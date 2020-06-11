МВД поможет получить паспорт уроженке Белоруссии, почти всю жизнь прожившей в России

МВД поможет с оформлением паспорта 42-летней уроженке Белоруссии Наталье Г. Женщина почти всю жизнь прожила в России, но в конце 90-х на несколько лет по семейным обстоятельствам уехала к родственникам в Белоруссию и там получила паспорт. Вернувшись в Россию, Наталья вышла замуж, родила двоих детей. В 2014 году она оформила вид на жительство, но когда пришло время подавать заявление на паспорт, его не приняли. В миграционном управлении попросили предоставить адресный листок убытия из Белоруссии. Однако, как сообщили RT в МВД России, у Натальи есть российское гражданство, так как на момент вступления в силу закона «О гражданстве РФ» она жила и была прописана в России. В местное управление уже направлено письмо о выдаче ей паспорта.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В проект «Не один на один» обратилась мать двоих детей из Кабардино-Балкарии Наталья Г. с просьбой помочь ей оформить российское гражданство. В местном миграционном управлении для подачи документов на паспорт просят предоставить адресный листок убытия из Белоруссии, где женщина прожила восемь лет, или паспорт гражданина Белоруссии серии «РР», который выдаётся для постоянного проживания за пределами республики. Наталья говорит, что у неё фактически нет возможности получить эти документы, поскольку это очень длительный процесс, а двух несовершеннолетних детей оставить ей не с кем.

Белорусский паспорт

Наталья родилась на востоке Белоруссии в городе Орша в 1978 году. Когда ей было семь лет, отец переехал работать вахтовиком в Нижневартовский район Тюменской области в город Покачи.

«Через четыре года он забрал нас к себе на север — меня, маму и моего брата, — вспоминает Наталья. — Но вскоре родители развелись. Мама уехала к себе на родину в Литву, и больше мы с ней никогда не виделись. Папе дали квартиру, и мы постоянно жили в Покачах до 1997 года».

Наталья окончила 9 классов, получила среднее профессиональное образование в ПТУ-101.

В 1997 году отец отвёз её и брата к бабушке в Белоруссию.

«Мы приехали туда на лето, и я там так и осталась, — рассказывает она. — Отцу было трудно одному нас с братом растить, тогда были тяжёлые времена. Помню, что я очень долго не могла получить паспорт, потому что был бардак в стране. Бабушка тогда везде ходила и просила, чтоб мне его дали. Я даже не помню, в каком году его получила — в 1998 или позже».

Прожив в Белоруссии восемь лет, Наталья вернулась назад в Россию.

Жила в Москве, там же познакомилась с будущим мужем. У супругов родились две дочери. Старшей сейчас 12 лет, а младшей — восемь. В 2017-м семья переехала жить в Кабардино-Балкарию, но через год супруги развелись.

Листок убытия

В 2014 году женщина получила вид на жительство. Прожив по российскому ВНЖ пять лет, мать двоих детей обратилась в миграционное управление с заявлением о приёме в гражданство, но документы у неё не приняли. В ведомстве попросили предоставить адресный листок убытия из Белоруссии.

«У меня потребовали листок убытия, так как на тот момент мы с мужем уже развелись, — объясняет Наталья. — Поехать в Белоруссию и взять его я не могу — его так просто там не дают. Вместо него можно предоставить паспорт серии «РР». Как мне сказали, в этом случае я стану человеком без гражданства и тогда меня снимут с учёта в Белоруссии. Но сидеть там и ждать паспорт я не могу, мне не на кого оставить детей».

До того, как в регионе объявили режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, женщина работала в магазине. После начала карантина магазин закрылся и она осталась без работы.

Из-за отсутствия российского гражданства никакие пособия на детей Наталья не получает.

«С ВНЖ устроиться на работу очень сложно. На детей никакие выплаты я получить не могу, потому что мне говорят, что я не гражданка России, а дети мои — граждане России, они здесь родились и учатся, но это вроде как не считается», — сетует она.

Является гражданкой РФ

RT обратился в МВД России с просьбой оказать содействие в получении гражданства Наталье Г. После проведённой ведомством проверки выяснилось, что женщина является гражданкой РФ.

По информации, представленной УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, Наталья Г. на 6 февраля 1992 года была зарегистрирована по месту жительства на территории РФ. Согласно ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 28 ноября 1991 г. №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации» установлено, что гражданами РФ признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории РФ на день вступления в силу этого закона (06.02.1992 г.), если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РФ.

«Изложенные обстоятельства свидетельствуют о наличии у данной гражданки гражданства Российской Федерации, в связи с чем в Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике направлено письмо об определении у нее российского гражданства и выдачи ей паспорта гражданина РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.