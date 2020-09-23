Осуждённый за наркотики московский студент выйдет по УДО

Новомосковский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего студента Никиты Михеенко, осуждённого на семь лет по «наркотической» статье 228 УК РФ. Об этом сообщила его мама Раиса Михеенко. Решение вступит в силу в начале октября. Ранее после публикации RT о нестыковках в уголовном деле судья не нашла доказательств вины Михеенко в покушении на сбыт найденных у него полицейскими веществ, и молодому человеку уменьшили срок наказания до 4,5 года.
- RT
Новомосковский городской суд Тульской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении московского студента Никиты Михеенко, осуждённого при отсутствии чётких доказательств по «наркотической» статье 228 УК РФ. Об этом RT рассказала его мама Раиса Михеенко.
Как пояснили RT в суде, через десять дней после вынесения решения постановление будет передано в колонию. Затем администрация учреждения должна будет освободить Михеенко.
«Когда мне позвонили и сказали, что всё удовлетворили, я разрыдалась. Все четыре года я надеялась, что его отпустят, но каждый раз меня ждало разочарование. А сейчас наконец-то всё получилось», — рассказывает Раиса Михеенко.
Выбивание признаний
Ранее RT не раз рассказывал о нестыковках в уголовном деле Михеенко. Молодой человек был задержан осенью 2016 года сотрудниками ОМВД «Щукино» около станции столичного метро «Октябрьское поле». Согласно протоколам изъятия, в рюкзаке и карманах студента нашли наркотические вещества.
Сам Михеенко утверждал, что свёртки ему подбросили полицейские, а затем жестоко избили его, пытаясь заставить подписать протокол. В итоге Никита был госпитализирован с травмами.
Однако, несмотря на отсутствие чётких доказательств, зафиксированный факт избиения и свидетельские показания, подтверждавшие невиновность Михеенко, 27 июня 2017 года его приговорили к семи годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ).
Всё это время Раиса Михеенко боролась за честное имя своего сына.
В 2018 году ей удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту избиения Никиты.
Кроме того, выяснилось, что те же сотрудники применяли насилие ещё к одному задержанному, ивановскому журналисту Андрею Евгеньеву. Он был задержан через месяц после Михеенко и тоже утверждал, что наркотики ему подбросили, а затем избивали, заставляя подписать протокол. Осенью 2017-го Андрея осудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ на три года колонии общего режима. 11 октября 2019 года Евгеньев вышел на свободу, отсидев полный срок.
«Я прошла этот ад»
После публикаций в СМИ о сомнительных приговорах Андрею Евгеньеву и Никите Михееву дело студента было пересмотрено.
23 июня 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции усмотрел существенные нарушения уголовного и процессуального права. Статья, по которой был осуждён Михеенко, была переквалифицирована — на ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ), а приговор смягчён до четырёх с половиной лет общего режима. В результате Никита смог подать на УДО.
- RT
Раиса Михеенко отмечает, что на рассмотрении ходатайства об УДО сын вину не признал, но, несмотря на это, прокуратура не выступала против его досрочного освобождения.
«Когда я недавно приезжала к Никите на свидание, то администрация колонии рассказывала мне, какие у него положительные характеристики и его рекомендуют на УДО. В старом учреждении его тоже характеризовали исключительно положительно. Если бы не перевод, он был бы дома уже в июле», — поясняет женщина.
По её словам, она не намерена останавливаться на освобождении сына и будет добиваться признания Никиты невиновным.
«Спасибо огромное, что верили в правду и были с нами всё это время. Без вашей поддержки было бы вообще невыносимо. Вашей компании мой материнский поклон. Спасибо вашему руководству, спасибо всем. Спасибо вам, что вы по-человечески переживали за нас», — говорит Раиса Ивановна.
Женщина рассказывает, что буквально накануне рассмотрения ходатайства об УДО она поехала на форум современной журналистики «Вся Россия — 2020» в Сочи, где журналисты телеканала «Россия 24» презентовали документальный фильм, посвящённый делу её сына и ивановского журналиста Андрея Евгеньева.
«После просмотра все зрители плакали. Меня так трясло, я не могла сказать ни слова. Ко мне подошёл Ваня Голунов и обнял меня. Все меня так поддерживали. То, что случилось с моим сыном, — изъян системы. Каждый человек может в такую ситуацию попасть. Этот ад я прошла», — рассказывает Михеенко.
Виновники не наказаны
Стоит добавить, что полицейский, который, как утверждают Михеенко и Евгеньев, играл ключевую роль в их делах, стал участником крупного скандала.
Как рассказывал RT, в марте 2020 года на тот момент ставший уже начальником уголовного розыска ОМВД «Щукино» Вячеслав Горнеев был уволен за селфи в морге на фоне умерших людей. Лишилась работы и его подчинённая — оперуполномоченная Татьяна Пурышева, которая позировала на фото вместе с Горнеевым.
После скандала Евгеньев и Михеенко надеялись, что прикрывать экс-полицейского больше не будут и дело о превышении полномочий вскоре будет расследовано. Однако до его завершения ещё далеко: ни один полицейский не проходит по нему обвиняемым, а Михеенко и Евгеньев числятся лишь свидетелями.
При этом некоторые из полицейских, участвовавших в фабрикации этих дел, уже уволились со службы.