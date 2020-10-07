Обездвиженную женщину отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Лефортовский суд Москвы освободил из-под стражи находившуюся в СИЗО 52-летнюю Оксану Наумову, которая с весны 2020-го не может самостоятельно передвигаться из-за обострения ряда заболеваний. Как уже писал RT, женщину и ещё 12 человек обвиняли в мошенничестве с недвижимостью, а 1 октября суд признал виновными всех фигурантов этого процесса, кроме Наумовой. Её дело выделили в отдельное производство и отправили на доследование, поскольку обвинительное заключение было составлено «с существенными нарушениями». Сейчас Оксана находится в больнице — за время пребывания в изоляторе заболевания позвоночника перешли в хроническую стадию. Адвокат Наумовой заявил RT, что намерен добиваться полного оправдания Оксаны.

© Фото из личного архива Оксаны Наумовой

52-летнюю москвичку Оксану Наумову, которая за время пребывания в СИЗО из-за ряда заболеваний лишилась возможности самостоятельно ходить, освободили из-под стражи в зале суда.

Как рассказал RT её адвокат Олег Соловьёв, 1 октября Лефортовский районный суд огласил приговор 13 фигурантам уголовного дела о мошенничестве с квартирами. Однако Наумову суд виновной не признал и постановил выделить дело в её отношении в отдельное производство и отправить на доследование.

Женщина была освобождена из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас Оксана находится в больнице.

Долгая борьба за здоровье

Ранее RT уже рассказывал о произошедшем с Оксаной Наумовой, которая с января 2018 года находилась под арестом в СИЗО «Печатники» по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Наумова входила в организованную группу, которая занималась квартирными аферами. Сама Наумова вину отрицала.

По её словам, чтобы подработать, она согласилась зарегистрировать сделку купли-продажи квартиры по просьбе своего знакомого. А во время оформления документов узнала, что подписи пожилой хозяйки, от имени которой проводилась сделка, подделаны.

При этом адвокат Наумовой подчёркивает, что его подзащитная сама написала заявление в полицию о возможном мошенничестве. Однако позднее она попала под подозрение и была заключена под стражу.

© Фото из личного архива Оксаны Наумовой

В СИЗО у Наумовой возникли проблемы со здоровьем, а к весне 2020 года состояние женщины ухудшилось настолько, что на судебные слушания её стали приносить на носилках.

В июле Наумову госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния — во время перевозки из СИЗО в суд на рассмотрение ходатайства о мере пресечения у неё онемели конечности.

В городской клинической больнице №29 женщине поставили следующие диагнозы: «полисегментарная дорсопатия» (характеризуется болями в спине и ограничением подвижности позвоночника), «четыре межпозвоночные грыжи небольших размеров», «болевой синдром», «левосторонняя люмбоишиалгия» (проявляются в виде хронических поясничных болей). Соответствующие документы есть в распоряжении RT.

Спустя две недели Наумову выписали и отправили сначала в больницу при СИЗО-1, а затем снова в СИЗО-6. Её муж Сергей Клочков рассказал RT, что в ГКБ №29 Оксане смогли вернуть утраченную чувствительность ног и рук, но после возвращения в изолятор её состояние вновь ухудшилось.

Защита Наумовой дважды просила суд провести медицинские экспертизы, которые показали бы, может ли женщина по состоянию здоровья находиться в СИЗО. Суд ходатайства отклонил.

«Будем добиваться оправдания»

На оглашение приговора 1 октября Наумову в суд не доставляли. Она участвовала в заседании по видеосвязи. Гособвинитель просил суд приговорить женщину к четырём годам и трём месяцам колонии общего режима, однако судья постановил выделить её дело в отдельное производство и отправить на доследование.

«Обвинительное заключение (по данному эпизоду. — RT) составлено с существенными нарушениями требований уголовно-процессуального закона, что исключает возможность постановления судом приговора», — говорится в вердикте Лефортовского суда.

Кроме того, Оксане изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, она была освобождена из-под стражи в зале суда.

Спустя 33 месяца заключения в СИЗО суд принял во внимание, что женщина ранее не была судима, является гражданкой РФ и имеет постоянную регистрацию, а также учёл её состояние здоровья и длительное содержание под стражей. Эти сведения указаны в постановлении суда.

Адвокат Наумовой заявил RT, что уже обжаловал это решение суда.

«Оксана, как и я, осталась недовольна решением об отправке дела на доследствие. Мы будем добиваться оправдательного приговора. Отправка дела на новое рассмотрение означает, что Оксане придётся заново пройти весь судебный процесс и неизвестно, чем он закончится», — пояснил Олег Соловьёв.

Вместе с тем муж Наумовой Сергей Клочков рассказал RT, что Оксану прямо из СИЗО пришлось везти в больницу.

Обездвиженную в СИЗО женщину отпустили из-под стражи

«Когда мы её забирали, она жаловалась на очень острую боль в позвоночнике в трёх местах. Вместе с нашим зятем мы вызвали скорую помощь. Оксану доставили в ГКБ имени Юдина, где её сейчас обследуют и лечат», — рассказал Клочков.

По его словам, жене уже назначили препараты для снятия острой боли и воспаления. Впереди у неё курс реабилитации, чтобы восстановить способность двигаться самостоятельно.

«Её заболевание уже находится в хронической стадии — слишком много времени было упущено. Пока врачи не дают каких-то положительных прогнозов, но мы надеемся на их профессионализм. Оксана очень не хочет становиться инвалидом», — сказал Клочков.