньев вышел на свободу, отсидев полный срок.

«Я прошла этот ад»

После публикаций в СМИ о сомнительных приговорах Андрею Евгеньеву и Никите Михееву дело студента было пересмотрено.

23 июня 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции усмотрел существенные нарушения уголовного и процессуального права. Статья, по которой был осуждён Михеенко, была переквалифицирована — на ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ), а приговор смягчён до четырёх с половиной лет общего режима. В результате Никита смог подать на УДО.

RT

Раиса Михеенко отмечает, что на рассмотрении ходатайства об УДО сын вину не признал, но, несмотря на это, прокуратура не выступала против его досрочного освобождения.

«Когда я недавно приезжала к Никите на свидание, то администрация колонии рассказывала мне, какие у него положительные характеристики и его рекомендуют на УДО. В старом учреждении его тоже характеризовали исключительно положительно. Если бы не перевод, он был бы дома уже в июле», — поясняет женщина.

По её словам, она не намерена останавливаться на освобождении сына и будет добиваться признания Никиты невиновным.

«Спасибо огромное, что верили в правду и были с нами всё это время. Без вашей поддержки было бы вообще невыносимо. Вашей компании мой материнский поклон. Спасибо вашему руководству, спасибо всем. Спасибо вам, что вы по-человечески переживали за нас», — говорит Раиса Ивановна.

Женщина рассказывает, что буквально накануне рассмотрения ходатайства об УДО она поехала на форум современной журналистики «Вся Россия — 2020» в Сочи, где журналисты телеканала «Россия 24» презентовали документальный фильм, посвящённый делу её сына и ивановского журналиста Андрея Евгеньева.

«После просмотра все зрители плакали. Меня так трясло, я не могла сказать ни слова. Ко мне подошёл Ваня Голунов и обнял меня. Все меня так поддерживали. То, что случилось с моим сыном, — изъян системы. Каждый человек может в такую ситуацию попасть. Этот ад я прошла», — рассказывает Михеенко.

Виновники не наказаны

Стоит добавить, что полицейский, который, как утверждают Михеенко и Евгеньев, играл ключевую роль в их делах, стал участником крупного скандала.

Как рассказывал RT, в марте 2020 года на тот момент ставший уже начальником уголовного розыска ОМВД «Щукино» Вячеслав Горнеев был уволен за селфи в морге на фоне умерших людей. Лишилась работы и его подчинённая — оперуполномоченная Татьяна Пурышева, которая позировала на фото вместе с Горнеевым.

После скандала Евгеньев и Михеенко надеялись, что прикрывать экс-полицейского больше не будут и дело о превышении полномочий вскоре будет расследовано. Однако до его завершения ещё далеко: ни один полицейский не проходит по нему обвиняемым, а Михеенко и Евгеньев числятся лишь свидетелями.

При этом некоторые из полицейских, участвовавших в фабрикации этих дел, уже уволились со службы.