«Говорил о Боге доступно»: в Москве начинается неделя памяти священника Александра Меня

Ровно 30 лет назад в Подмосковье был убит протоиерей Русской православной церкви, известный богослов и миссионер Александр Мень. В 1970—1980-е священник был духовным наставником многих диссидентов, а его труды печатались под псевдонимами за границей. Убийство популярного проповедника вызвало широкий резонанс в СССР, но так и осталось нераскрытым. В среду в столичном регионе проходят мероприятия, посвящённые памяти Меня. Почему во времена СССР молодёжь приезжала к отцу Александру за духовной помощью, а его сочинения остаются актуальными до сих пор, RT рассказали близкие протоиерея.

В Москве и области 9 сентября началась неделя памяти священника Александра Меня, убитого 30 лет назад. Сегодня он признан одним из самых популярных христианских проповедников и богословов XX века. Его книги переведены на несколько иностранных языков.

«Спустя три десятилетия после гибели протоиерея его помнят и уже новые поколения знакомятся с творческим наследием священнослужителя, миссионера и богослова, которое поражает своей многогранностью и широтой кругозора», — отметили в фонде имени Александра Меня, который занимается сохранением и распространением его наследия.

Священник был убит утром 9 сентября 1990 года, когда он шёл на литургию в Сретенскую церковь. По одной из версий следствия, к протоиерею подошёл незнакомец и протянул ему записку. Пока Мень разворачивал листок, второй неизвестный ударил его сзади по голове топором. Отец Александр попытался дойти до дома, но упал замертво у калитки.

Убийство Александра Меня вызвало огромный общественный резонанс в СССР. На тот момент он считался одним из самых влиятельных православных проповедников, его имя было широко известно не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

Шли за помощью и советом

Александр Мень родился в Москве в 1935 году. После окончания школы он поступил в Московский пушно-меховой институт, но был оттуда отчислен в 1958 году за связи с местной епархией. В том же году его рукоположили в диакона, а спустя два года — в священника.

Начало деятельности Меня как церковного служителя совпало с хрущёвской антирелигиозной кампанией 1958—1964 годов.

С 1970 года отец Александр служил в церкви Сретения Господня в посёлке Новая Деревня (сейчас это микрорайон города Пушкино). Не имея возможности публиковать свои сочинения в СССР, Мень отправлял их за границу, где они выходили под псевдонимами.

По воспоминаниям современников, когда отец Александр начал служить в Сретенской церкви, литургию посещали в основном бабушки, однако постепенно туда стали приезжать студенты и представители интеллигенции, чтобы послушать его проповеди.

«Я познакомился с отцом Александром в 1975 году. К моменту нашего знакомства я прочитал все его сочинения, которые в нашей стране тогда выходили в самиздате, — рассказывает RT духовный сын Меня, поэт и переводчик Александр Зорин. — Во мне уже тогда шевелилась мысль о крещении, и спустя полгода после нашего знакомства отец Александр меня покрестил».

Зорин вспоминает, что к Меню постоянно приходили люди за советом или помощью.

«Он умел очень внимательно слушать и глубоко вникать в проблемы людей. Каждая моя исповедь у него становилась очень важной духовной беседой, — рассказал Александр Зорин в беседе с RT.

Под угрозой ареста

Сам Александр Мень работал под постоянной угрозой ареста, отмечает Зорин.

В 1975 году Мень подготовил «Интервью на случай ареста». В предисловии он просил публиковать эту запись, только если будут получены достоверные сведения о его аресте.

«Начиная с 1980-х годов отец Александр ещё больше чувствовал это давление силовых структур — несколько прихожан из нашего прихода тогда были арестованы. КГБ, конечно, очень не нравилось, что он продолжал публиковаться за рубежом, да и у нас в стране его книги активно распространялись через самиздат», — вспоминает Зорин.

По его словам, тогда не только отец Александр, но и каждый активный верующий в приходе опасались ареста.

«Например, мы никогда открыто не обсуждали дела церкви по телефону. Если хотели собраться у кого-то дома, чтобы помолиться и обсудить Библию, то шифровались, говорили, например: «Приходите на день рождения».

Перестройка положила начало пересмотру религиозной политики государства. К 1988 году Мень получает возможность выступать с лекциями в вузах, в 1989 году его приглашают на центральное телевидение. В 1990 году, незадолго до своей гибели, он становится одним из сооснователей Библейского общества СССР (сейчас Российское библейское общество).

Между тем супруга Александра Меня Наталья рассказывала журналистам, что в последний год жизни её муж неоднократно получал угрозы от неизвестных, а в последние недели перед трагедией у него появилась тревога — он просил её внимательнее следить за тем, заперта ли дверь в их дом.

Несмотря на то что расследование гибели священника находилось на контроле у президента СССР Михаила Горбачёва, а затем у президента России Бориса Ельцина, преступление так и не было раскрыто.

В 2000 году Генпрокуратура РФ приостановила расследование убийства протоиерея, поскольку следствие исчерпало «все возможные следственные действия, которые можно провести в отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Духовное наследие

К 2020 году общий тираж книг Александра Меня на русском языке превысил 9 млн. Его современники отмечают, что он умел интересно и понятно говорить о религии и вере. Среди его книг «История религии» в семи томах, «Практическое руководство к молитве», «Как читать Библию?», «Почему нам трудно поверить в Бога?».

«На сегодняшний день опубликованы почти все сочинения отца Александра. Неизданными остаются его личные письма и некоторые проповеди. Дело в том, что до сих пор мы обнаруживаем аудиозаписи его речей и проповедей, которые делали прихожане его храма. В 1990-е годы было мнение, что постепенно интерес к книгам отца Александра исчезнет, но время доказывает обратное, — рассказал RT племянник Меня протоиерей Виктор Григоренко, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского, который был построен на месте убийства священника. — Отец Александр по-прежнему актуален, и я, как действующий служитель, до сих пор вижу, что его книги помогают людям приходить в церковь. Я думаю, это происходит, потому что отец Александр умел писать и говорить о Боге на доступном для современных людей языке».

Отец Виктор вспоминает, что и сам осознанно пришёл к вере благодаря проповедям, которые он слышал от Меня.

«Я был крещён в детстве, но осознанный приход к Богу произошёл позже — когда я прочитал Евангелие, а потом, после армии, книги отца Александра. Постепенно он стал для меня не просто дядей Аликом, но и духовным наставником. При этом он не перестал быть для меня и родственником. Отец Александр вообще был очень цельным человеком. Он и нам напоминал, что нельзя свою жизнь делить на мирскую и церковную, потому что Господь действует там, где считает нужным», — рассказывает собеседник.

Памятные мероприятия пройдут с 9 по 14 сентября. Основной площадкой для них станет Библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве. В прошлом году здесь была открыта музейная экспозиция «Александр Мень — свидетель Пути, Истины и Жизни».

Утром 9 сентября, в день убийства протоиерея, в храме Сретения Господня в подмосковном Пушкине, где служил отец Александр, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил литургию. В среду вечером в Московском международном Доме музыки (ММДМ) дирижёр Владимир Спиваков даст концерт, с которого будет начат XVIII сезон ММДМ.

В рамках памятной недели также состоятся международная научно-практическая конференция «Наследие протоиерея Александра Меня и вызовы XXI века», премьера документального фильма «Храни вас Бог... Письма отца Александра» и экскурсии по мемориального комплексу Александра Меня в Сергиевом Посаде.