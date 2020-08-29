Сироту обязывают выплатить 600 тысяч рублей долга за квартиру, в которой он не жил

Сирота Илья Рогов после совершеннолетия узнал, что у него есть долг в 600 тыс. рублей за квартиру, в которой он никогда не жил, но был прописан. Управляющая компания настаивает, чтобы Рогов официально признал долг. В противном случае, как заявили в администрации поселения, молодой человек не сможет получить социальные льготы. При этом долги с сироты обещают не взыскивать. Правозащитники отмечают, что сироты постоянно сталкиваются с проблемой «навешивания» долгов и не знают, что делать в таких ситуациях.

© Фото из личного архива Ильи Рогова

Этой весной 18-летний сирота Илья Рогов вышел из-под опеки своего дяди и приехал в село Острецово Ивановской области, где у него есть квартира. В ней он был прописан с 13 лет, но никогда не жил.

В 2007 году мама, которая тяжело болела, оформила эту квартиру на Илью, а на следующий день умерла. Мальчика забрал к себе в Подмосковье отец. В 2016 году мужчину разбил паралич. Его временно лишили родительских прав, а вскоре он умер. Несколько месяцев Илья провёл в детском доме, а потом его к себе забрал дядя, родной брат отца.

«Когда мне исполнилось 18 лет, дядя меня выгнал — у нас с ним не сложились отношения, — рассказывает RT Илья Рогов. — Я поехал жить в Острецово. Пока я был у дяди, он говорил, что у меня есть долги за квартиру, но я не думал, что их так много».

© Фото из личного архива Ильи Рогова

Оказалось, что Илья должен за квартиру более 600 тыс. рублей. С 2007 года на него, как на единственного собственника квартиры, выписывали квитанции за оплату капитального ремонта, вывоз мусора, отопление, содержание и техобслуживание дома. На июль прошлого года управляющей компании «Энергетик», которая занимается водоснабжением, Илья задолжал 563 тыс. рублей, около 135 тыс. из которых — пени за несвоевременную оплату (соответствующие документы есть в распоряжении RT).

«Я сказала ему ничего не подписывать»





Разобраться в ситуации парню помогает семья его подруги.

«Илья нам не родственник — моя дочь дружит с ним несколько лет. Мы хотим помочь ему, потому что нельзя так поступать — откуда у него полмиллиона, чтобы выплатить долги за квартиру, в которой он даже не жил никогда. Ему хоть и 18 лет, но он по сути ещё ребёнок», — рассказывает RT Алёна Иванова (имя изменено).

© Фото из личного архива Ильи Рогова

По её словам, сотрудники поселковой администрации с пониманием отнеслись к положению Ильи, помогли раздобыть старенький холодильник, а некоторые работницы приносят ему из дома еду, чтобы не голодал.

«Администрации удалось договориться с коммунальщиками о списании с Ильи задолженности за свет. Недавно ему бесплатно установили счётчик электроэнергии и сказали, что он ничего не должен компании за прошлые годы. Но решить вопрос с главной задолженностью за воду пока не получается. Управляющая компания требует, чтобы Илья официально признал долг своим. Хорошо, что я заранее его предупредила и сказала ничего не подписывать», — поясняет Алёна.

Однако Вадим Карелов — глава администрации Каминского сельского поселения, в которое входит село Острецово, — всё-таки считает, что Илье надо подписать соглашение о признании долга, чтобы иметь возможность получать социальные льготы и субсидии.

«Это в интересах самого Ильи. В будущем он будет обращаться в соцслужбы за различными субсидиями от государства, которые положены ему как сироте. Однако если на нём будут долги за квартиру и не будет составлен план их реструктуризации, то некоторые льготы он получить не сможет», — говорит Карелов.

Он уверяет, что директор управляющей компании обещал не взыскивать долги с сироты.

«Я знаком с этим человеком десять лет (директором): если он сказал, что не будет взыскивать долги с Ильи, то сдержит слово. Я думаю, что со временем эти долги с него просто спишут», — предпологает Карелов.

«Это не его долг»



Однако руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань считает, что признание долга только навредит Илье.

«У Ильи вообще не должно быть многолетних долгов: до 18 лет ребёнок недееспособен и не должен оплачивать коммунальные услуги, даже если он живёт по месту прописки», — поясняет эксперт.

По словам Голованя, дети-сироты в России очень часто после достижения совершеннолетия узнают, что у есть задолженности за квартиры, в которых они рассчитывали жить после выпуска из детского дома.

«Если ребёнок растёт в детском доме, то администрация интерната не обязана оплачивать его квартиру. То же самое происходит, если у ребёнка есть опекун. Он получает на содержание ребёнка деньги — в большинстве регионов довольно небольшие — которые может потратить только на питание и одежду. Таким образом, опекун не может и не должен тратить эти деньги на оплату коммунальных платежей», — отмечает правозащитник.

При этом, поясняет Головань, большинство детей-сирот просто не знают, что им делать в таких ситуациях и позволяют управляющим компаниям неправомерно забирать средства, которые государство выплачивает им в качестве социальной поддержки.

«У детей-сирот по достижении совершеннолетия на счетах есть накопленные алименты, соцвыплаты и пенсия. Управляющие компании обращаются в суды в связи с задолженностью, потом в службу судебных приставов, те блокируют счёт сироты. При этом многие детдомовцы не знают, что по закону на эти деньги не может быть наложено взыскание», — отмечает Головань.

Правозащитник считает, что проблему «навешивания долгов» на сирот надо решать на законодательном уровне.

«Мы разработали проект федерального закона, в котором предлагаем освободить детей-сирот от платы за коммунальные услуги на всё время, пока они находятся в сиротских учреждениях, под опекой и на дневной форме обучения в вузе или колледже. Сейчас в десяти регионах уже действует такая программа поддержки детей-сирот, но она должна существовать по всей стране», — рассказал собеседник.

Илья Рогов всё-таки надеется, что в следующие годы ему не придётся отдавать заработанные деньги за то, что 13 лет назад мама обеспечила его жилплощадью. В августе он поступил в колледж в городе Родники, в 15 километрах от села.

«Буду учиться на повара. В колледже мне предлагали общежитие, но в опеке посоветовали туда не переезжать, потому что оно очень плохое. Так что буду ездить на учёбу на автобусе, а жить у себя, в Острецово», — говорит Илья.