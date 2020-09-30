Нижегородца обвиняют в обороте шпионских устройств из-за продажи ручки с камерой

В Нижегородской области Следственный комитет обвиняет местного жителя в незаконном обороте шпионского устройства. Мужчина пытался продать авторучку с функцией видеозаписи. Экспертиза установила, что ручка позволяет скрытно собирать информацию. Обвиняемый утверждает, что на устройстве есть светодиод, который загорается при включении записи, а значит, ручка к шпионским устройствам не относится.

© Фото из личного архива Андрея Пискарёва

40-летнего нижегородца Андрея Пискарёва обвинили в незаконном обороте спецсредств после того, как его задержали при продаже авторучки с функцией видеозаписи. Мужчина утверждает, что покупал ручку в подарок сыну, а когда она ему надоела, решил продать. По ст. 138.1 УК РФ Пискарёву грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до четырёх лет.

Изучил статью перед продажей

Как рассказал RT Андрей Пискарёв, авторучку он купил около шести лет назад на борту государственной авиакомпании в подарок сыну — устройство может не только писать, но и вести видеозапись и делать фотографии. Спустя несколько лет, по словам мужчины, игрушка надоела ребёнку, и тогда он решил продать её через интернет.

Пискарёв признаётся, что знал о статье 138.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за незаконный оборот специальных средств, предназначенных для негласного получения информации.

Однако в УК отмечается, что приборы «с открыто расположенными на них органами управления и элементами индикации» к «шпионским» устройствам не относятся. По словам мужчины, на его авторучке была светодиодная лампочка, которая загорается при включении видеокамеры, а также кнопка включения и выключения записи, поэтому он посчитал, что может смело продавать её, не нарушая закона.

«У меня даже мысли не возникло, что возникнут проблемы. Я купил ручку на борту самолёта государственной компании. На форумах писали, что обычно с проблемами сталкиваются люди, которые приобрели устройства через частные интернет-магазины. Это был не мой случай. Потом я увидел, что у ручки открытая индикация, и совсем успокоился», — говорит Андрей.

Он разместил объявление о продаже устройства на одном из сайтов. Весной нижегородцу написал мужчина и сказал, что хочет купить ручку (фото переписки есть в распоряжении RT). Сделка состоялась 28 мая.

«Мы договорились встретиться на парковке, рядом с моим домом. Мне было нечего скрывать, я взял с собой на прогулку детей — со мной были старший сын, которому я изначально и купил ручку, и младший ребёнок в коляске. Я передал покупателю ручку, он мне — 10 тыс. рублей, и тут на меня налетели толпой несколько силовиков из ФСБ. Задержание было довольно жёстким, как будто я террорист. Оказалось, что покупка была контрольной», — вспоминает мужчина.

Видеозапись его задержания была ранее опубликована в сети. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как на парковке несколько мужчин в штатском подбегают к машине Пискарёва, выводят его из автомобиля и на месте оформляют изъятие предмета.

Две экспертизы

По словам Пискарёва, после задержания ему заявили, что он подозревается в сбыте технических спецсредств, ручку изъяли и отправили на экспертизу в экспертное подразделение УФСБ по Нижегородской области.

В экспертном заключении (имеется в распоряжении RT) сказано, что прибор внешне выглядит как ручка, записывает на внутреннюю память фото- и видеоизображения, которые потом можно перенести на компьютер с помощью USB-разъёма. В документе отмечается, что на боковой стороне ручки есть «светодиодный индикатор режимов работы устройства». Однако, несмотря на индикацию, в заключении указывается, что с помощью средства можно «негласно получать акустическую и визуальную информацию».

«Таким образом, можно сделать вывод, что устройство соответствует портативному цифровому видеорегистратору... оно приспособлено для негласного получения информации», — говорится в заключении.

Пискарёв подал ходатайство о проведении повторной экспертизы, поскольку посчитал, что исследование не было независимым — его проводило региональное управление ФСБ, сотрудники которого совершали контрольную закупку и задержание.

«Я просил провести независимую экспертизу в другой организации, но мне сказали, что в рамках этого дела исследования может делать только ФСБ. О какой объективности можно говорить, если тот, кто меня задерживал, проводит и исследование?» — удивляется Андрей.

© Фото из личного архива Андрея Пискарёва

Однако в сентябре он всё же отправил запрос на повторную экспертизу в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 29 сентября Пискарёва вызвал к себе следователь и показал результат второй экспертизы.

В документе (есть в распоряжении RT) говорится, что устройство позволяет «осуществлять видеозапись, аудиозапись окружающей обстановки и фотографирование негласно».

Что касается светового индикатора, то он, согласно экспертизе, углублён в корпусе устройства и «при условии низкой освещённости и при записи видео не виден лицам, в отношении которых производится видеозапись».

«Открытые органы управления устройства, находящегося в собранном состоянии, визуально не определяются», — говорится в экспертизе.

© Фото из личного архива Андрея Пискарёва

В этот же день Пискарёву официально предъявили обвинения в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьёй 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Сам следователь по делу отказался давать комментарии RT, поскольку расследование ещё не закончено.

Надо доказать умысел

Адвокат Эльдар Шарафутдинов, который в прошлом году защищал россиянку, обвиняемую по ст. 138.1. УК РФ, отметил, что следствию необходимо доказать, что Пискарёв действовал со злым умыслом при продаже ручки.

«Кроме того, эксперт в своём заключении должен пояснить, на основании какой научной литературы он посчитал ручку техническим спецсредством. Он не может делать выводы, опираясь лишь на своё умозаключение», — отметил юрист в беседе с RT.

О необходимости изменить статью 138.1 в России заговорили в 2017 году, когда стало известно об уголовном деле против фермера из Курганской области Евгения Васильева.

Мужчину обвинили в преступлении после того, как он купил через интернет-магазин GPS-трекер, чтобы повесить его на шею телёнка, который регулярно убегал из стада.

Корреспондент RT задал вопрос об уголовном преследовании Васильева президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года. Глава государства поручил проверить обоснованность обвинений.

Вскоре дело против Васильева закрыли, а Генпрокуратура РФ инициировала проверку всех уголовных дел, возбужденных в России по этой статье.

В 2018 году Верховный суд РФ подготовил разъяснения судьям к статье 138.1. В них отмечалось, что сам факт незаконного оборота специальных технических средств не может быть доказательством вины человека.

«Например, лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, и добросовестно заблуждалось относительно его фактического предназначения», — говорится в пояснении пленума Верховного суда.

В июле 2019 года Госдума приняла поправки в статьи Уголовного и Административного кодексов об обороте шпионских устройств.

Понятие спецсредств расширили, указав, что таким приборам намеренно приданы свойства других предметов, чтобы скрытно получать информацию. Кроме того, в определение добавили пункт об открытых элементах индикации и органах управления (кнопках включения/выключения).

Однако простые граждане иногда до сих пор попадают под обвинения по статье 138.1. УК РФ.

Так, RT рассказывал о 32-летнем жителе Зеленограда Денисе Кабрере, которого обвинили в продаже шпионских устройств через несколько дней после принятия поправок.

Мужчина продавал радионяню со встроенной камерой, которую покупал, чтобы присматривать за своим маленьким сыном.

В мае этого года Останкинский суд столицы полностью оправдал Кабреру, так как не нашёл в его действиях преступного умысла.

Эльдар Шарафутдинов считает, что термин «спецсредство» в Уголовном кодексе всё ещё недостаточно конкретизирован.

«Необходимо ещё детальнее прописать, что такое «шпионское устройство», то есть указать его конкретные характеристики», — считает адвокат.

Шарафутдинов считает, что пока даже несертифицированная игрушка или мобильный телефон могут стать шпионскими устройствами.