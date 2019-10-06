В Саратове семью с больным ребёнком выселяют на окраину города

В Саратове семью Курдиных с ребёнком-инвалидом, который ходит в специализированную школу, в любой момент могут принудительно переселить из аварийного жилья в центре города на окраину. Об этом рассказала мать мальчика Екатерина. Родители уверены, что без занятий в профильном учреждении с опытными педагогами и посещения музыкальной школы состояние 13-летнего Ивана, больного шизофренией, ухудшится. В мэрии Саратова знают о проблеме семьи Курдиных, глава города неоднократно с ними встречался. Однако местные власти, ссылаясь на законодательные ограничения, заявляют, что не могут предоставить новую квартиру в том же районе.

© Фото из личного архива

Вот уже больше двух лет семья Курдиных, воспитывающая ребёнка-инвалида, протестует против предстоящего выселения из квартиры в доме №22 по улице Сакко и Ванцетти. Кирпичное здание 1850 года постройки признали аварийным, и власти предложили семье переехать в новую однокомнатную квартиру большей площади во 2-м проезде Блинова в микрорайоне Ласточкино.

Курдины оказались не рады такому предложению мэрии: несмотря на то что живут они в совсем крошечной квартире, после переезда их 13-летний сын Иван, больной шизофренией, не сможет посещать специализированную школу, а также ходить в музыкальную школу, что, как считают родители, негативно отразится на его состоянии.

© Фото из личного архива

Долгие переговоры с мэрией, которые шли параллельно с судами, ни к чему не привели: суд встал на сторону властей, и судебные приставы могут в любой момент организовать для Курдиных, в семье которых скоро ожидается пополнение, принудительный переезд в новый район.

«Ничего не будем подписывать»

«На данный момент у администрации Фрунзенского района на руках есть исполнительный лист о выселении. Кроме того, на днях вступило в силу решение суда, по которому мы обязаны заключить договор социального найма на квартиру в Ласточкине, — описывает Екатерина Курдина в беседе с RT итоги двухлетних судебных тяжб. — Но я ничего не собираюсь подписывать, не хочу лишать своего ребёнка возможности получить образование».

Она говорит, что хотела сама выйти на акцию протеста к зданию городской администрации, но из-за беременности физически не может этого сделать.

«Конечно, мы рассчитывали всё это решить другим способом, но нам ничего не остаётся, кроме как продолжать акции протеста, мы исчерпали все возможности», — рассказала она. Муж Екатерины уже выходил на одиночный пикет перед мэрией Саратова, а теперь готов объявить голодовку.

Сейчас Курдины живут в 400 м от специализированной школы. Добираться туда, а также в расположенную неподалёку музыкальную школу из Ласточкина будет крайне проблематично.

«Сын в школу бежит вприпрыжку: там опытные преподаватели, ему там очень нравится. Если я буду его каждый день поднимать в пять утра, чтобы туда доехать из Ласточкина, он расхочет туда ходить, и все наши успехи пойдут коту под хвост, и успеваемость, которая сейчас у него очень хорошая, снизится, — говорит Екатерина. — К тому же аккордеон, которым он занимается, требует хорошей координации. А любые навыки, если они не закрепляются постоянно, постепенно теряются. Он у нас один раз за лето, когда всё время ходил в футболке, просто забыл, как застёгивать пуговицы на рубашке. Ему нужны постоянные занятия».

По её словам, Ваня родился с гидроцефалией. После лечения мальчик по-прежнему отставал в развитии. Курдины долго ходили по врачам для постановки диагноза, мальчик лежал на обследованиях. В итоге в областном психиатрическом диспансере ему диагностировали шизофрению.

«Он постоянно разговаривает сам с собой, может не слышать тех людей, которые находятся рядом с ним. Но он удивительно добрый и ласковый, очень любит нас с мужем. Постоянно рисует, даже нарисовал свой вариант идеальной комнаты, в которой хотел бы жить. Ваня очень хорошо знает иностранные флаги, альбомы некоторых групп, у него многое очень избирательно. Может моментально сказать, сколько человеку лет по его году рождения, но при этом не может из 12 вычесть три», — рассказала мама мальчика.

© Фото из личного архива

Застревают даже «КамАЗы»

Вариант в Ласточкино не устраивает Курдиных не только из-за удалённости от школы, но и из-за неразвитой инфраструктуры. На улице Романтиков, которая ведёт к новому дому семьи, нет асфальта.

«Когда мы в первый раз поехали на машине смотреть этот дом, то еле доехали. Там грунтовая дорога, с одной стороны обрыв, с другой — гаражи. Это было весной, перед нами ехал «КамАЗ»: сначала застрял он, а затем наше такси, потому что никакого общественного транспорта там нет. Пришлось самим выталкивать машину. Зимой мусоровоз застрял: там довольно серьёзный уклон, и он просто не доехал. Не знаю, кто додумался дать этой улице такое название», — рассказала Екатерина.

По её словам, когда семье выделили жильё в Ласточкине, они разослали запросы в различные инстанции об условиях проживания.

«В дорожном комитете ответили, что нет тротуаров, нет освещения. Администрация Ленинского района отвечала, что общественного транспорта там нет, Минкульт написал, что музыкальной школы поблизости нет, спортивных сооружений также нет, специализированной школы рядом тоже нет», — рассказала женщина.

Квартира Курдиных также не устраивает. Ещё в ходе судебных разбирательств им разрешили провести за свой счёт экспертизу помещения на предмет пригодности проживания с ребёнком-инвалидом. Несмотря на то что эксперт посчитал квартиру непригодной для проживания семьи, суд отверг его выводы.

«Суд посчитал, что всё, что написано в заключении, касается инвалидов-колясочников. При этом эксперт пришёл к выводу, что в некоторых аспектах она и для здоровых людей непригодна», — говорит Екатерина.

Без компромисса

Курдина подчёркивает, что не ждёт от властей города каких-то особых условий. Если бы не болезнь сына, она никогда не стала бы устраивать с чиновниками многолетнюю тяжбу и спокойно переехала в выделенную квартиру. Продать новое жильё и вернуться в центр семья тоже не может — покрыть разницу в цене саратовцы не в состоянии.

Супруги неоднократно встречались с мэром города Михаилом Исаевым, который пытался помочь семье и проводил собрания с различными инстанциями, но прийти к какому-то компромиссу сторонам так и не удалось. Мэрия предлагала более просторную, чем в Ласточкине, квартиру, но в ещё более удалённом районе. Курдины от неё отказались.

«Когда в разговоре с администрацией города нам говорят, что по программе переселения из аварийного жилья они не могут заменить нам выделенное жильё, я могу их как-то понять. Они ограничены лимитом в 30 тыс. рублей за квадратный метр, который установлен у нас в регионе для покупки такого жилья. Поэтому и хватает денег только на жильё на окраине города, а на вторичном рынке что-то купить не получается. Дело тут не только в цене: любой собственник хочет получить деньги сразу, а при покупке муниципалитетом этот процесс очень сильно растягивается, поэтому у нас все аукционы по покупке вторичного жилья проваливаются в последние годы», — говорит Курдина.

В связи с этим оптимальным выходом из ситуации женщина видит предоставление семье квартиры из муниципального фонда во Фрунзенском районе, а она, в свою очередь, тогда откажется от квартиры в Ласточкине.

«Мы стоим в очереди на улучшение жилищных условий как малоимущая семья, наши доходы не позволяют взять ипотеку. Из этой категории (с учётом заболевания ребёнка) мы имеем право на внеочередное предоставление жилья по социальной норме. Из имеющегося муниципального фонда, который есть, администрация вполне могла бы предоставить нам квартиру — и все были бы счастливы», — говорит Екатерина.

По её словам, в эту очередь семья попала с огромным трудом только весной 2019 года.

«Нам специалист в администрации сказала, что мы первые с 2014 года, кому в городе это удалось. Всё время ищут формальный повод, чтобы людям отказать. У нас самих было два отказа, но мы в итоге добились своего», — отмечает Екатерина.

За два года Курдины просили помощи и поддержки в разных инстанциях.

© Фото из личного архива

«Мы обращались в прокуратуру, к депутату Госдумы Ольге Алимовой, та направила нас к уполномоченной по правам ребёнка. Она была в шоке просто, еле сдерживала эмоции в адрес чиновников. Написала в администрацию города, что нарушены права ребёнка, и попросила предоставить жильё во Фрунзенском районе. Администрация ответила, что жилья там у них нет. Все понимают, что мы там не сможем жить нормально, но никто ничего сделать не может. Вся гадость этой ситуации в том, что они могут пригнать «Газель» и сказать собирать вещи, а если мы откажемся, то соберут сами принудительно, увезут туда и потом стоимость этого переезда взыщут с нас», — заключила Курдина.

Позиция городских властей

Пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева в беседе с RT заявила, что семье Курдиных предоставлялись различные варианты переселения из аварийного дома, но найти с ними общий язык не удалось.

«К сожалению, по программе переселения у нас предоставляется определённое жилье, и мы не можем купить конкретному человеку квартиру там, где ему нравится. Жильё закупается на аукционах большими объёмами, причём уже с ремонтом, и потом распределяется в соответствии с квадратными метрами. Курдиным предлагались варианты с увеличением жилой площади, то есть это в любом случае было бы улучшение жилищных условий. Причём вариантов на самом деле было не два, а гораздо больше. Два — это то, что они выезжали и смотрели. А было так, что они слышали адрес и просто сразу говорили «нет», — заявила Плющева.

Она отметила, что рядом с районом Ласточкино, куда по решению суда должна переехать семья, есть образовательное учреждение, которое готово принять ребёнка с таким заболеванием и организовать для него весь учебный процесс — для этого у них есть все возможности.

«К сожалению, семью Курдиных всё не устраивает, и они продолжают винить во всём администрацию города. Хотя на всех приёмах этой семьи мэром города их ситуацию детально разбирали, в том числе в присутствии представителей прокуратуры. Предлагали максимально возможные варианты с учётом действующего законодательства, потому что мы можем действовать только в рамках предписанных нам норм и правил», — добавила пресс-секретарь.

Комментируя позицию Курдиных по поводу того, что школа в Ласточкине не сможет заменить Ивану специализированную школу, куда он сейчас ходит, Плющева высказала мнение, что имеющаяся у родителей информация не соответствует действительности.

«Это их версия событий, они говорят, что с кем-то в этой школе связывались. Но на последнем приёме у мэра была его зам по социальной сфере Наталья Леонтьева, которая детально рассказала о системе его обучения. Я не знаю, с кем они там общались, но ребёнок не был бы брошен», — добавила она.

Комментируя предложение Екатерины Курдиной выделить её семье жильё рядом с школой из муниципального фонда, Плющева заявила, что такого жилья у города не так много и оно, как и нынешняя жилплощадь семьи, находится в плачевном состоянии.

«Конечно, суд — это крайняя мера, мы были бы рады предоставить квартиру там, где им нужно, а не судиться, но обращаться туда нас просто вынуждает закон», — отметила она.

Также Плющева опровергла слова Курдиной о том, что власти города создают искусственные препятствия для малоимущих семей при постановке в очередь на жильё. «Это её субъективное мнение, никто не препятствует. Есть процедура, есть пакет документов, который нужно собрать. Никто никому не отказывает», — заключила она.

RT будет следить за дальнейшей судьбой семьи Курдиных.