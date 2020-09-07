Прокуратура проверяет информацию о долгах сироты за квартиру, в которой он не жил

Прокуратура Ивановской области после публикации RT начала проверку обоснованности намерения управляющей компании взыскать коммунальную задолженность с 18-летнего сироты Ильи Рогова. Сразу после совершеннолетия молодой человек узнал, что у него есть долг более 600 тыс. рублей за квартиру, в которой он был прописан с пяти лет, но никогда не жил. Управляющая компания настаивает на том, чтобы Рогов оформил рассрочку долгов. Однако молодой человек не собирается подписывать документ, чтобы не признавать эти долги своими.

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Прокуратура Ивановской области проводит проверку информации о возможном нарушении прав ребёнка-сироты, с которого управляющая компания пытается взыскать коммунальную задолженность за квартиру, в которой он не жил. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура в ходе проверки выяснит законность начисления данных платежей, даст юридическую оценку, при необходимости будут приняты все необходимые меры реагирования», — отметили в надзорном ведомстве региона.

В пресс-службе добавили, что пока рано говорить о результатах проверки, однако, по предварительным данным, «действительно имели место незаконные начисления».

Внезапный долг

Ранее RT рассказывал о 18-летнем сироте Илье Рогове, приехавшем жить в село Острецово Ивановской области, в котором у него была квартира, доставшаяся ему в наследство от покойной матери. Собственником квартиры Илья числился с пяти лет, но никогда в ней не жил. До совершеннолетия его воспитывал дядя.

Приехав в Острецово, Илья неожиданно узнал, что должен заплатить за капитальный ремонт, вывоз мусора, отопление, содержание и техобслуживание квартиры более 600 тыс. рублей — эти долги за коммунальные услуги копились в течение 13 лет.

На июль 2019 года управляющей компании «Энергетик», которая занимается водоснабжением, Илья задолжал 563 тыс. рублей, около 135 тыс. из которых — пени за несвоевременную оплату (соответствующие документы есть в распоряжении RT).

По словам самого Рогова, дядя пару раз говорил ему, что у него есть долги за квартиру в Острецове: «Но я не ожидал, что их так много».

В администрации села подтвердили RT, что в квартире Рогова никто не жил последние 13 лет.

Сотрудники администрации пошли навстречу молодому человеку: помогли раздобыть старенький холодильник, а некоторые работницы приносят ему из дома еду, чтобы он не голодал.

Администрации также удалось договориться с коммунальщиками о списании с Ильи задолженности за свет: ему бесплатно установили счётчик электроэнергии и сказали, что он ничего не должен компании за прошлые годы. До недавнего времени в квартире не было воды — её отключили за неуплату долгов.

«Я на свои деньги закупила сантехнику, и местный сантехник провёл Илье воду. Всё это пришлось делать в обход управляющей компании, которая настаивает на том, чтобы Илья признал долг своим», — пояснила RT Алёна Иванова (имя изменено), которая помогает Рогову разобраться в ситуации.

Соглашение в обмен на субсидии

В управляющей компании настаивают на том, что Илье необходимо заключить с ними соглашение о рассрочке долгов, иначе он не сможет оформить положенные ему от государства субсидии.

«Поскольку у него задолженности за коммунальные услуги, для оформления субсидии ему необходимо заключить с нами соглашение о рассрочке долгов. После этого будет решаться вопрос о взыскании имеющихся долгов, возможно, их предъявят опекуну», — сказала RT юрист «Энергетика» Ольга Сокерина.

Она добавила, что в течение 13 лет, пока копились долги, сотрудники управляющей компании приходили в квартиру Рогова, однако она всегда была закрыта. Узнать, где проживает мальчик с опекуном, они также не смогли — эта информация была закрыта для компании.

По словам Сокериной, до 18-летия Ильи оплачивать квартиру должен был его опекун. Однако эту информацию опроверг руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань.

«Если ребёнок растёт в детском доме, то администрация интерната не обязана оплачивать его квартиру. То же самое происходит, если у ребёнка есть опекун. Он получает на содержание ребёнка деньги — в большинстве регионов довольно небольшие, — которые может потратить только на питание и одежду. Таким образом, опекун не может и не должен тратить эти деньги на оплату коммунальных платежей. Сам ребёнок тем более не обязан это делать, до 18 лет он недееспособен», — пояснил он.

Головань считает, что в России необходимо законодательно освободить детей-сирот от платы за коммунальные услуги на всё время, пока они находятся в сиротских учреждениях, под опекой и на дневной форме обучения в вузе или колледже. Соответствующий проект федерального закона уже разработан правозащитниками.