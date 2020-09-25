Адвокат сообщил, что обездвиженной женщине отказывают в проведении медэкспертизы

Адвокат жительницы Москвы Оксаны Наумовой, находящейся в СИЗО уже более двух с половиной лет, сообщил, что суд отказывает в проведении экспертизы, которая бы установила, может ли женщина находиться в местах лишения свободы по состоянию здоровья. В конце 2018 года у Наумовой, которую обвиняют в мошенничестве, начались боли в спине, её состояние начало ухудшаться. Сейчас женщина практически не может передвигаться самостоятельно, на заседания суда её приносили на носилках, а в последнем она участвовала по видеосвязи.

© Фото из личного архива

Летом RT рассказал о 52-летней Оксане Наумовой, которая обвиняется в мошенничестве и уже более двух с половиной лет находится в СИЗО. Из-за болезни позвоночника женщина не может ходить. На заседания суда её приносили на носилках сотрудники ФСИН. Адвокаты Наумовой настаивали на том, чтобы женщине изменили меру пресечения и освободили её из-под стражи по состоянию здоровья. Однако ситуация фактически не изменилась.

23 сентября в Лефортовском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу Наумовой. Обвиняемую в суд не доставляли, она участвовала по видеосвязи. На экране была видна камера в СИЗО-6, куда Наумову занесли на носилках сотрудники ФСИН. Женщина должна была выступить с последним словом, но отказалась.

«Нет такого слова и решения суда, которое вернёт обратно моё здоровье и возможность полноценной жизни», — заявила она.

Под арестом с 2018 года





Оксана Наумова находится под арестом в СИЗО с января 2018 года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что женщина входила в группировку, которая занималась квартирными аферами. Сама Наумова вину отрицает.

По её версии, в историю с квартирными аферами она оказалась втянута случайно. Знакомый предложил ей подработку — требовалось зарегистрировать сделку купли-продажи квартиры. Во время оформления документов выяснилось, что подписи пожилой хозяйки, от имени которой проводилась сделка, подделаны.

«Оксана вместе со своим знакомым пошла на «продаваемую» квартиру, чтобы понять, что там происходит, и выяснила, что хозяйка квартиры — пожилая женщина — к моменту заключения сделки уже почти год как умерла», — рассказывал RT адвокат Наумовой Олег Соловьёв.

По его словам, подзащитная сама написала заявление в полицию о возможных мошеннических действиях. Но после того, как следователю стало известно, что именно она оформляла сделку купли-продажи в МФЦ, женщина сама попала под подозрение.

В конце прошлого года у Оксаны в СИЗО начались проблемы со здоровьем. В январе 2020 года ей поставили предварительный диагноз — остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника и грыжа позвоночного диска.

К весне состояние женщины ухудшилось настолько, что на судебные слушания её приносили на носилках.

3 июля Оксану попытались доставить в суд на рассмотрение ходатайства о мере пресечения, однако вместо этого она попала в больницу.

Муж обвиняемой Сергей Клочков утверждает, что один из конвойных неосторожно укладывал Оксану на носилки, в итоге его жена перестала чувствовать конечности. Женщину доставили в городскую клиническую больницу №29, где ей наконец поставили окончательный диагноз.

В выписном эпикризе отмечается, что женщина страдает от «полисегментарной дорсопатии» (характеризуется болями в спине и ограничением подвижности позвоночника), «четырёх межпозвоночных грыж небольших размеров», «болевого синдрома», «левосторонней люмбоишиалгии» (проявляются в виде хронических поясничных болей). У Наумовой также диагностировали «дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника», при этом в выписке говорится, что за три месяца до этого у пациентки уже наблюдались признаки соответствующих изменений (документы есть в распоряжении RT).

Кроме того, у женщины подтвердились сопутствующие заболевания — хронический бронхит в стадии ремиссии и хронический цистит в стадии латентного воспаления, а также медикаментозная непереносимость димедрола, анальгина, новокаина, супрастина и других лекарств.

В медэкспертизах отказано

По словам Клочкова, врачи ГКБ №29 смогли вернуть жене утраченную чувствительность ног и рук. Но после возвращения в СИЗО её состояние вновь ухудшилось.

«Она почти не встаёт, по камере с трудом передвигается на костылях. Весь судебный процесс в этом году она проводит в лежачем положении», — поясняет Клочков.

Сама Оксана рассказывает, что при переезде в шестой изолятор в начале сентября её поместили в специальный блок на цокольном этаже.

«Условия для меня тяжёлые, душ вне камеры, когда будет для меня доступен — неизвестно. Ко мне никто не подходит... Сегодня, 8 сентября, третий день на обезболивающих — пока не помогает», — говорится в письме Оксаны мужу (есть в распоряжении RT).

Защита Наумовой просила суд провести медико-социальную экспертизу, которая установит наличие инвалидности, и медицинское освидетельствование, которое покажет, может ли Оксана по состоянию здоровья находиться под арестом в изоляторе или в местах лишения свободы.

«В августе судья отказала в обоих ходатайствах, рассмотрев их за одно заседание», — отметил Соловьёв.

Оксана Наумова (справа) лежит на носилках в камере СИЗО во время видеосвязи с судом в сентябре 2020 г.

© Фото из личного архива

Оглашение приговора по делу назначено на 1 октября. Адвокат просил суд оправдать Наумову, прокурор — приговорить к четырём годам и трём месяцам колонии общего режима.

Соловьёв считает, что такой срок запрошен, чтобы Наумову не освободили сразу в зале суда.

«На сегодня Оксана отсидела под арестом почти 32 месяца, хотя максимальный срок ареста для обвиняемого по статье 159 — 12 месяцев. Если ей дадут четыре года и три месяца общего режима, то год ареста в СИЗО зачтут за полтора года в колонии, но в этом случае Оксане всё равно придётся отсидеть в колонии несколько месяцев. Неизвестно, как это может сказаться на её подорванном здоровье», — подчеркнул адвокат.

В свою очередь, источники RT во ФСИН утверждают, что женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь и состояние её здоровья позволяет ей находиться под стражей.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отмечает, что правительство утвердило два перечня заболеваний — для обвиняемых и для осуждённых, — которые препятствуют содержанию под стражей в изоляторе и в местах лишения свободы. Но точно установить, относится ли случай Наумовой к одному из этих перечней, может только специальное обследование.

«В данном случае судья видела, что Наумову привозили в суд на носилках. Вероятно, это уже является основанием для того, чтобы обследовать её у специалистов. Проблема в том, что судьи не несут никакой ответственности за принятые решения об удовлетворении или отклонении таких ходатайств. Между тем оказать медицинскую помощь в изоляторах затруднительно — зачастую там не хватает специалистов, медтехники и необходимых лекарств», — поясняет Мельников.

Мельников считает, что необходимо законодательно установить ответственность судей в случаях, когда человек с серьёзными заболеваниями оставался в СИЗО, несмотря на наличие показаний к назначению медэкспертизы.

«Конечно, нужно установить лимит подобных ошибок для судей, но если его не будет вообще, то такие случаи, как с Оксаной Наумовой, будут происходить с обвиняемыми и дальше», — подытожил правозащитник.