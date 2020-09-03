Уроженке Белоруссии вручили паспорт после запроса RT

Героине материала RT 42-летней уроженке Белоруссии Наталье Гониковой выдали российский паспорт. Женщина обратилась в проект «Не один на один» в июне этого года и рассказала, что у неё не принимают заявление на оформление гражданства из-за отсутствия листка убытия из Белоруссии. В ответе на запрос RT в МВД России пояснили, что Наталья имеет российское гражданство, так как на момент вступления в силу закона «О гражданстве РФ» она жила и была прописана на территории страны. В связи с этим в местное управление были направлены рекомендации по выдаче документа.

© Фото из личного архива / РИА Новости

Мать двоих детей из Кабардино-Балкарии Наталья Гоникова получила российский паспорт после запроса RT. Долгое время она не могла подать документы на гражданство, так как в местном миграционном управлении её просили предоставить адресный листок убытия из Белоруссии, где она прожила восемь лет, или паспорт серии «РР», который выдаётся гражданам, постоянно проживающим за пределами республики.

Однако, по словам Натальи, получить листок было сложно, а для оформления паспорта ей нужно было выехать в Белоруссию и находиться там до момента его готовности. Женщина отмечала, что уехать в другую страну на длительное время она не могла — не с кем было оставить двоих несовершеннолетних детей.

Из-за отсутствия российского паспорта Наталья не получала никаких пособий. Кроме того, во время режима самоизоляции магазин, в котором работала женщина, закрылся, и она осталась без работы.

В МВД России после проведённой проверки выяснили, что у Гониковой есть российское гражданство, и направили в местное миграционное управление письмо о выдаче ей паспорта.

«Спасибо вам большое за содействие в получении паспорта РФ. Радости хоть отбавляй! Отмечали как большой праздник», — поблагодарила Наталья.

С двумя детьми без работы

Наталья родилась в белорусском городе Орша в 1978 году, но уже в возрасте 11 лет вместе с матерью и братом она переехала жить в город Покачи Нижневартовского района Тюменской области. Здесь работал вахтовиком её отец. Вскоре после переезда родители Натальи развелись. Мать уехала к себе на родину в Литву и больше никогда со своими детьми не виделась. Отцу Натальи дали в Покачах квартиру, и семья в ней постоянно проживала до 1997 года.

В этом городе Наталья окончила 9 классов и получила профессиональное образование в ПТУ-101.

В конце 1990-х семья переживала непростые времена. По признанию Натальи, денег совсем не было, поэтому отец отвёз её и брата к бабушке в Белоруссию.

Девушке на тот момент уже нужно было оформлять паспорт, поэтому она получила паспорт гражданки Белоруссии.

Через восемь лет Гоникова вернулась в Россию. Сначала жила в Москве, где и познакомилась с первым мужем. Наталья родила от него двух дочерей. В 2017-м семья переехала жить в Кабардино-Балкарию, но через год супруги развелись.

В 2014 году Наталья получила российский вид на жительство. Через пять лет она хотела подать заявление на оформление паспорта, однако в миграционном управлении попросили предоставить адресный листок убытия из Белоруссии.

По словам женщины, получить этот документ крайне проблематично. Вместо листка можно было предоставить белорусский паспорт серии «РР», который выдаётся гражданам, постоянно проживающим за пределами республики. Однако для его оформления требовалось долгое время находиться в Белоруссии, а Наталье не с кем было оставить детей.

Кроме того, во время режима самоизоляции она лишилась работы и из-за отсутствия российского гражданства не получала никаких выплат на несовершеннолетних дочерей.

Подтвердили наличие гражданства РФ

После обращения RT в МВД России с просьбой посодействовать матери двоих детей в оформлении гражданства, в Главном управлении по вопросам миграции МВД России провели проверку и выяснили, что у Натальи Гониковой есть российское гражданство.

УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, где ранее проживала Гоникова, предоставило информацию, согласно которой Наталья на 6 февраля 1992 года была зарегистрирована по месту жительства на территории Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» установлено, что гражданами РФ признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории РФ на день вступления в силу этого закона (06.02.1992 г.), если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РФ.