В Саратове семья с ребёнком-инвалидом добилась первой победы в суде с чиновниками из-за жилья

В Саратове семья Курдиных с ребёнком-инвалидом, которую могли принудительно переселить из их нынешней квартиры на окраину, добилась первой промежуточной победы в многолетней тяжбе с местными чиновниками. Суд обязал городские власти выделить Курдиным, у которых недавно родился второй сын, более просторное жильё по договору соцнайма. Впрочем, городские чиновники с судебным решением не согласились и утверждают, что предоставлять его должны не они, а власти области. В администрации Саратова отметили, что ранее они уже выдали Курдиным новую квартиру, в которую те переезжать отказываются. Сейчас семья Курдиных продолжает ютиться в небольшой квартире в центре города, надеясь, что подходящее им жильё всё же будет найдено.

© Фото из личного архива

RT рассказывал о жительнице Саратова Екатерине Курдиной, которая уже несколько лет судится с местными чиновниками за предоставление жилья, подходящего для её сына-инвалида. Недавно женщина добилась первой серьёзной победы.

Суд обязал администрацию Саратова вне очереди предоставить Курдиной по договору социального найма жилое помещение площадью от 44 до 54 кв. м. Это решение, несмотря на апелляционную жалобу чиновников, устояло и в областном суде.

Однако долгожданная победа пока не привела к осязаемому результату — семья по-прежнему ютится в небольшой квартире в старом доме, построенном в середине XIX века.

«Произошло чудо»

«У нас произошло настоящее чудо: суд вдруг вынес решение в нашу пользу. Уже апелляцию прошли в июне — решение оставлено в силе», — рассказала RT Екатерина Курдина.

По словам Екатерины, поскольку решение суда не было исполнено, она обратилась к судебным приставам.

«Там дали понять, что они могут лишь накладывать раз в три месяца на администрацию города штраф в размере 5 тыс. рублей за неисполнение решения суда», — поясняет Курдина.

Но она всё равно свою победу в Волжском районном суде Саратова и апелляционной инстанции считает прецедентом.

© Фото из личного архива

«Мне помощник прокурора прямо говорила, что дело бесперспективное и нам откажут, так как жильё в таких случаях должно давать областное Министерство ЖКХ. Но оно даёт только тем инвалидам, кто встал на соответствующий учёт до 2005 года, то есть до принятия Жилищного кодекса. Но Иван же родился только в 2006-м, и мы никак не можем соблюсти это условие», — говорит Курдина.

Тем не менее суд частично согласился с её исковыми требованиями и постановил, что жильё Ивану Курдину должен предоставить именно город. Однако до выделения квартиры дело до сих пор не дошло — чиновники заявляют, что у них нет такой возможности.

Жилищный вопрос

Спор с городской администрацией Екатерина Курдина ведёт уже довольно давно.

Семья живёт в аварийном доме на улице Сакко и Ванцетти в центре города. Курдины готовы съехать из дома, но им хочется остаться в том же Фрунзенском районе, чтобы сын Иван мог и дальше ходить в расположенную неподалёку специализированную школу. Мальчик имеет особенности в развитии — врачи диагностировали у него шизофрению.

Однако администрация предоставила Курдиным квартиру площадью около 28 кв. м в отдалённом от центра микрорайоне Ласточкино. Но Курдины переезжать отказались. Они отмечают, что в районе слабо развита инфраструктура, нет музыкальной и специализированной школ.

Обещание властей создать Ивану должные условия для обучения в обычной школе в Ласточкино Курдиных не устроило.

Тем не менее ранее суд обязал семью выселиться из занимаемого жилья и переехать в Ласточкино. Курдины это предписание выполнять не стали.

Вид на город Саратов

РИА Новости

© Андрей Васильев

«Бюджету города выгодно дать нам жильё»

В разговоре с RT Курдина с недоверием отнеслась к позиции мэрии, которая ссылается на отсутствие свободных квартир.

«У нас есть квартиры, которые годами стоят пустые. Люди умирают, уезжают куда-то, теряя на них право, а квартиры так и стоят», — говорит женщина.

Она уверяет, что бюджету города было бы даже выгодно предоставить жильё её семье.

«Как я поняла на примере других регионов, если город даёт нам квартиру, дальше они её стоимость имеют право требовать из бюджета области. Получается, они отдают нам квартиру, которая висит мёртвым грузом на балансе и за которую платятся коммунальные платежи, и взамен получают чистые деньги в казну», — размышляет Курдина.

Несмотря на неопределённость с предоставлением жилья, Екатерина бодрится и старается надеяться на лучшее.

«Вообще у нас новостей много: Ваня теперь не единственный ребёнок, а старший брат, с удовольствием присматривает за маленьким Ярославом, который родился в ноябре прошлого года. Кроме того, Ваня получил паспорт, от волнения у него так тряслись руки, что еле-еле смог расписаться. Также он окончил музыкальную школу без троек и в сентябре пошёл в восьмой класс», — рассказывает Екатерина.

Как ни странно, по её словам, определённые плюсы в положение семьи привнёс коронавирус.

«Например, все пособия мы оформляем через Госуслуги, необходимости иметь регистрацию пока нет (семья сейчас живёт без прописки. — RT). Кроме того, за отсутствие самой прописки предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей, но и его тоже не берут в нынешних условиях. За нами ещё числятся два неоплаченных штрафа по 5 тыс. рублей за неисполнение прежних решений суда о переезде в Ласточкино, но для нас это неподъёмная сумма, и мы будем обжаловать их», — рассказала Екатерина.

Однако общая неопределённость, безусловно, сказывается на семье.

«Ситуация у нас подвешенная, по факту мы ведь ничего не имеем. Мы вот получили «путинские» деньги на детей, они лежат, так бы мы мебель купили ребёнку, но сейчас ставить её просто некуда. А сын вырос, ему хочется большую кровать, нужен новый стол, он физически уже вырос из старого, некомфортно делать уроки. Ваня мечтает, что у него будет свой угол, всё-таки маленький ребёнок постоянно под боком — это тяжело», — подытожила она.

Позиция администрации Саратова

RT обратился за комментарием в администрацию Саратова. Пресс-секретарь главы администрации Татьяна Плющева пояснила, что ситуация выглядит не так, как её описывает Екатерина Курдина.

«У нас с этой семьёй долгое разбирательство. Уже давно Курдиным в рамках программы переселения была предоставлена квартира, соответствующая всем требованиям законодательства, в границах муниципального образования «Город Саратов». Эту гражданку это жильё в микрорайоне Ласточкино не устроило. Предоставили другие варианты, всё её не устраивает. Есть решение суда, обязывающее её выселиться из аварийного жилья и заселиться в то, которое у неё имеется — эта квартира в Ласточкино закреплена за Курдиными и числится за ними. Она имеет возможность туда заселиться в любой момент, прописаться и делать с этим жильём что угодно», — сообщила Плющева.

Она также отметила, что история с квартирой Курдиных включает в себя два параллельных процесса: «Есть второй, совершенно обособленный процесс, где Курдина просит предоставить квартиру её ребёнку-инвалиду. Это уже не наши полномочия, а субъекта, и этим должно заниматься правительство региона. С этими решениями судов мы не согласны и будем дальше обжаловать их. Мы не можем потратить бюджетные деньги на то, на что не имеем право потратить. Что касается её доводов о том, что и областное министерство ЖКХ не может предоставить ей жильё, то я думаю, что суд обязательно разберётся во всех этих обстоятельствах».